Депутат-"военная" и СОЧ за 14 тыс. долларов: офицер ВСУ попал в громкий скандал из-за махинаций

Задержание офицера / © Офис Генерального прокурора

В Днепре задержали офицера ВСУ, который организовывал побег военнослужащих из частей. Стоимость полного пакета вместе с нелегальным переходом границы достигала 14 тысяч долларов. Как оказалось, организатор схемы — фигурант скандального дела депутата областного совета, которая по данным ГБР имитировала военную службу ради имиджа.

Он — один из трех подозреваемых, который пошел на сделку со следствием и получил испытательный срок.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Доллары на ковре подпольного казино — офицер ВСУ как раз проигрывал только что полученную взятку от очередного дезертира, говорят правоохранители.

Задерживали его СБУ вместе с ГБР. Уверены: мужчина организовал масштабную схему СОЧ.

«У него работают люди. Он дает данные о человеке. Эти его сотрудники выходят на клиента и привозят его. Он уже оплачивает их работу. Это разные суммы. Лично мне он называл 5, 6, 7 тысяч долларов», — говорит свидетель.

Офицер организовывал побег прямо из частей, говорят в ГБР. Помогали ему двое гражданских — отвечали за перевозку клиентов и расчеты. Максимальный пакет услуг вместе с переходом границы — 14 тысяч долларов.

Не успокоил ни приговор, ни отстранение от должности начальника воинской части, ни понижение с подполковника до майора. Именно этот офицер ВСУ был фигурантом скандального дела депутата облсовета Марианны Мирошниченко. Ее и двух военных задержали в июне за имитацию службы.

«Все действия были направлены на создание положительного имиджа и получение неправомерных выплат из государственного бюджета. В 2023 году женщина решила „прокачать“ свой политический имидж», — говорит Ольга Чиканова, пресс-секретарь ГБР.

В соцсетях депутата Марианны Мирошниченко немало фотографий в униформе. А вот ее телефонные разговоры, записанные ГБР.

«Там присяга была без меня. Самое неприятное было, что мы столкнулись на крыльце с командиром роты моей. Я, чтобы ты понимала, сейчас в окопе управляю БПЛА. Ну, он посмотрел на меня: „что, очередная мертвая душа?“

Аэроразведчица и телефонистка на бумаге — получала зарплату и выплаты на оздоровление.

«Должен зайти боец, точнее бойчиха. Она заходит к нам в бригаду, разумеется, через наш батальон. Она документы принесет, познакомится Надо будет зачислить, а потом отпустить».

Страшное место — так депутат жалуется маме на полигон В ГБР говорят: туда ее несколько раз привозил водитель. На том и все обучение.

Во время избрания меры пресечения требовала не показывать лицо. Объяснила, что УБД получила за несколько дней в Донецкой области, а вот какое оружие имела, вспомнить так и не смогла.

За одного из фигурантов депутат после объявления подозрения вышла замуж и сменила фамилию. А вот другой — руководитель учебного центра, где якобы она проходила базовую подготовку, пошел на сделку со следствием и получил 61 месяц лишения свободы с испытательным сроком в три года. И именно его спустя полтора месяца задержали в казино. Депутат облсовета до сих пор вину не признает. Ей и ее новоиспеченному мужу грозит до десяти лет заключения.

Молодожены будут ждать приговора на свободе, потому что внесли залог. А вот третий фигурант после задержания в казино — по требованию прокуратуры может уже сейчас попасть за решетку. До предварительного приговора ему теперь грозит еще до 12 лет заключения.

