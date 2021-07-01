Деревья падали на дома и крушили их, вода сметала брусчатку: в части Украины свирепствовала непогода

В Украине из-за сильной непогоды пострадало несколько областей.

Непогода снова атакует — кратковременные, но мощные ливни с грозами прокатились центром и западом страны. В Винницкой области, Львовской и на Волыни машины дрейфовали по залитых водой дорогах. Неудержимый ураган разбросал деревья, разрушил дома и разбил крыши.

Об этом 1 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

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Десятки поваленных деревьев, иногда уничтожен урожай, подтоплены подворья и сорваны крыши. Это все последствия внезапной грозы с градом. Центр поселка Вороновица как после апокалипсиса



"Упало, побило, разбило, но это все от природы. Разбили шифер, кусок стены выбило, веранду побило", — говорит пострадавший Владимир Березовский.



Гроза со шквальным ветром и градом обрушилась на Вороновицу накануне вечером. За считанные минуты по улицам хлынули грязные бурные потоки. Деревья падали прямо на дома. Чудом никто не пострадал.



"Оно все текло, я только успела постель забрать, и телевизор накрыть, все вот так летит", — говорит пострадавшая Лариса Грищук.

"Ураган прямо был, поднял полностью, расшил дом", — добавляет еще один пострадал Светлана Райлян.

"Дерево с корнями вырвало, упало на провода и висит, это я хочу, чтобы сняли и помогли. Света нет со вчерашнего дня", — говорит пострадавший Анатолий Волоскевич.



Убытки от непогоды только начали подсчитывать, говорят в сельсовете. Людям обещают компенсации.

"Комиссия уехала по улицам делать обследование, по коммунальным заведениям. Именно принимают заявления, у кого крыша опрокинуло, дерева висят, но шифер уже заказали", — говорит председатель Вороновицкой ОТГ Александр Ковинько.

Лило и в самой Виннице. На откачку воды во дворах выезжали спасатели, а в супермаркете под ливнем прорвало крышу и вода ринулась прямо в торговые залы. Ураган валил деревья, сразу несколько трасс были парализованы, пока коммунальщики не убрали ветви с дороги.



Это — один из крупнейших парков в центре Львова. И здесь даже трудно сосчитать, сколько повалено деревьев. С виду древесина очень прочная, но перед ураганом не устояла. Коммунальщики распиливают и измельчают дерева. Всего в Львове ураган снес их более двухсот. Повсюду дорожки устланы ветвями.



После сильного ливня несколько дорог утонули. На улице Торфяной водяного нашествия не выдержал коллектор и произошел прорыв. Бурное течение сметало все на пути, даже вырывала брусчатку.



"Так сильно текла вода, мне была по пояс. Все люки были подняты вверх на три метра била вода из всех люков", — говорит жительница Львова Анна Дмитров.



Оборвало электросети, затопило подвалы, подъезды домов и автомобили. А в селе Зымна Вода во время непогоды вспыхнул двухэтажный дом, вероятно, после попадания молнии.

Напомним, из-за непогоды на Буковине на полицейское авто во время движения упало дерево.

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