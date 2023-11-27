Депутаты повысили себе зарплаты – сколько будут получать народные избранники

Сколько будут получать депутаты Верховной Рады с начала 2024 года.

В Украине в 2024 году у народных депутатов автоматически вырастут зарплаты, поскольку выплаты привязаны к прожиточному минимуму. Чтобы заработок не вырос, депутаты должны были поддержать решение о "заморозке" своих зарплат, но не сделали этого, аргументируя это тем, что они "живут за эти деньги".

Сколько теперь будут получати народные избранники – в эксклюзиве TSN.UA.

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Как пояснила председатель комитета Верховной рады по бюджету Роксолана Пидласа, зарплаты депутатов увеличиваются автоматически, потому что они привязаны к прожиточному минимуму.

"Я лично подавала правку о том, чтобы заморозить все выплаты народным депутатам на уровне 2023 года. Потому что это справедливо, и, соответственно, не пришлось бы увеличивать фонд на оплату труда нардепов. Это программа, которая называется "Осуществление законотворческой деятельности Верховной рады". Но депутаты не поддержали эту идею из разных партий. Причем во всех партиях, кроме ОПЗЖ, у которых "дворцы золотые", были люди, которые говорили, что живут на зарплату и не имеют финансовой подушки безопасности", — рассказала она.

Голосование состоялось при принятии бюджета на 2024 год – постановление поддержали 263 нардепа.

Соответственно, документ предусматривает бюджетное финансирование для Управления делами Аппарата Верховной Рады в следующем году на общую сумму – почти 3 миллиарда гривен, а это более чем на 300 млн грн больше, чем предполагалось на текущий год.

"Прожиточный минимум в 2023 году составил 2684 гривны, если на примере, то соответственно у народного депутата и по совместительству председателя Верховной Рады, Руслана Стефанчука зарплата составляет по меньшей мере 32 208 грн, у первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко — 30 866 грн, заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк где-то 29 524 грн, председатели Комитетов и фракций заработают по 28 182 грн, а просто нардепы по 26 840 грн", — говорится в сюжете.

В марте 2023 года почти все депутаты Верховной Рады за январь 2023 года получили 100% прибавку к зарплате, так сказать, за "интенсивность труда". Об этом говорилось в ответе на запрос журналистов УП.

В среднем выплаты на одного депутата за январь составили 48 800 гривен, а это 100% прибавка к окладу и вариативные выплаты, например, за почетное звание, за научную степень, средства за отпуск, больничный или служебную командировку.

Наименьшие надбавки достались депутату из группы "Доверие" Валерию Лунченко — 4,9 тысяч гривен и исключенному из фракции "Слуг народа" Александру Дубинскому — 5 тысяч гривен.

Больше всего получили председатель парламента Руслан Стефанчук – почти 79 тысяч гривен и председатель комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Александр Мережко, недавно баллотировавшийся в президенты ПАСЕ – более 69 тысяч гривен.

Так что суммарно на все выплаты депутатам в январе 2023 года ушло почти 19,5 миллиона гривен, что почти вдвое больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, когда на это из бюджета потратили 10,3 миллиона гривен.

Как вырастет прожиточный минимум в 2024 году

С 1 января 2024 года прожиточный минимум вырастет до 3028 грн, соответственно, у нардепов снова вырастут зарплаты.

В марте 2023 года о зарплате народных депутатов решила высказаться нардеп Марьяна Безуглая. Она рассказала, какие на самом деле получают зарплаты народные избранники и сравнила это с заработками военных.

"Лично у меня з/п около 40 тыс грн в месяц. С 24 февраля 2022 года без отпусков, без выходных, более 5 месяцев чистыми в войсках на востоке и юге. Структура нашей заработной платы (з/п), как у военных, есть базовый оклад, а все остальное типа "премии", на самом деле фактически часть постоянной з/п. Лично против такого оформления и подам обращение по этому поводу. Как и у военных должна быть основная з/п (основную как раз повысили), так и у нас, потому что можно потом вот так подать, манипулировать и т.д", — сказала Безуглая.

Безуглая также заявила, что нардепы не повышали себе зарплаты, и несколько месяцев с 24 февраля 2022 года половина средств фактически была "заморожена", а также она упрекнула общество, которое хочет некоррумпированную власть.

"Никогда не молчу о реальных "коммунарских" подходах: давайте нардепы будут получать минимум, "жрут" много, разберутся. Как тогда вы хотите некоррупционных нардепов иметь?", — заявила она.

Громкие скандалы о коррупции нардепов

Стоит лишь вспомнить последние скандалы на миллионы в которых и были замешаны народные избранники. Только 23 ноября мы рассказывали о двух нардепах, получивших подозрения от НАБУ. Речь идет об Андрее Одарченко от "Слуги народа", члене комитета по антикоррупционной политике. По данным следствия, он пытался подкупить главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема биткоинами в эквиваленте $50 тыс.

С ним на пару разоблачили и нардепа от партии "За будущее" Сергея Лабазюка. Здесь вообще была просьба на миллиард, а при содействии по делу он пообещал должностным лицам "вознаграждение" в 3-5% от стоимости каждого подряда, кроме этого просили помощи нардепы в выделении земли и средств под восстановление.

"И чем только не заманивали топ-чиновников: предлагали и деньги, и недвижимость и как Одарченко – криптовалюту. Сейчас задокументированы три эпизода преступной деятельности", — говорится в сюжете.

Александр Дубинский обвиняется в государственной измене, а по ходатайству прокуратуры Печерский районный суд Киева наложил арест и на имущество подозреваемого, а также на состояние его матери и бывшей жены и вот здесь много интересного.

Еще в 2020 году "Центр противодействия коррупции" обратился к генпрокурору с заявлением о том, что Дубинский и его близкие родственники в течение нескольких последних лет стали владельцами 24 квартир, 17 автомобилей, 2 домов и 70 соток земли на общую сумму около 2,5 миллиона долларов.

При этом официальные доходы нардепа и его близких родственников не могли позволить им приобрести такое количество имущества.

Сейчас в заявлении Центра противодействия коррупции говорится, что в собственности у нардепа есть 2 квартиры стоимостью $100 тысяч в пентхаусе 5-звездочного Fairmont Grand Hotel на Подоле в Киеве, 6 земельных участков в селе Хотов на Киевщине, на двух из которых возведено поместье; земельный участок с домом в Соломенском районе Киева. Квартиру в элитном жилом комплексе "Французский квартал" в Печерском районе Киева; квартиру на массиве Теремки города Киева.

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По состоянию на ноябрь 2019 года ему принадлежало 7 автомобилей, среди которых Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Honda и Subaru.

"Упакована" и его мать-пенсионерка, у нее: 19 объектов недвижимости общей стоимостью около 1 млн. долларов; 2 автомобиля Mercedes-Benz, 2 автомобиля BMW; автомобили Toyota Land Cruiser, Maserati и ЗАЗ Vida.

Не бедствует и бывшая супруга народного депутата. Она владеет 7 квартирами в Киеве, большинство из которых рядом с квартирами нардепа. За последние несколько лет она стала владельцем недвижимости на сумму более $300 тысяч.

Напомним, экс-замглавы Госспецсвязи избрали меру пресечения.

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