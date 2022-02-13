Депутаты от "Слуги народа" прокомментировали то, что им якобы запретили выезжать из Украины

Депутаты от "Слуги народа" прокомментировали то, что им якобы запретили выезжать из Украины

Депутаты не получали указаний с запретом покидать Украину.

Депутатам от "Слуги народа" не запрещали уезжать из Украины.

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Об этом в комментарии ТСН.ua сказали нардепы от Слуги народа Егор Чернев и Александр Мережко.

Нардепы опровергли информацию о том, что избранникам от провластной фракции запретили покидать территорию Украины. Они подчеркнули, что информация об этом не соответствует действительности.

В комментарии "Левому берегу" заместитель главы фракции Евгения Кравчук добавила, что все нардепы от "Слуги народа" должны немедленно вернуться в Украину для заседания Верховной Рады. Нардеп Александр Качура добавил, что сейчас "безнравственно находиться за границей".

Отметим, что раньше нардеп Александр Дубинский, которого исключили из партии "Слуга народа" в соцсетях заявил, что якобы депутатам от провластной фракции запретили покидать территорию Украины.

Напомним, самолету авиакомпании SkyUp, летевшему из Португалии в Киев, лизингодатель запретил влетать в воздушное пространство Украины. Поэтому воздушное судно с пассажирами приземлилось в Молдове.