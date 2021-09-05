Деревья уменьшают преступность: как получить кусок леса домой в Украине

Например, лес можно втиснуть в картину

Деревья — уменьшают преступность. Ученые проанализировали количество убийств и краж в бедных районах Америки. Выяснилось, что в многоэтажках с "зеленой" прилегающей территорией — преступлений совершали вдвое меньше, чем там, где растений не было. Правило сработало в различных штатах, — говорилось в сюжете ТСН.19: 30.

Между тем в Украине уголок зелени можно получить разными способами. Например, дизайнер Роман Цымбал показал, как втиснуть лес в картину

Мох, веточки и иголки — пригодится все. Большинство его работ оказываются в офисах. Там, где смотреть на зеленый хочется, а поливать его — никому. Речь идет о стабилизированные растения, которые замачиваются в глицериновом растворе — и вся влага, которая была в растениях, заменяется на глицерин.

А одиннадцатиклассницв София — идеолог компостирования в учебных заведениях предлагает изготавливать натуральное удобрение, которое черви сделали прямо на школьном дворе.

"На виріст"| правда ли деревья уменьшают преступность

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