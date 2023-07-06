Держал связанной 15 минут: на Волыни священник замотал скотчем ребенка из-за сорванных у костела черешень

Стали известны новые подробности преступления, в котором фигурирует имя волынского священника, настоятеля прихода Храма Святой Анны римско-католической церкви города Ковель.

На днях в Едином государственном реестре судебных решений было опубликовано решение, согласно которому стало известно, что настоятеля подозревают в том, что он связал скотчем тело местной девочки, ученицы 6 класса, после того, как она рвала черешни вблизи костела. Кроме того, как сообщается в документе Ковельского горрайонного суда от 21.06.2023 года, настоятель угрожал применить в отношении девочки предмет, внешне похожий на ружье.

Также из документа суда стало известно, что следователь Ковельского райуправления полиции обратился в суд с ходатайством о домашнем аресте в отношении подозреваемого. Это ходатайство поддержал прокурор, после чего суд отправил священника под домашний арест.

Впоследствии выяснились новые подробности этого случая.

О них в комментарии для ТСН.ua сообщила пресс-служба полиции Волынской области.

"У девочки были связаны скотчем руки. Так она стояла около 10-15 минут, он (настоятель – Ред.) находился возле нее", — сообщила пресс-служба полиции Волынской области.

ТСН.ua разыскал этого настоятеля. На наше предложение сообщить о своей позиции по этому поводу, он, ссылаясь на тайну следствия, ответил нам так: "Пока идет следствие, мне запрещено комментировать. Извините и хорошего вам дня".

Во властных кругах Ковеля, где настоятеля хорошо знают, нам ответили, что шокированы данным случаем.

В лицее имени Елены Пчилки, где учится пострадавшая, нам подтвердили, что знают о факте связывания священником ученицы.

"Действительно, приходила полиция, общалась с заместителем директора. Нас очень возмутило это событие", – рассказали нам в лицее.

В свою очередь знакомые священника нам рассказали, что откровенно удивлены тем, о чем говорят суд и правоохранители. В то же время окружение настоятеля высказало мнение, что следует дождаться выводов расследования, чтобы делать выводы.

"Единственное, что известно – из-за этих черешень у костела каждый год возникают скандалы. Из-за того, что дети их обрывают, ломают ветки", — говорит один из знакомых священника. Как мы выяснили, по состоянию на сегодняшний день цена одного кг черешни в супермаркете одной из крупных сетей Ковеля стоит 89 грн. 95 коп.

Если вина настоятеля будет доказана в суде, ему грозит либо ограничение свободы до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Ему инкриминируют статью "Незаконное лишение свободы".

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