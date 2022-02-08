Депутат Кузьминых не явился на заседание суда, где ему во второй раз попытались избрать меру пресечения

Заседание перенесли, чтобы депутат смог прибыть.
Мера пресечения нардепу от "Слуги народа" Сергею Кузьминых, которого обвиняют в получении взятки в полмиллиона гривен, превратилась в скандал. Суд уже второй день не может с ним определиться.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
По данным Национального антикоррупционного бюро, депутат получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей Житомирской области. Но находился в розыске за укрывательство от следствия. В высшем антикоррупционном суде пытались избрать меру пресечения Кузьминых накануне. Прокуратура просила заключить депутата под стражу с возможностью внести залог. Но судья вроде бы не узнал депутата, а паспорт тот не предъявил. Удостоверения же нардепа нет в перечне документов, подтверждающих личность. Поэтому Кузьминых ушел из суда свободным человеком.
Вторая попытка избрать меру пресечения как раз продолжается. Но депутат, поехавший якобы за документами в Житомир еще накануне, вернуться оттуда до начала слушания в Киеве не смог. Он хотел присутствовать на заседании по видеосвязи из Житомирского суда.
Адвокаты уверяют, что сделали все возможное, чтобы их подзащитный был с ними на заседании, но пока это невозможно. Судья перенес заседание на 16 часов и выразил надежду, что депутат сможет к этому времени прибыть на заседание.
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