Деревья с корнями падали на авто, а шифер сносило, как листы бумаги: запад Украины накрыла непогода

Ливни со шквалами наделали беды во Львовской области и на Буковине.
В городе Золочев во Львовской области ураган накануне наделал немало вреда. Шифер с крыш сносило, как листы бумаги. Поврежденных кровель несколько десятков.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 29 июля.
Сорвало крышу с народного дома и военкомата, затопило библиотеку и книгохранилище. Подтоплены подвалы и дома. Ветер был такой силы, что деревья вырывало с корнями. Они падали на дороги и автомобили.
Обошлось без жертв. В городском совете считают убытки и берутся за ликвидацию последствий урагана.
Ливни со шквалами наделали беды и на Буковине. На трассах повалило десятки деревьев. В Черновцах ливень затопил с десяток улиц в центре и парализовал движение транспорта. Больше всего досталось железнодорожному вокзалу. Вода затопила все помещения, на озеро превратился и перрон, вода стекала на пути.
В центре машины пробуксовывали или просто останавливались и ждали, пока потоки воды обмелеют.
Напомним, ранее сообщалось, что 29 июля почти все регионы Украины накроют дожди и грозы.