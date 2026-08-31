Депутат в поезде домогался девушки и предложил полиции 800 долларов за молчание

В Харькове осудили депутата-адвоката

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В Харькове местного депутата приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься адвокатской деятельностью, который в поезде домогался несовершеннолетней девушки и предлагал полиции взятку.

Об этом говорится в приговоре Холодногорского районного суда г. Харькова.

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Адвоката обвинили в том, что он в поезде домогался несовершеннолетней

Обвиняемым по делу является уроженец Харьковской области, который является местным депутатом, имеет высшее юридическое образование и занимался адвокатской деятельностью.

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Судебные материалы / © ТСН

История началась 17 апреля 2023 года. Во время движения пригородного электропоезда по маршруту «Красноград — Харьков» одна из пассажирок заявила о непристойных и хулиганских действиях со стороны юриста. На перроне вокзала «Харьков-Пассажирский» мужчину остановил патруль и пригласил в отделение полиции для дачи объяснений.

Дело о мелком хулиганстве было передано следователю сектора дознания. Находясь в её служебном кабинете, адвокат отметил, что ему не нужна огласка, которая может нанести ущерб его деловой репутации и семье. Уже во время первой беседы он устно предложил полицейской 200 долларов за закрытие дела. Полицейская категорически отказалась от предложения и сразу подала рапорт руководству.

Во время допроса депутат передал полиции взятку

9 мая 2023 года адвокат прибыл в полицейское отделение по повестке на официальный допрос в качестве свидетеля. Беседа проходила в кабинете следователя, где в этот момент проводились негласные следственные (розыскные) действия под контролем правоохранительных органов.

В ходе беседы юрист вновь выразил обеспокоенность по поводу возможной огласки дела, после чего достал из кошелька денежные купюры и положил на стол перед полицейской 800 долларов (более 29 тысяч гривен по курсу НБУ на тот момент) с просьбой закрыть уголовное дело.

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Сразу после этого в кабинет вошли сотрудники службы внутренней безопасности полиции и следователи, которые зафиксировали факт передачи незаконной выгоды и изъяли купюры.

Позиция защиты: «Это была провокация»

На судебном заседании обвиняемый полностью отрицал свою вину. Все обвинения в хулиганстве в поезде он назвал безосновательными (впоследствии уголовное производство по делу о хулиганстве было прекращено, а ему наложили административный штраф в размере 51 грн).

«Придя в полицейский участок, к нему подошли трое полицейских, которые обвинили его в совершении уголовного правонарушения — развратных действиях в отношении несовершеннолетнего, и предложили добровольно признаться в содеянном, на что он ответил, что не совершал никаких противоправных действий», — говорится в показаниях подсудимого.

Адвокат утверждал, что подвергся психологическому давлению со стороны оперативников, а сами действия полиции считает провокацией преступления. Кроме того, сторона защиты настаивала, что видеозапись, сделанная в служебном кабинете следователя, является недопустимым доказательством.

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Суд тщательно проверил версию о возможной провокации: по инициативе суда ГБР провело отдельное расследование, в ходе которого производство было прекращено из-за отсутствия в действиях полицейских состава преступления. Изучив аудио- и видеозаписи НСРД, суд установил, что следователь вела себя исключительно в рамках процессуальных норм и не побуждала юриста к даче взятки — инициатива передачи средств исходила от самого обвиняемого.

Решение суда

Оценив собранные доказательства, суд признал адвоката виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственную должность).

Вынося приговор, суд подчеркнул, что как юрист и обладатель высокого статуса адвоката обвиняемый приносил присягу соблюдать закон, а его поступок имеет явную коррупционную составляющую и подрывает авторитет правосудия.

Холодногорский районный суд г. Харькова постановил:

Назначить наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы .

Применить конфискацию ½ части принадлежащего ему имущества (за исключением жилья, являющегося единственным местом проживания).

Лишить права заниматься адвокатской деятельностью сроком на 3 года .

Применить специальную конфискацию в отношении 800 долларов, которые были предметом преступления, и изъять их в доход государства.

Взыскать в пользу государства 2390 грн за проведение судебной экспертизы.

До вступления приговора в законную силу осуждённый находится под меры пресечения в виде залога в размере 134 250 гривен. Приговор может быть обжалован в Харьковском апелляционном суде в течение 30 дней.

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