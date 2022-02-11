Депутат рассказала, почему строят президентский университет, а не модернизируют вузы

Заведение будут строить по международным стандартам.
На базе имеющихся в Украине университетов сложно создать инновационную структуру, которой должен стать президентский университет.
Об этом эфире "Сніданку з 1+1" рассказала народная депутат Юлия Гришина.
По ее словам, президентский университет будут строить по международным стандартам. Кроме того, для построения такой "экосистемы" необходимы большие средства.
"Мы рассматривали такие предложения (модерназация имеющихся вузов – Ред.). Работали и с НАН – там тоже есть лаборатории. Работали с университетами. Пришли к выводу, что невозможно на той инфраструктуре, которая сегодня устарела и в науке, и в образовании, создать такое большое, новейшее, инновационное пространство. Это невозможно", — заявила она.
Депутат говорит, что учреждение должно стать первым шагом реформы системы науки и образования.
Как сообщалось, в Киеве собираются возвести президентский университет. Ради этого на ВДНХ застроят 16 гектаров. Строительство университета будет продолжаться три года и будет стоить 7,2 млрд грн. В нем планируют готовить специалистов по самым современным и востребованным в будущем направлениям: ИТ, кибербезопасность, искусственный интеллект; нанотехнологии; биотехнологии и науки о здоровье и т.д.
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