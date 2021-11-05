"Деребанил уголь? Деребанил Донбасс?": Мосейчук в прямом эфире резко высказалась о Медведчуке

Ведущей не понравилась пророссийская риторика в речи Шуфрича.

В прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" во время обсуждения темы "Российские маневры" об очередных движениях агрессора возле границы и на Донбассе ведущая Наталья Мосейчук во время дискуссии с нардепом от "ОПЗЖ" Нестором Шуфричем резко высказалась о куме Путина и нардепе от "ОПЗЖ" Викторе Медведчуке.

"Я просто не понимаю, почему мы здесь мысленно радуемся и носимся, и представляем что-то гипотетическое. Если у нас было восемь лет почти для того, чтобы кто-то прекратил стрелять. А они не прекратили стрелять. Ну, не прекратили они стрелять! Я вам сказала : если здесь появится Медведчук в этом разговоре, мы его прекратим вместе. Если этот теоретик политических процессов, сидящий сейчас под домашним арестом, вмешивается в эскиз будущего Украины, то до свидания, нам такого не надо!", — сказала Наталья Мосейчук. .

Телеведущая в дискуссии с Шуфричем напомнила, что Медведчук "имел уже один мандат (по диалогу относительно ситуации на Донбассе – ред.). Что он сделал с этим мандатом от Петра Алексеевича Порошенко? Деребанил уголь? Деребанил Донбасс? Ну, что он сделал, ваш Медведчук?".

"Если Медведчук вмешивается в эскиз будущего Украины, то до свидания" – Наталья Мосейчук

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