Депутат взорвал гранаты в сельсовете: жуткие подробности теракта в прямом эфире (видео)

В Закарпатье депутат взорвал своих коллег прямо во время заседания сессии. У сети уже появились кадры трагедии.

Почему мужчина пошел на такой шаг и известно о пострадавших, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Депутат взорвал коллег

Такого еще не было. Прямо во время заседания депутат сельского совета в прямом эфире взорвал гранаты. Пострадали от взрыва все находившиеся в сессионном зале. Жуткие кадры — дальше.

Депутат у сільраді на Закарпатті підірвав гранати: Він загинув, 26 осіб постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортажhttps://t.co/9qoFAKZ9m3



За інформацією видання https://t.co/H1pfbvQoUN, гранати підірвав депутат сільської ради від партії «Слуга Народу» Сергій Батрин. pic.twitter.com/ymRARkxOl9 — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) December 15, 2023

Подробности трагедии

На видео видно, как мужчина снимает по очереди чеку и три гранаты бросает в разные стороны. О трагедии сообщили в Нацполиции. Из-за взрыва пострадали более двух десятков депутатов и работников сельского совета, шесть человек в тяжелом состоянии, один человек погиб, говорят в полиции. Сам подрывник медикам удалось реанимировать на месте. В сети уже предполагают, кто это и что могло стать причиной такого поступка.

Что известно о взрывнике

В одном из Telegram-каналов заявили, что подрывник – Батрин Сергей Михайлович – депутат от "Слуги народа", говорят, бросил гранаты мужчина, когда решались бюджетные вопросы. Но в сети до сих пор доступна вся трансляция сессии и она действительно скандальна.

Крики начинаются уже через час. В этот момент речь заходит о бюджетных вопросах, в ход идут и словесные перепалки. Кто-то даже не выдерживает и уходит из кабинета.

Что еще происходило в сессионном зале

До трагедии остается не более 10 минут. В зале заседания депутаты продолжают ссориться, некоторые покидают кабинет. Голос за кадром — того же депутата-взрывника. Это можно проследить, просмотрев все видео, он едва ли не единственный проголосовал против решения утвердить отчет сельского головы. Вместе с ним воздержались и несколько коллег. В то же время, как секретарь призывает всех признать работу председателя удовлетворительной.

Следующая тема – не менее бурная

Голосов все же хватает. Решение принимается. После этого начинается не менее интересное, секретарь зачитывает новое предложение — о доплатах сельскому голове Михаилу Мушке, заметим, во время войны. Простыми словами — премию в размере пятидесяти процентов надбавки от зарплаты. Скандал вспыхнул еще сильнее и уже здесь депутат уходит из зала.

За что доплаты?

До трагедии остается не более 2 минут. После того как депутат вышел, вопрос о доплатах председателю становится едва ли не главным. Все остальные тоже начинают расспрашивать, за что премия и сколько получит голова в целом. Одна из женщин, должность которой неизвестна, берется объяснять.

Можно ли было избежать трагедии?

И уже сейчас Сергей Батрин возвращается в зал. Просит дать ему слово, но ответа не получает. Тогда в ход идут гранаты.

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Новая информация

Весь этот момент прямая трансляция продолжает работать. Откуда депутат взял гранаты — до сих пор неизвестно, как неизвестно, готовился ли он к подрыву заранее. Пока же в Telegram-каналах появилась новая информация — у взрывника-депутата был конфликт с действующим главой ОТГ Михаилом Мушкой, к слову, председатель — от запрещенной партии в Украине ОПЗЖ.

У сети появилось еще одно видео, на нем депутат за несколько дней до трагедии обращается к местным жителям. и сообщает, что делается в сельском совете.

Днями депутат-підривник Сергій Батрин опублікував відео з озвученням претензій до місцевих чиновників, зокрема, до сільського голови Мушки Михайла Михайловича.



Також Батрин анонсував сьогоднішнє засідання, на якому депутати розглядали питання бюджету на 2024 pic.twitter.com/79HOTjSPBp — qwest (@qwest__) December 15, 2023

Скандалы в общине не впервые

Выяснилось, что этот скандал не в первый и ранее депутаты даже поднимали вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Керецковской ТГ Михаила Мушки.

В настоящее время по делу разбираются правоохранители, следователи квалифицировали произошедшее как незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Кроме того, Служба безопасности Украины будет расследовать происшествие как террористический акт, сообщили в Нацполиции.

Департамент здравоохранения ОВА получил поручение организовать сопровождение лечения пострадавших от взрыва, обеспечить всеми необходимыми медицинскими средствами, организовать работу с семьями раненых, написал глава Закарпатской ОВ Виктор Никита. Он добавил, что открыли уголовное производство, выясняются обстоятельства. Созвали срочное заседание Совета обороны области для принятия оперативных решений, сообщил Никита.

Глава общины – любимец россиян?!

К слову, с открытой информацией в сети оказалось, что этот самый сельский голова часто срывает овации российских пропагандистов. Об этом пишут в издании Mukachevo.net.

Скриншот/Mukachevo.net

Источник: Mukachevo.net

Источник: Mukachevo.net

Источник: Mukachevo.net

Вот, например, в апреле 2023 Михаил Мушка демонстративно отказался демонтировать памятник советскому солдату, чем поднял захват у росмедиа, Соловьева, Азарова и других врагов Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДЕПУТАТ ВЗОРВАЛ ГРАНАТЫ во время сессии! Много раненых! Жуткие подробности!

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