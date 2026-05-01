- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 2236
- Время на прочтение
- 1 мин
Депутат Верховной Рады покусал свою жену: делом занимается адвокат
Один из депутатов покусал свою жену за руку, делом теперь будет заниматься адвокат.
Адвокат Марина Весельская на днях на своей странице в соцсети опубликовала фото руки со следами сильного укуса — юрист говорит, что это рука одной из ее клиенток, которую укусил муж-депутат. При этом в своем посте адвокат сделала тег «Верховная Рада Украины».
ТСН.ua обратился за комментарием к Марине Весельской. Она ответила, что ждет разрешения на комментирование ситуации от своей клиентки.
Непосредственно в своей заметке юрист написала следующее: «Депутат оставил следы любви жене, Или мое новое дело. А на что Вы способны ради любви?».
На сообщение отреагировали две сотни подписчиков, которые оставили различные по содержанию комментарии, в том числе и шуточные.
