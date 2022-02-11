Депутат рассказала, почему строят президентский университет, а не модернизируют вузы

Депутат рассказала, почему строят президентский университет, а не модернизируют вузы

Заведение будут строить по международным стандартам.

На базе имеющихся в Украине университетов сложно создать инновационную структуру, которой должен стать президентский университет.

Об этом эфире "Сніданку з 1+1" рассказала народная депутат Юлия Гришина.

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По ее словам, президентский университет будут строить по международным стандартам. Кроме того, для построения такой "экосистемы" необходимы большие средства.

"Мы рассматривали такие предложения (модерназация имеющихся вузов – Ред.). Работали и с НАН – там тоже есть лаборатории. Работали с университетами. Пришли к выводу, что невозможно на той инфраструктуре, которая сегодня устарела и в науке, и в образовании, создать такое большое, новейшее, инновационное пространство. Это невозможно", — заявила она.

Юлия Гришина о Президентском университете и новом подходе к обучению

Депутат говорит, что учреждение должно стать первым шагом реформы системы науки и образования.

Как сообщалось, в Киеве собираются возвести президентский университет. Ради этого на ВДНХ застроят 16 гектаров. Строительство университета будет продолжаться три года и будет стоить 7,2 млрд грн. В нем планируют готовить специалистов по самым современным и востребованным в будущем направлениям: ИТ, кибербезопасность, искусственный интеллект; нанотехнологии; биотехнологии и науки о здоровье и т.д.

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