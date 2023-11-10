Депутаты-предатели и коррупционеры: сколько народных избранников под подозрением и как идет расследование

Нардеп от запрещенной ОПЗЖ Нестор Шуфрич еще месяц проведет под стражей. Его хотели взять на поруки однопартийцы, однако Печерский райсуд Киева отклонил просьбу. Шуфрича задержали в сентябре и инкриминируют ему государственную измену. В общем, с начала полномасштабного вторжения, подозрения в государственной измене получили 8 народных депутатов и 6 из них - это члены запрещенной пророссийской "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Ковцун.

Депутаты, подозреваемые в государственной измене

С начала полномасштабной войны почти три десятка парламентариев 9-го созыва получили подозрения. А это – каждый тринадцатый законотворец в Верховной Раде.

После 24 февраля подозрение в госизмене получили 8 народных депутатов. 6 из них – члены ныне запрещенной пророссийской ОПЗЖ. В частности, это уже лишенные гражданства Вадим Рабинович и Ринат Кузьмин, а также беспартийный Андрей Деркач. Кроме них подозревают в госизмене одиозного Илью Киву, который скрывается в Москве и его однопартийца Олега Волошина.

Вадим Рабинович / Фото: УНИАН

"Рената Кузьмина суд арестовал без альтернативы внесению залога и также это касается Тараса Козака. Он обвинен в государственной измене и также объявлен в розыск. Есть обвинительный акт, направленный в суд, в котором фигурирует Олег Волошин. И в частности также дело, где депутат от партии ОПЗЖ Илья Кива тоже фигурирует в одном из уголовных производств и один из обвинительных актов уже в суде. И я думаю, эти дела скоро получат приговоры", — говорит советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Во время полномасштабной войны подозрение в госизмене получил и коллаборационист из "Слуги народа" Алексей Ковалев, ставший на сторону врага и получивший должность в оккупационной администрации Херсона. В августе того же года он скончался от выстрела в шею.

Предатель Алексей Ковалев

Еще один подозреваемый в коллаборационизме – Александр Пономарев, ныне он под стражей. Его обвиняют в активном сотрудничестве с россиянами в оккупированном Бердянске и поставке им техники. В измене государства обвиняют и одного из самых медиальных членов бывшей ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Сейчас он находится в СИЗО.

Шуфрич в суде / Фото: Виктория Ковцун/ТСН

Почему Юрий Бойко не под подозрением

Не меньше вопросов у общественности вызывает и его коллега раньше по ОПЗЖ, а ныне по "Платформе за жизнь и мир" Юрий Бойко. Он ко всему прочему уже после начала полномасштабного вторжения включался в эфир российских пропагандистов, обсуждая войну в Украине.

Юрий Бойко / Фото: Право на владу

"Обсуждали украинских военных и удары по Украине, но у него официально подозрений нет. Вопрос в досрочности и реакции правоохранительных органов: почему эта ситуация, это объявление подозрений растягивается во времени. В чем задержка? У него до сих пор остается звание Героя Украины, присвоенное Кучмой. И мы недавно узнали о том, что СБУ вернула вышки Бойко под контроль Украины, но главный герой этих вышек Бойко до сих пор в парламенте и до сих пор со званием Герой Украины, ну это какой-то абсурд", — говорит парламентский аналитик ОО "Честно" Александр Салиженко.

Депутаты-коррупционеры: что известно о них

Тех, кто подозревается в коррупции, мошенничестве или злоупотребляя служебным положением, чтобы поехать отдохнуть во время великой войны семеро.

В частности, на взятках разных масштабов поймали "Слуг" Людмилу Марченко, Сергея Кузьминых и Анатолия Гунько.

Депутат Людмила Марченко выбросила полученную взятку из-за забора/Скриншот

В отношении депутата от "Европейской солидарности" Сергея Алексеева возбудили уголовное производство за мошенничество, сейчас он вышел под залог в два миллиона. Как и член ОПЗЖ Дмитрий Исаенко, он заплатил более 6 миллионов залога

Недостоверное декларирование: сколько депутатов под подозрением

Еще одна большая группа подозрений, полученных народными избранниками с начала полномасштабного вторжения – недостоверное декларирование. Это 12 депутатов, которые забыли задекларировать квартиры и машины.

Так, за ложь в декларации ищут правоохранители и Сергея Шахова – члена группы "Доверие", который не указал в декларации имущества жены на 60 миллионов.

В сокрытии виллы в Испании стоимостью почти в 200 миллионов евро обвиняют члена "Европейской солидарности" Артура Герасимова.

"Если посмотреть на потенциальное количество, то я думаю, что минимум сто еще можно добавить. Сейчас откроют декларации и начнут проверять. И я думаю, что там найдут каких-то фигурантов. Там действительно будут люди, к которым действительно будут вопросы технического характера, как-то неправильно оформили ну такое бывает, а по другим - будут проблемы, я думаю это приведет к открытию каких-то там дел", - говорит политолог, руководитель политико-правовых программ ОО "Украинский Центр общественного развития" Игорь Рейтерович.



И это только те подозрения, которые объявлены за время полномасштабной войны. Ведь если считать всех действующих депутатов, дела которых сейчас расследуют правоохранительные органы, их будет почти 50.

Одни из самых громких это - дела кума Путина Виктора Медведчука, Тараса Козака, Александра Трухина, Гео Лероса, а также дело Петра Порошенко.

Сколько дел расследуют правоохранители

Пока только ГБР расследует 47 уголовных производств и по действующим, и по экс-нардепам.

Еще 23 народных депутата с начала полномасштабной войны получили подозрение от Национального антикоррупционного бюро. Это не считая дел начатых СБУ, Генеральной прокуратурой и другими правоохранительными органами. Впрочем, сейчас те, кто не лишены мандатов и не сидят в СИЗО, свободно могут ходить в Верховную Раду.



Что же касается продолжительности расследования самих дел в правоохранительных органах говорят, на все нужно время. Есть дела, в которых всю доказательную базу собрать невозможно. Впрочем, сложнее всего будет привлечь к ответственности сбежавших из страны. Но дела госизмены не имеют срока давности.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 20:00 за 10 ноября 2023 года | Новости Украины

Напомним, как украинские депутаты "жируют" во время войны и как их будут наказывать.

Читайте также: