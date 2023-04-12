Держали в тайне подвиг: спецназовцы ГУР месяц работали в тылу врага и срывали наступления

Когда вражеские колонны двигались с севера в сторону столицы, а на взлетно-посадочной полосе Гостомеля высаживался первый российский десант — вокруг их уже готовы были встретить. В том числе и спецназовцы ГУР, задача которых была быть тенью врага. Незаметными, но смертельно опасными. Год назад все это было под грифом «секретно», говорится в ТСН.

Спецназовец батальона «Шаман», который был создан в начале полномасштабного вторжения, впервые рассказывает о своей работе на камеру. “23 февраля ночью я уже был готов, я уже был экипирован, мы уже ждали. Мне позвонили и сказали, что завтра начнется и приказали прибыть на базу. 24 февраля, когда начались массовые удары, наше подразделение выдвинулось в северо-западном направлении для отражения десанта русского», – рассказывает «Шаман».

В составе небольших групп разведки, пока вооруженные силы встречали врага в городах и селах вокруг Киева, он шел в тыл россиян, чтобы взорвать их колонны изнутри. "Мои задачи были – выявление наблюдения и корректировки, а также передача информации для наших групп для уничтожения этих колонн", – вспоминает спецназовец.

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Через несколько дней «Шаману» в помощь прибыл иностранный легион Главного управления разведки. Он сформировался в начале марта, когда в Украину поступали тысячи писем со всего мира, одним из них был грузин на позывной "Викинг". Военным он стал после того, как Россия ворвалась в Грузию 2008 года, и война для него изменила все. “Мне было тогда 12. Я никогда не хотел быть военным, но после той войны мне стало ясно, что как только я окончу школу, пойду на военную службу. Я был 4 года в грузинском войске, я окончил офицерскую школу пехоты, затем два года я провел в Афганистане, как секьюрити американских ВИПов. А вот война в которой я участвую – это впервые”, — рассказывает он.

«Викинг» знает 6 языков, в частности, русский, но не говорит на нем принципиально, начал учить украинский. “Когда видишь врага, надо говорить еб*** хлопці. будь ласка. Паляниця”, — перечисляю изученные слова грузин.

В легионе иностранцев говорит преимущественно по-английски, в составе и американцы, и британцы, и бразилийцы, и колумбийцы. «Викинг» говорит, что на знакомство времени не было, все просто работали как один механизм, чтобы помочь украинцам уничтожить врага сначала в Мощуне, а затем – в Ирпене. “Наши позиции были вблизи этого моста, в окрестностях Ирпеня, из того леса мы бегали 20 километров в город и обратно в течение 3 недель. В городе мы работали без рюкзаков, еды… чтобы ничего лишнего, оружие амуниция, вода, шлем”, — вспоминает "Викинг".

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Задача спецназовцев ГУР: быть максимально близким к врагу и контролировать каждый шаг. Боец батальона «Шаман» сидел в засадах на днях и до враждебных позиций противника был так близко, что слышал о чем говорят. “Были ситуации, когда мы передвигались по параллельным улицам. В некоторых моментах пару десятков метров, в некоторых моментах пару сотен метров, ждали бой один. Группа пехота противника пыталась обойти с фланга позиции Вооруженных сил Украины и для того, чтобы это не допустить, подразделение выдвинулось в количестве несколько человек и мы остановили проход либо 40, либо 50 морской пехоты”, — говорит о задаче боец.

Когда враг не прятался за гражданскими – вызвали артиллерию. “Были моменты, когда довольно успешно работала артиллерия, а были моменты, когда колонны уже заходили и находились возле гражданского населения, находилась у домов, тогда наша артиллерия не могла открывать огонь по ним. Поэтому ребята из моего подразделения выходили и работали вручную гранатометами", – рассказывает «Шаман».

С гранатометами и автоматами на охоту выходил и "Викинг", группа под командованием Кена Ри из южной Кореи устроила засаду в одном из разрушенных домов. “Стены не было совсем, сюда танк попал. Стрелок из NLAW стоял, россияне заходили и когда они поворачивали, мы их уничтожали. Я помню одну БМД и 4 пехотинца, которых мгновенно уничтожили. Тот, кто был в бронемашине, был настолько озадачен нашей засадой, что просто кружил вокруг себя – 8 раз не мог нацелиться”, — вспоминает боец.

В доме до сих пор никто не живет, все стены до сих пор обстреляны. Один из вражеских пуль тогда отрекошетила и попал в плечо бойцу из Чехии. «Викинг» был поражен, что кровь побратима здесь до сих пор. Тогда их группу спас местный мужчина. "Он увидел нас и быстро позвал. Затем четко указал, где россияне, куда пошли. Он мог этого не делать, не помогать нам. Это муж почтенного возраста. Если бы россияне тогда это увидели, они бы его убили мгновенно. Поэтому он настоящий герой”, — убеждает спецназовец.

Боец «Шамана» тоже помнит лица кормящих их людей. "После освобождения Киевщины я даже заезжал к нескольким людям, убедиться, что с ними все хорошо. С ними все ок, это было важно для меня”, — убеждает "Шаман".

Работая месяц в тылу россиян, этим спецназам приходилось видеть и военные преступления россиян. И ярость от того – лишь прибавляла сил догнать и отомстить тем, кто в конце марта бежал к границе.

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