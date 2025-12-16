Держал руку за спиной: в полиции Киева рассказали, был ли у мужчины нож во время проверки документов

В полиции объяснили, что произошло во время оповещения / © Цензор.нет

Реклама

В Киеве во время проверки документов на площади Космонавтов мужчина якобы пытался «спровадить» полицейских и представителей ТЦК держа в руке нож.

В Сети публикуют видео, как полицейские пытаются пообщаться с мужчиной, а он от них пятится. В одной руке он держит телефон, а другую демонстративно прячет за спиной.

«На площади Космонавтов мужчина, держа за спиной нож, пытается „спровадить“ полицию и ТЦК», — пишут в Сети.

Реклама

В полиции Киева рассказали, что произошло на самом деле.

«Во время проверки документов группой оповещения, в которую входят работники Соломенского управления полиции и ТЦК, был остановлен для проверки документов мужчина. Гражданин на месте подтвердил, что он является отцом четырех детей. После проверки документов его отпустили», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

Там добавляют, что не могут подтвердить, что у мужчины был при себе нож. Также там уверяют, что мужчина не угрожал работникам правоохранительных органов.

Гражданин вероятно во время разговора нервничал и держал руку за спиной.

Реклама

«Скорее всего, люди по-разному реагируют во время проверки документов. Но наши сотрудники уверяют, что ножа у мужчины не было. Документы он показал и был отпущен», — добавляют в полиции.