Депутаты и госдеятели прячут свои миллиарды в крипте: как выводят деньги и бегут из страны

Bitcoin, Ethereum и сотни других алькоинов, несмотря на огромные риски, привлекают миллионы пользователей. И, прежде всего, не потенциалом для сохранения капитала, а возможностью быстрого роста стоимости. Неудивительно, что этот класс активов все чаще декларируют и украинские чиновники — хорошо известны своей жаждой обогащения.

Кто же из чиновников, силовиков, депутатов и почему выбирает криптовалюты? Является ли ее декларирование признаком прозрачности или, наоборот, способом избежать привычных форм финансового контроля? Хапуга.UA показывает много интересных историй и разбирается, как Украина благодаря нашим дорогим чиновникам интегрируется в мировую практику декларирования цифровых активов.

Декларирование криптовалюты стало обязательным с 2020 года. В это время были внесены изменения в закон о предотвращении коррупции. И хотя эта сфера в Украине на самом деле до сих пор, как считают эксперты, остается очень плохо регулируемой, состояние на криптовалютных счетах чиновников стремительно растет.

“Начиная с 2021 года, могу сказать, что 4,8 тысячи деклараций, а это около одного процента от всех поданных деклараций, содержат информацию о криптовалюте. В 2022 году это возросло до восьми тысяч деклараций, а в 2023 году до десяти тысяч примерно. Но все же процент колеблется от 1 до полутора за эти три года", — говорит руководитель Управления по проведению полных проверок НАПК Юлия Куликова.

Несмотря на достаточно малый процент собственников криптовалют в общем объеме декларантов, все вместе они уже и показывают миллиарды.

В феврале 2023 года Bitcoin Magazine опубликовал первый национальный рейтинг криптокоролев, в котором даже некоторые известные олигархи оказались на несколько ступеней ниже некоторых чиновников.

Возглавил рейтинг бывший депутат Одесского горсовета Дмитрий Палпатин, в собственности которого находится более 7700 BTC. На сегодняшний день это, на минуточку, около 700 млн долларов.

Дмитрий Палпатин/Скриншот по видео Хапуга.UA

В тройку лидеров также вошли депутат Одесского районного совета Иван Бойченко – 5750 BTC (528 млн долларов), которого, кстати, поймали на взятке в 2017 году, и народный депутат VIII созыва Дмитрий Голубов – 4376 BTC (400 млн долларов).

Иван Бойченко/Скриншот по видео Хапуга.UA

Участники рейтинга в общей сложности хранят более 47 000 биткоинов общей стоимостью по состоянию на середину ноября более четырех миллиардов долларов.

При этом высокая степень подтверждения владения лишь Голубов, утверждающий, что майнил биткоины на нескольких персональных компьютерах в 2011–2012 годах — тогда еще по себестоимости от $0,02 до $3. В 2015 году он был одним из первых чиновников, внесших биткоины в декларацию.

Дмитрий Голубов/Скриншот по видео Хапуга.UA

Из нардепов последнего созыва выделяется, например, представитель "Слуги народа" Олег Бондаренко, входивший в топ-10 крупнейших биткоинов-владельцев среди украинских декларантов, показал 80 Bitcoin, которые он приобрел в 2013 году. Сейчас его криптовалюта оценивается в 323 млн грн. или 7,7 млн долларов.

Представительница депутатской группы "За майбутнє" Анна Скороход записала в декларации, что криптовалютой владеет не только она, но и ее муж. В общей сложности супруги имеют в своей собственности электронные деньги более чем на 16 млн долларов по нынешнему курсу. Народный депутат Александр Гайду от президентской партии задекларировал в криптовалюте 2,4 млн долларов.

Но у большинства из перечисленных депутатов Верховной Рады по определенным причинам криптовалюта исчезла из деклараций после 2021-22 года, в отличие от депутата районного уровня из Хмельнитчины Александра Кизляра.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Любитель роскошной жизни, Кизляр занял почетное третье место в рейтинге "Опендатабот". Перечень его задекларированного состояния и разного имущества впечатляет. В 2012 году, если верить декларации Кизляра, он с будущей женой приобрели 100 биткоинов на двоих. Кизляр отмечает, что покупал его у поставщика услуг, связанных с оборотом криптовалюты, — Trust Wallet.

Вот только по открытой информации Trust Wallet было зарегистрировано только в 2017 году. Да и если верить соцсетям его супруги, встречаться они начали в 2015 году. Как им удалось вместе приобрести криптовалюту в далеком 2012 году, когда они, скорее всего, даже не были знакомы, остается тайной, как и то, на каких основаниях депутат призывного возраста выезжал за границу, раскрывающие нам счастливые фотографии по отдыху в Эмиратах датированные 2023 годом.

Александр Александрович любит не только посещать лучшие курорты мира, но, очевидно, решил на одном из них остаться, поскольку в Хмельницком райсовете его давно не видели, говорит председатель. Более того, больше года назад Кизляр подал заявление о сложении полномочий и лишении его депутатского мандата.

Из декларации Александра Кизляра можно узнать, что его жена Валентина стала владелицей часов Rolex и Audemars Piguet в 2014 году.

За 2014 и 2015 годы она также якобы купила себе три сумки бренда Hermes. Для тех, кто не очень ориентируется в ценах – модели сумок Hermes Kelly и Birkin есть одни из самых дорогих в мире, их стоимость составляет где-то как цена однокомнатной квартиры.

Но даже такое состояние и образ жизни тускнеют по сравнению с яхтами другого криптокороля Николая Удянского — почетного консула Румынии и криптотрейдера, возглавившего не один рейтинг владельцев криптовалют в Украине и которого, кстати, Кизляр периодически выставлял в своих соцсетях.

В 2021 году Forbes оценивал состояние криптобизнесмена в 180 млн долларов. Путь становления харьковского "криптовизионера" оказался достаточно длинным, но коснемся основных моментов. Соучредитель компании Prof-it, занимающейся разработкой блокчейн-технологий для криптобирж с 2013 года. В 2021-м с Богданом Прилепой представил криптовалютную биржу Qmall. Аналитический сервис CoinMarketCap поместил биржу в список "неотслеживаемых", равно как и еще один проект бизнесмена — биржу Coinsbit India. В мае 2021 года криптпроект UFO обвинил CoinsBit в мошеннических действиях, как сообщает Forbes. Ну и уже ликвидирован E-dinar Coin Удянского, на котором обожглись вкладчики не только из Украины, но и разных стран мира.

Стоит отметить, что Prof-it, Coinsbit, Qmall и еще некоторые проекты Удянский запускал совместно со своим бизнес-партнером Богданом Прилепой, бежавшим за границу и обвиняемым в масштабном мошенничестве, связанном с присвоением более миллиарда гривен, которые должны были пойти на ВСУ. Впрочем, предприниматель заявил, что сам пострадал от действий Прилепы.

"После неоднократных попыток выйти с ним на связь у меня не получилось и вышли на связь представители Российской Федерации, кавказцы, и сообщили, что с этого момента Богдан работает с ними и любые переговоры ему вести через них. На сегодняшний день мы с СБУ возбудили уголовные дела, уже провели обыски. Мы полностью общаемся, потому что украли мои личные средства на этой бирже и украли средства моих друзей военных”, — говорит Удянский.

Из интересного из его биографии можно выделить и то, что Удянский открыто чтил Рамзана Кадырова и выставлял фотографии с людьми из его окружения. Вот на фото он обнимается с Рустамом Керимовым, бойцом клуба "Ахмат", позирует с блоггерами Мухаммедом Носаевым и Хизри Запировым.

Впрочем, Удянский некоторые из этих фото из собственного профиля убрал. В разговоре объясняет — старые фото со спортсменами не означают его связей с самим Кадыровым.

“Обвиняют только потому, что у меня есть старые фото с 2019 года, когда я жил на Пхукете. В довоенное время у нас проходили чемпионаты в Харькове по боям без правил, приезжали разные люди абсолютно. Соответственно, фотографироваться можно с разными людьми. Вот они и ассоциируют, что у меня есть связи с Кадыровым, потому что на одной фотографии сфотографировался с дагестанцем, даже не с Кадыровым, а с дагестанцем, а у него есть… так у них у всех есть фото с Кадыровым, кто занимается боями”, – говорит Удянский.

Да и возникает вопрос, каким образом харьковский криптовизионер занял место почетного консула Румынии, если в его биографии нет упоминаний о дипломатическом образовании, как и о любом дипломатическом опыте. Сам Удянский эту должность объясняет просто – стать консулом ему предложили таинственные румынские партнеры.

На днях криптокороля Удянского и вообще внесли в базу Центра исследования признаков преступлений против нацбезопасности Украины "Миротворца" и обнаружили российский паспорт.

Однако Удянский отрицает наличие у него российского паспорта и объясняет тот документ, который распространяется по сети, фотошопом.

“Я вам покажу фотографии свои 2015 года. Они мне сделали паспорт 2013 года вроде бы, в 2013 году выпустился, а я вам просто скину свои личные фото, вы сравните фото в паспорте, которые мне поставили и те, которые реальны. Соответственно, я обратился в СБУ с официальным письмом, с адвокатом, чтобы они установили, есть ли у меня российский паспорт. Сами понимаете, СБУ установит это через 15 минут. Они ответили, что нет информации, что у меня есть российский паспорт”, — утверждает Удянский.

Другой владелец криптовалют, у которого тоже чуть-чуть не сходятся крипто-даты и суммы — Начальник департамента надзора за соблюдением законов органами ДБР в Офисе генпрокурора Виталий Бровко.

Криптовалютой чиновник, а точнее его жена Татьяна Сергеевна, начала заниматься в 2017 году, тогда она приобрела эфир на 121 тысячу гривен, в 2018 количество эфира у семьи Бровко немного уменьшилось, но появился задекларированный доход от его продажи — ни много, ни мало — 3,3 млн гривен.

В 2019 году в декларации появляется 10 биткоинов на общую стоимость 1,7 млн грн. по тогдашнему курсу и 1,6 млн задекларированы в графу дохода от продажи криптовалюты.

В 2021 году семья Бровко приобрела криптовалюту USDT на сумму 20 миллионов гривен. В 2022 году серьезных движений с криптовалютами в декларации не отмечено, за исключением продаж на сумму 1,9 миллиона гривен. Однако уже в декабре 2023 года в декларации вновь отмечено приобретение криптовалют на общую сумму 25 миллионов 822 тысяч гривен.

Учитывая то, что криптовалютное состояние семьи Бровко растет в геометрической прогрессии, можно было бы сказать, что они вполне удачные трейдеры и у чиновника Офиса генпрокурора в крипте все идет хорошо.

Впрочем, на вопрос, откуда взялись средства на приобретение такого количества крипты, господин Бровко ответил однозначно — расчеты курсов и активов неверны, да и торговлю фьючерсными контрактами тоже не учли.

Активным трейдером оказался и Игорь Бакай – присяжный Коломыйского горрайонного суда. Его декларация полную проверку в НАПК не прошла — агентство обнаружило недостоверных сведений на 8,9 млн грн, большинство из которых были в криптовалютных счетах и именно по ним у НАПК возникли вопросы.

Впрочем, обвинение от НАПК Игорь Степанович объясняет просто — необходимые подтверждения агентству предоставлял и ждет суд, чтобы доказать свою правоту.

“Я уверен, что там нет никаких нарушений, я предоставил всю достоверную информацию. Они даже не смогли открыть кошельки, или нет специалистов. А я постоянно торгую, даже сейчас торгую, вот сижу перед монитором. Они не могут разобраться, как проходят торги. К примеру, я выставляю на продажу 10 тысяч XRP. Студенты покупают, кто 2, кто 5 риперов, 50, 70, 80, 90. Сразу идет продажа и комиссия биржи. Посмотрите, за десять тысяч там может быть транзакций больше сотни. Если они не разбираются, то извините, это их проблемы", – говорит Бакай.

Криптовалюты называют прозрачными активами, но декларирование выглядит как игра в прятки: "Мне положено, но где — не скажу". И если найти скрытое поместье или незадекларированный автопарк у чиновников не так уж трудно, то с криптовалютой все сложнее. По публичному адресу криптогаманца через блокчейн — базу данных, хранящую информацию о транзакциях, можно было бы легко отследить, какое движение криптовалюты происходит на счетах должностных лиц, ведь они обязаны указывать этот публичный код при декларировании криптоактивов. Но не все чиновники добросовестно выполняют эти обязательства и часто в декларациях можно встретить просто набор случайных чисел и букв вместо настоящего адреса кошелька.

“Безусловно, если технически они смогли одолеть возможность не показывать, либо путем набора рандомных цифр, либо иногда пишут “Бинанс”. То есть поле заполнено и форма считывает это как информацию, какая-то информация. Не указать совсем ничего нельзя, но написать бог знает что, конечно, можно. В данном случае возникает проблема у декларантов уже на стадии финансовых мер контроля. Соответственно, когда их проверяют, то возникает вопрос раскрыть информацию”, — говорит руководитель Управления проведения полных проверок НАПК Юлия Куликова.

То есть доводить причастность к задекларированным активам и публиковать адрес криптогаманца должностным лицам все же придется. Но это далеко не единственный вариант избегания нежелательного внимания общества и антикоррупционных органов.

“Да, такая схема может стать новым инструментом для отмывания состояния и сокрытия незаконных доходов, в частности для украинских чиновников, желающих избежать внимания правоохранительных органов или общества. В коррупционной схеме чиновник или любое другое должностное лицо может получать взятки из-за криптовалюты. Одна из самых распространенных схем в Украине сейчас — это транзитная схема получения взяток из-за крипт, когда чиновник использует некий сервис, классический обмен валют, меняющий крипту на обычный фиатный кэш. При этом он или его доверенные лицу создают заявку, в которой публикуется обычное приобретение крипты. При этом у обменника он получает адрес кошелька, куда должны быть переведены средства, он передает этот адрес лицам, желающим эту взятку дать. Лицо передает определенное количество крипт и в этом случае чиновник или его доверенное лицо в обмене валют забирают уже в классическом кэше, в фиатной валюте ту же взятку. Одна из самых распространенных схем, схема треугольника, где чиновник физически не затрагивает крипты, но при этом получает на руки чистые отмытые средства", — говорит основатель компании по кибербезопасности, бывший оперативный сотрудник Андрей Галич.

Криптовалюты в декларациях — это только верхушка айсберга. Настоящий вопрос заключается в том, как эти активы влияют на политику, экономику и будущее страны. Остается только надеяться, что Украина сможет создать эффективную и жесткую систему регулирования крипторсчетов, которая сделает этот процесс честным и понятным как должностным лицам, так и обществу.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Депутаты и госдеятели прячут свои миллиарды в крипте! Как выводят деньги и бегут из страны Хапуга.UA

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