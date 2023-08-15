Депутаты хотят легализовать порнографию в Украине: детали громкого законопроекта

Как порнография регулируется сейчас и что депутаты предлагают изменить.

В Верховной Раде планируют зарегистрировать законопроект, легализующий порнографический контент в Украине. Сейчас распространение или хранение таких фото и видео, даже личных, может считаться преступлением, за которое следует уголовная ответственность.

Сайт ТСН.ua собрал все, что известно об инициативе.

Кто является автором законопроекта

Автором законопроекта о декриминализации порно является народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк. Как сообщил он на своей странице в Facebook, зарегистрировать документ в Раде хотят уже на этой неделе.

“За полтора года волонтеры ТерОнлифанс собрали нюдсами 31,5 млн грн донатов для ВСУ. А по законодательству могут стать уголовными преступниками. Это, в принципе, уже аргумент декриминализировать порно. Но он не единственный", – написал Железняк.

О легализации порнографического контента в Украине заговорили не в первый раз. Летом 2022 года петиция с призывом легализовать эротику и порнографию собрала необходимые 25 тысяч подписей на сайте Офиса президента.

Как наказывают за порнографию

В настоящее время изготовление и обращение порнографии в Украине предусматривает штрафы, ограничение или лишение свободы.

Так, согласно статье 301 Уголовного кодекса за изготовление или распространение порнографических изображений можно получить штраф до 68 тыс. грн или сесть в тюрьму на срок до трех лет.

За изготовление, распространение порнографического видео или распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних наступает ответственность в виде штрафа на сумму до 85 тыс. грн или лишение свободы сроком до пяти лет. При получении доступа к детской порнографии можно сесть в тюрьму на срок до шести лет.

Ввоз и распространение детской порнографии карается лишением свободы сроком 7-10 лет. Изготовление, сбыт детской порнографии или принуждение несовершеннолетних к участию в его создании – лишение свободы на 8-12 лет.

Проведение "зрелищного сексуального мероприятия с участием несовершеннолетних" наказывается заключением на пять-семь лет, его посещение – на три-шесть лет, вовлечение несовершеннолетних в участие в нем – на семь-десять лет.

За деятельность "мест разврата и сводничества" (Статья 302 УКУ) предусмотрен штраф до 34 тысяч грн или лишение свободы на срок до пяти лет.

Что предлагают изменить депутаты

Законопроект вносит изменения в Уголовный кодекс, а именно в статьи 301 и 302. Депутаты подчеркивают, что ответственность по этим статьям (за создание или распространение порнографического контента с участием несовершеннолетних) останется без изменений.

Статью 301 предлагают переименовать в "Незаконное обращение порнографии и принуждение к ее созданию". Уголовная ответственность останется исключительно за:

распространение порнографии без согласия ("порноместь", deep fake) – штраф 17-51 тысяч грн, арест до шести месяцев или ограничение свободы сроком до трех лет

("порноместь", deep fake) – штраф 17-51 тысяч грн, арест до шести месяцев или ограничение свободы сроком до трех лет изготовление и распространение "экстремальной порнографии" (насильственные действия, зоо-, некрофилия) — штраф в размере 51-85 тысяч грн, ограничение свободы на срок три-пять лет или лишение свободы на срок до трех лет

(насильственные действия, зоо-, некрофилия) — штраф в размере 51-85 тысяч грн, ограничение свободы на срок три-пять лет или лишение свободы на срок до трех лет сбыт порнографии несовершеннолетним и принуждение к созданию порнографии – штраф 85-170 тысяч грн или лишение свободы на три-семь лет

Также предлагается определить понятие "порнография" – материалы, изображающие личность "в реальном или смоделированном откровенно сексуальном образе или задействованное в реальном или смоделированном откровенно сексуальном поведении или любое изображение половых органов в сексуальных целях".

Статью 302 авторы законопроекта предлагают изъять из Уголовного кодекса.

“По статье 302 УКУ под риск привлечения к уголовной ответственности подпадают другие действия, например, регулярные вебкам-стримы эротического характера из собственного дома, вечеринки сексуального характера, создание и работа тематически оформленных “гостиниц для взрослых” и т.д.”, – объясняют депутаты.

Зачем это необходимо в Украине

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по статье 301 УКУ криминализированы фактически любые действия, связанные с порнографией. "Злодеяния" имеют широкое пространство для трактовки правоохранителями и судьями.

Также читайте В Полтавской области женщину оштрафовали на 34 тысячи грн из-за мастурбации

Так, в июле этого года Новосанжарский суд в Полтавской области признал виновной девушку, которая переслала два интимных видео своему парню в Telegram. Судебно-искусствоведческая экспертиза установила, что оба видео относятся к продукции порнографического характера. Суд постановил, что такие действия противоречат "основным устоям общественной морали, системе этических норм, правилам поведения, сложившимся в обществе на основе традиционных духовных и культурных ценностей, представлений о добре, чести, достоинстве, общественном долге, совести, справедливости". Девушку оштрафовали на 34 тысячи гривен. И это не редкий случай в Украине.

“Под обвинения могут подпадать и отправки частных “похотливок”, как в полтавском судебном кейсе, и размещение собственных роликов супружескими парами на Pornhub, и пересылка нюдсов волонтерами и волонтерами ТерОнлифанс за донат на ВСУ, хранение или создание картин с эротическими сюжетами друзьям книг по сексуальному здоровью”, – объясняют депутаты.

По данным Единого отчета об уголовных правонарушениях в Украине, за 2022 год по ст. 301 УКУ "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов" было учтено 785 правонарушений, за 704 вручено сообщение о подозрении, 667 производств направлено в суд с обвинительным актом. 112 дел закрыто при отсутствии надлежащих оснований и/или доказательств.

Нардепы считают, что действующее регулирование ответственности за широкий круг действий по порнографии приводит ко многим негативным последствиям криминализации порнографии в Украине, в частности:

К уголовной ответственности привлекаются лица за деяния, не являющиеся общественно опасными .

. Для расследования часто неэффективно тратится время и ресурсы правоохранительных органов . Например, по делу с привлечением к ответственности украинской блогерши OnlyFans, которое правоохранители открыли в мае 2021 года, следователь произвел три контрольные закупки контента блогерши.

. Например, по делу с привлечением к ответственности украинской блогерши OnlyFans, которое правоохранители открыли в мае 2021 года, следователь произвел три контрольные закупки контента блогерши. Широкое поле для коррупции в правоохранительных органах . Например, в январе 2022 разоблачили старшего инспектора отдела киберполиции в Волынской области, который требовал от вебкам-модели 1500 долларов за не привлечение ее к ответственности.

. Например, в январе 2022 разоблачили старшего инспектора отдела киберполиции в Волынской области, который требовал от вебкам-модели 1500 долларов за не привлечение ее к ответственности. Несмотря на уголовный запрет, порнография для совершеннолетних широкодоступна в Украине и большинство ее аспектов не вызывает общественного возмущения.

и большинство ее аспектов не вызывает общественного возмущения. Несоответствие мировым практикам. Кроме Украины, полный запрет порнографии действует в Европе только в РФ, Республике Беларусь, Исландии, Литве, Болгарии и Ватикане.

Экономический эффект

Платформы типа OnlyFans, на которой преобладает “контент для взрослых”, платят налоги в бюджет Украины. Депутаты отмечают, что за первое полугодие 2023 года компания насчитала 928,2 тыс. долларов НДС и уплатила в бюджет около 34 млн грн.

В то же время доход создателей, которые этот контент продают, не облагается налогом. Налоги не платят также веб-студии. Вместо этого они обогащают взятками отдельных правоохранителей. В случае декриминализации порнографии в Украине представители этой отрасли смогут регистрироваться официально и платить средства в бюджет.

“Монетизация порнографии для взрослых, которая создается, распространяется и потребляется с их собственного согласия – устоявшаяся мировая практика. Франция начала облагать налогом индустрию еще в 1976 году, а Италия планировала закрыть бюджетный дефицит в 2006 году во многом за счет повышения налога на производство соответствующих фильмов”, – отмечают нардепы.

Как украинцы смотрят и снимают ли порно

В марте 2022 года пользовательницы платформы Onlyfans основали движение ТерОнлифанс. Пожертвования на счета благотворительной организации участники и участники движения обменивют на интимные фотографии. Таким образом им удалось собрать около 31,5 млн грн донатов.

В 2022 году Украина была 15-й страной в мире по потреблению трафика на одном из крупнейших порносайтов Pornhub. Через год, несмотря на полномасштабную войну, Украина опустилась лишь на две позиции в рейтинге.

Согласно статистике, в среднем украинские пользователи проводят на Pornhub 9 мин. 57 с. 50% из них – люди в возрасте 18-34 лет, 23% – 35-44 года, 27% – более 44 лет. 41% посетителей Pornhub из Украины в 2022 году были женщинами.

Кроме того, по данным Forbes, к порноиндустрии привлечены по меньшей мере несколько десятков тысяч граждан в Украине.

Пока депутаты озабочены порнографией, волонтеры собирают на БПЛА. По словам военнослужащей с позывным "Ганжа", на Лиманском направлении очень нужны беспилотники разного типа — разведывательные и ударные.

Читайте также: