Деревопад и проблемы со светом: в Киеве сильный ветер натворил бед (фото)

В КГГА говорят, что свет может исчезать не из-за ветра, а из-за стабилизационных отключений.

В Киеве сильный ветер натворил бед: падают деревья и наблюдаются проблемы со светом.

Об этом сообщают киевляне в Сети.

В КГГА в комментарии ТСН.ua сообщили, что свет может исчезать не из-за ветра, а из-за стабилизационных отключений.

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА информации о пострадавших от ветра и поваленных деревьях пока нет. Там лишь отмечают, что предупредили киевлян о сильных порывах ветра.

Киевляне жалуются на поваленные ветром деревья

Горожане в соцсетях жалуются на поваленные деревья из-за сильного ветра.

Ветер сегодня преподнес жителям дома на улице Болбочана, 4 неприятный сюрприз. Прямо во дворе упало большое дерево.

Фото: телеканал Киев

На улице Половецкой дерево упало прямо на проезжую часть.

В результате падения дерева никто из людей не пострадал.

Упавшее от сильного порыва ветра на улице Половецкой дерево уже убрали с проезжей части.

"Работники КП УЗН Шевченковского района уже раскряживали и убрали дерево", – сообщили нам в КО "Киевзеленстрой".

Что говорят в Киевзеленстрое

В коммунальном объединении "Киевзеленстрой" сайту ТСН.ua сообщили, что у них нет обращений о поваленных деревьях от сильного ветра. Возможно, деревья пострадали на придомовых территориях, там должен отреагировать ее балансодержатель – ЖЭК или ОСМД. Также возможно, что деревья упали от сильного ветра возле предприятий. -спасательная служба или спасателей ГСЧС Киева", — рассказали нам в КО "Киевзеленстрой".

В каких районах действуют стабилизационные отключения

Киевлянка Валентина пишет, что у них в микрорайоне Академгородок уже в течение двух часов мигает свет. Женщина переживает, чтобы не сгорели электроприборы.

Пользователь с Троещины сообщает, что на улице Закревского вообще исчез свет. В то же время Деснянского района в списках от ДТЭК нет.

На сайте ДТЭК отмечается, что в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов происходят отключения, согласно стабилизационным графикам (график почасовых отключений).

Предупреждение от Укргидрометцентра

До конца суток 14 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.

Если дерево упало или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

В при травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы: 101 или 103.

Телефон КАРС: 044 430 3713.

Напомним, 15 марта в Киеве ночью столбики термометров покажут 0-2° тепла, а днем поднимутся до +11-13°.

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