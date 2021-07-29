Деревья с корнями падали на авто, а шифер сносило, как листы бумаги: запад Украины накрыла непогода

Деревья с корнями падали на авто, а шифер сносило, как листы бумаги: запад Украины накрыла непогода

Ливни со шквалами наделали беды во Львовской области и на Буковине.

В городе Золочев во Львовской области ураган накануне наделал немало вреда. Шифер с крыш сносило, как листы бумаги. Поврежденных кровель несколько десятков.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 29 июля.

Сорвало крышу с народного дома и военкомата, затопило библиотеку и книгохранилище. Подтоплены подвалы и дома. Ветер был такой силы, что деревья вырывало с корнями. Они падали на дороги и автомобили.

Обошлось без жертв. В городском совете считают убытки и берутся за ликвидацию последствий урагана.

Ливни со шквалами наделали беды и на Буковине. На трассах повалило десятки деревьев. В Черновцах ливень затопил с десяток улиц в центре и парализовал движение транспорта. Больше всего досталось железнодорожному вокзалу. Вода затопила все помещения, на озеро превратился и перрон, вода стекала на пути.

В центре машины пробуксовывали или просто останавливались и ждали, пока потоки воды обмелеют.

Погода в Украине: какой беды наделала непогода на западе страны

Напомним, ранее сообщалось, что 29 июля почти все регионы Украины накроют дожди и грозы.

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