Депутаты-уклонисты из КГВА: подробности громкого скандала с именами и реальными сроками

Трое столичных депутатов и помощник имеют все шансы загреметь за решетку за уклонение от военной службы. ГБР уже завершило расследование.

Кто эти "герои", какую схему они придумали и сколько им за это "светит", рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Депутаты и "служба" в ТрО

Фейковые документы, липовая служба и фальшивые люди – так можно описать работу трех столичных депутатов, помощника и чиновника в Киевской городской военной администрации. А еще в этой истории замешан даже командир одной из воинских частей ТрО. Схема жила почти год, пока об этом не узнали в ГБР.

Установлено, что солдаты одной из воинских частей, трое из которых имеют статус столичных депутатов, а еще один – помощник депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу. Злоумышленники "организовали" для себя командировку в Киевскую военную государственную администрацию, – говорится в сообщении ГБР.

Все о фигурантах дела

Расследование дела длилось несколько месяцев. И вот Государственное бюро расследований завершило все работы. Теперь должностным лицам не отвертеться, ну а мы пока напомним, о ком идет речь.

Так вот, в уклонении от службы заподозрили трех столичных депутатов: Игоря Хацевича и Олега Левченко от фракции "Евросолидарность" в горсовете, Михаила Терентьева от "Удара". Также фигурантом дела является Олег Шпак – помощник Хацевича. Ну и чтобы вы не сомневались, они не просто уклонялись от службы, а еще и зарабатывали "за защиту Отчизны", правда, не в окопах, а вдобавок получали за это деньги.

Конечно, провернули дело они не сами, а помог им в этом, по данным следствия, высокопоставленный чиновник – руководитель аппарата Киевской городской военной администрации, он же один из самых влиятельных чиновников из окружения Виталия Кличко – Дмитрий Загуменный. К слову, без него не проходит ни одна реализация решений городского совета.

Ну и, собственно, именно он якобы помог депутатам оформить липовые документы о "командировках" в КГВА. В то же время сам Дмитрий Загуменный ранее утверждал, что информационное сообщение, обнародованное на сайте ГБР, является недостоверным. Руководитель аппарата КГВА даже обещал судиться с Бюро из-за обнародования всех этих данных, о чем написал на своей странице в Facebook, а сайт КГВА это и себе забросил.

"Готовлю гражданский иск об опровержении недостоверной информации, обнародованной на официальном сайте Государственного бюро расследований и распространенной в медиа, о том, что я якобы незаконно командировал депутатов и способствовал подготовке "липовых" командировок депутатам Киевсовета. Эта информация абсолютно не соответствует действительности и материалам, которые подготовили органы следствия", – написал он.

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Заявление фракции

Впрочем, чиновник признает, что в апреле 2022 года действительно подготовил проект письма о "направлении" военнослужащих в КГВА, которое в дальнейшем было подписано руководителем КГВА. Тем не менее, в августе 2023 года всем причастным были вручены подозрения, а суд назначил депутатам ночной домашний арест с ношением браслетов. На этот скандал отреагировали и в самой партии. Депутаты "Европейской Солидарности" заявили, что их коллег преследуют, а эту эпопею, мол, закрутили, чтобы ликвидировать местное самоуправление в столице и передать все полномочия военно-гражданской администрации.

“К годовщине назначения Олега Татарова и по его указанию следователи ГБР объявили обвинения депутатам нашей фракции Олегу Левченко и Игорю Хацевичу, которые проходят службу в одной из воинских частей Киева и недавно вернулись из Славянска. Предъявив подозрение этим военнослужащим, ГБР вышло как за рамки закона, так и здравого смысла. Мы подчеркиваем, что речь идет о наших коллегах-добровольцах, которые с первых часов полномасштабной агрессии 24 февраля 2022 года взяли в руки оружие, записались в 206-й батальон Территориальной обороны и стали на блокпостах на защите Киева”, – говорится в сообщении ЕС.

Что "светит" причастным?

Но дело об уклонении от военной службы депутатами Киевского городского совета все же передали в суд, об этом 16 января заявили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Следовательно, командира той самой воинской части ТрО, где мужчины должны были проходить службу, обвиняют в превышении служебных полномочий, столичных депутатов и помощника – в уклонении от несения военной службы, а руководителя аппарата Киевской городской военной администрации – в содействии уклонению. В ГБР уточнили, что санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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