Держал в страхе всю Калифорнию: кто такой "Ночной сталкер" Ричард Рамирес

Он терроризировал улицы Лос-Анджелеса в 80-х годах и удивлял Соединенные Штаты жестокостью своих убийств.
Ричард Рамирес, известный как "Ночной сталкер", был американским серийным убийцей, который убил по меньшей мере 14 человек и замучил десятки в Калифорнии, прежде чем был схвачен в 1985 году.
Кем был Ричард Рамирес?
Ричард Рамирес — американский серийный убийца, унесший жизни по меньшей мере 14 человек и был осужден за покушение на убийство еще пятерых. После того, как у него в детстве развилась эпилепсия, он начал активно употреблять наркотики и увлекся сатанизмом, что стало визитной карточкой для следователей во время расследования его зверств.
Он совершил по меньшей мере 30 насильственных преступлений, часто включавших в себя изнасилование и пытки, в основном в течение весны и лета 1985 года. Арестованный в августе того же года, Рамирес был приговорен к смертной казни после завершения судебного процесса в 1989 году. Остальные дни он провел в калифорнийской тюрьме Сан-Квентин, прежде чем умер от рака в июне 2013 года, когда ему было 53.
Ранние годы
Ричард Рамирес родился под именем Рикардо Лейва Муньос Рамирес 29 февраля 1960 года в Эль-Пасо, штат Техас. Известный как Ричард или Рики, он был пятым ребёнком мексиканских иммигрантов Мерседес и Джулиана Рамирес. Как сообщается, Ричард получил многочисленные травмы головы в раннем возрасте; после того, как в возрасте 5 лет он упал в обморок от удара качелями, у него начались эпилептические припадки.
В подростковом возрасте Рамирес находился под сильным влиянием своего старшего двоюродного брата Мигеля, недавно вернувшегося с войны во Вьетнаме. Они вместе курили марихуану, и Мигель рассказывал Рамиресу о пытках и увечьях, которые он нанес нескольким вьетнамским женщинам, подтверждая эти истории фотодоказательствами.
В возрасте 13 лет Рамирес стал свидетелем того, как его двоюродный брат убил свою жену. Мигель Рамирес был признан невиновным в убийстве по невменяемости и уволен через четыре года.
Бросив школу в девятом классе, Рамирес впервые был арестован в 1977 году за хранение марихуаны. Вскоре он переехал в Калифорнию, подсел на кокаин, перешел на воровство со взломом и стал интересоваться сатанизмом. Его дважды арестовали в районе Лос-Анджелеса за угон автомобилей, в 1981 и 1984 годах. Также он заметно начал пренебрегать личной гигиеной.
Убийства
Воровство превратилось в насилие, когда 28 июня 1984 года Рамирес совершил первое убийство; жертвой стала 79-летняя Дженни Винкоу, которую изнасиловали и зарезали во время кражи со взломом в собственном доме. После этого началась серия жестоких убийств, изнасилований и ограблений, оставившая после себя десятки жертв.
В следующий раз Рамирес нанес удар почти через девять месяцев. 17 марта 1985 года он напал на Марию Эрнандес, которой удалось скрыться, а затем убил ее соседа по комнате, 34-летнего Дейла Оказаки. Не удовлетворившись этими нападениями, он также застрелил 30-летнего Цай-Лиан Ю в тот же вечер, что вызвало бешеный резонанс в прессе, которая окрестила Рамиреса "Злоумышленником из Долины".
Всего через 10 дней, 27 марта, Рамирес убил 64-летнего Винсента Заццару и 44-летнюю жену Заццары, Максин, используя стиль нападения, который стал для убийцы шаблоном: сначала застрелил мужа, а затем жестоко избил и зарезал жену. В этом случае Рамирес также выколол глаза Максин.
Полномасштабная полицейская операция не дала никаких конкретных результатов, и Рамирес повторил свою схему нападения на пенсионеров Уильяма и Лилиан Дой в мае 1985 года. В течение нескольких месяцев количество его убийств возросло, забирая еще десятки жертв в бешенстве ограблений, нападений и жестокого насилия, сопровождавшееся сатанинскими ритуалами. Полиция Лос-Анджелеса отреагировала на это, создав специальную оперативную группу, в которую присоединилось ФБР.
Непрерывное давление СМИ и полиции, подкрепленное описаниями выживших жертв, заставило Рамиреса покинуть Лос-Анджелес в августе того же года. Он уехал на север в Сан-Франциско, где 17 августа нашел еще две жертвы – Питера и Барбару Пен, 66 и 64 лет соответственно. Его безошибочный почерк, дополненный сатанинской символикой, означал, что прозвище Злоумышленник из Долины больше нельзя было применять. Пресса быстро придумала новое имя — "Ночной сталкер", поскольку большинство его нападений совершались ночью в домах его жертв.
Развращение детей
Анастасии Гронас было всего шесть лет, когда ее разбудили ночью, вывели на улицу, посадили в машину и отвезли. В какой-то момент Рамирес заставил ее залезть в вещевой мешок. Ее увезли в дом и неоднократно насиловали. Однако Рамирес не убил ее. Он взорвал ее на заправке и приказал людям вызвать полицию.
Прокуратура не стала судить его за многочисленные преступления против детей, чтобы избавить их от процесса. Однако Гронас была свидетелем и помогла узнать Рамиреса, сыграв решающую роль в его осуждении.
Арест
Действия Рамиреса в последнюю ночь террора – 24 августа 1985 года в районе Лос-Анджелеса – вскоре привели к его задержанию. Сначала его заметили у дома в Мишн Вьехо, где он невольно оставил след, прежде чем свидетель запомнил его машину и номерной знак. Позже, после того, как Рамирес изнасиловал еще одну женщину в ее доме (и застрелил ее жениха), жертва дала детальное описание своего нападающего, заставившего ее присягнуть в любви к сатане.
Через несколько дней был найден заброшенный автомобиль Рамиреса, в котором было достаточно отпечатков пальцев, чтобы установить совпадение, а его криминальное прошлое позволило полиции наконец-то установить имя Ночного сталкера. Национальное телевидение и печатные СМИ показали его тюремную фотографию, а также ряд зацепок от свидетелей и выживших привели к задержанию Рамиреса 31 августа, после того, как он был жестоко избит жителями восточного Лос-Анджелеса при попытке двух угонов автомобилей.
Судебное разбирательство, обвинение и вынесение приговора
Рамирес сидел в тюрьме, поскольку судебное разбирательство его дела постоянно откладывалось, задержка сопровождалась рядом ходатайств и споров между прокурорами и адвокатом защиты. Поскольку географическое распространение преступлений также усложняло рамки судебного процесса из-за вопросов юрисдикции, некоторые обвинения против Рамиреса были сняты, чтобы ускорить долгий путь правосудия.
Процесс отбора присяжных наконец-то сдвинулся с места 22 июля 1988 года, а сам судебный процесс начался в январе следующего года. За это время у Рамиреса появилась культовая группа поклонников, многие из которых были переодеты в черное поклонниками Сатаны. Сам Рамирес часто одевался в черное, а также в темные оттенки для выступлений в суде.
Еще одна задержка произошла, когда 14 августа 1989 года одна из присяжных была найдена убитой, но слухи о том, что Рамирес организовал ее смерть, оказались безосновательными. 20 сентября 1989 года присяжные наконец-то вынесли единогласный обвинительный вердикт по 43 пунктам обвинения, включая 13 убийств, пять покушений на убийство, 11 сексуальных притязаний и 14 краж со взломом.
Через две недели те же присяжные вынесли смертный приговор по 19-ти пунктам обвинения. Выходя из зала суда, Рамирес ответил: “Эй, ничего особенного, смерть всегда идет в комплекте. Увидимся в Диснейленде”. Убийца был официально приговорен к смертной казни в газовой камере 7 ноября 1989 года и отправлен в тюрьму Сан-Квентин в Калифорнии, где должен провести остальные свои дни.
Зубы Ричарда Рамиреса
Зубы Рамиреса были наиболее заметным аспектом его плохой гигиены и даже способствовали его задержанию и осуждению. Согласно выводам судебной стоматологической экспертизы, девять его зубов были разрушены, а еще несколько отсутствовали. Причиной тому стало сочетание плохого питания и кокаиновой зависимости. По меньшей мере двое пострадавших, в том числе Лилиан Дой, сообщили полиции, что у Рамиреса были плохие зубы после их встреч.
Во время суда над Рамиресом его отец утверждал, что его сын был в Эль-Пасо, штат Техас, в мае 1985 года, когда он якобы изнасиловал трех женщин и убил одну. Однако записи из кабинета стоматолога в Лос-Анджелесе показали, что Рамирес появился на приеме 30 мая.
По данным A&E True Crime, состояние здоровья зубов Рамиреса улучшилось после его ареста, поскольку стоматолог департамента шерифа Лос-Анджелеса пролечил корневой канал и поставил несколько пломб, пока он ждал судебного разбирательства.
Последние годы жизни, появление жены и смерть
Находясь в заключении, Рамирес женился на одной из своих поклонниц, 41-летней Дорин Лиой, в 1996 году. Дорин считала Рамиреса невиновным и написала ему десятки писем, прежде чем они встретились в Сан-Квентине. По информации Los Angeles Times, Лиой была отдана Рамиресу и посещала его в тюрьме четыре раза в неделю. Однако ее семья отреклась от нее после их брака.
Как сообщается, Лиой разорвала отношения с Рамиресом в 2009 году, когда образец ДНК связал его с изнасилованием и убийством девятилетней девочки в Сан-Франциско 10 апреля 1984 года. Официальных записей о разводе нет. У пары не было детей, и Рамирес, как известно, не имел детей вообще.
Женщина по имени Кристин Ли заявила на ток-шоу Геральдо Риверы, что она была обручена с Рамиресом, но не сообщила никаких подробностей их отношений.
Долгожданная апелляция Рамиреса наконец-то дошла до Верховного суда штата Калифорния в 2006 году, но была отклонена. Спустя почти 24 года в камере смертников Рамирес умер 7 июня 2013 года в возрасте 53 лет от осложнений, связанных с В-клеточной лимфомой. По словам сотрудников пенитенциарной службы Сан-Квентина, смерть Рамиреса наступила через несколько дней после того, как его доставили в больницу Marin General Hospital в Гринбрей, штат Калифорния. Скорее всего, он умер в одиночестве, поскольку друзей и семью не пустили бы в его охраняемую палату.
Читайте также: