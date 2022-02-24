Депутаты собираются на заседание, чтобы ввести военное положение

Когда точно будет заседание неизвестно, но многие народные избранники уже доехали в парламент.

Пока не известно точно, в какое время состоится заседание. Но в комментариях ТСН.ua депутаты из разных фракций подтвердили, что уже находятся в стенах парламента, работают в комитетах и готовы голосовать за введение в Украину военного положения.

В частности, председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко подтвердил, что он уже работает в комитете.

Остальные депутаты тоже собираются в стенах парламента для введения военного положения в Украине. Это ТСН.ua подтвердили нардеп от "Слуги народа" Егор Чернев и депутат от "Еврорейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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Напомним, по данным Google Maps, с 6 утра на выезд из Киева в направлении Житомира образовалась пробка. Также пробки наблюдаются и на других выездах из города. В соцсетях люди пишут о очередях на заправках, в банкоматы, также не продают валюту. В некоторых районах столицы уже слышны сирены.

Это произошло сразу после обращения президента Владимира Путина в 5 утра четверга, 24 февраля, в котором он объявил о начале военной операции против Украины. Позже Минобороны РФ заявили, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя украинская военная инфраструктура, объекты ПРО, военные аэродромы и авиация украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения. Народные депутаты уже собираются на заседание.