Держались 10 лет: как ВСУ уловками не дали россиянам устроить котел в Авдеевке

Россияне навалились на Авдеевку в октябре прошлого года. И цена их больше не интересовала.

Сохранить жизнь воинов – это назвали ключевой причиной шага, на который пошло на этой неделе командование сил обороны Украины. Украинские войска вывели из Авдеевки, которую российские оккупанты пытались захватить четыре месяца подряд и практически стерли в прах КАБами.

Возвращаются не все – выход из Авдеевки стал одной из самых сложных операций последнего времени. Где-то пришлось оставить тела погибших. Есть информация и о раненых, которых не смогли увезти.

О феноменальной обороне Авдеевки, когда приходилось считать каждый снаряд! О том, как наши наконец перехитрили врага и не дали ему устроить котел. И главное: чего ждать на фронте дальше – говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Украинские танки выходили из боя только когда были охвачены огнем. Авдеевка, державшаяся почти 10 лет, упала.

Россияне навалились на Авдеевку в октябре прошлого года. И цена их больше не интересовала.

"Главный сигнал от меня – наши военные. Это самое главное, что у нас есть, и это наше самое главное оружие. Прежде всего надо смотреть, чтобы мы обходились меньшими потерями", – заявлял президент Зеленский.

Цивилизованный мир пришел в ужас от количества уничтоженной русской бронетехники и количества трупов русских солдат. Они были повсюду. Казалось, Авдеевка все равно выстоит, но в начале февраля россияне смогли стягивать в город 40-тысячное войско. Соотношение сил стало один к семи.

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В пятницу, 16, упал окруженный Спартак, это на юге Авадиевки. Часть бойцов смогла прорваться с сражением, но раненые защитники остались на позициях. Пути их вывезти уже не было. Через несколько часов украинским бойцам пришлось с боем отступить с Донецкой фильтровальной станции – это на севере города.

Наверное, так выглядит ад – не с синим, а черным небом. Небо над Авдеевкой почернело. Фосфорными бомбами российская авиация подожгла танкеры с мазутом и нафталином. Едкий дым выедал глаза, не давал дышать.

Но хуже всего – россияне больше не брали город. Они равняли его с землей. Для авиаценых управляемых бомб весом полтора тонны бетон – как бумага. Чтобы пробивали любое перекрытие, они выжигали сотни квадратных метров вместе со всем живым. После удара на месте укреплений, которые здесь обустраивали с 2014 года – только ямы.

"Россияне используют 60 КАБ в сутки на такой площадке, это просто невероятный напор. Это 1500 кг бомбы, которые снесут любые бетоны. Если долбить два месяца КАБами безнаказанно по каким-то позициям, конечно, ты ее разрушишь", - говорит военный эксперт Михаил Самусь.

Неделю назад в соцсетях появились истерические посты, которые якобы Третью штурмовую уничтожают в полуокруженной Авдеевке. Но "зрады" не произошло, уже сейчас военные открывают тайну. Российских генералов все же обманули. 2 батальона бригады перебросили не для отражения Авдеевки, как считал враг.

Во всех учебниках уход позиций – самая опасная операция. Вывести тысячи бойцов из почти окруженного города и еще под огненным контролем путей, когда у тебя снарядный голод, а враг наоборот мечтает о разгромном котеле – неподъемная задача. Но отдельная Третья штурмовая справилась. Наш контингент из Авдеевки вывели, а параллельно разорвали по меньшей мере 3 вражеских бригады до состояния раскоплектации.

"Те бригады, которые были разбиты, они отведены, их заменили находившиеся сзади более свежие бригады и они пытаются продолжать развивать свое наступление, но успеха они не имеют", — говорит заместитель Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Командир опровергает опасения некоторых военных экспертов, что теперь украинские войска откатятся чуть ли не в Покровск.

"На данный момент определены рубежи обороны вокруг населенного пункта Авдеевка, они будут удерживаться. На данный момент существует вторая линия на тот случай, если враг все же где-то развить свои наступательные действия, но над этим думает командование ВСУ и Министерство обороны", — заверил Жорин. .

Почему потеряли Авдеевку? В министерстве обороны Украины уже сделали свои выводы.

"Нужны современные системы ПВО, чтобы враг не мог применять КАБ. Нужны средства дальнего поражения для уничтожения вражеских складов. Нужны артиллерийские снаряды", – сказал министр обороны Украины Рустем Умеров.

Теперь вопрос стоит: куда россияне из Авдеевки направят свою атаку.

Купянское направление находится под обстрелами, но пока там враг не продвигается. Держится и наши бойцы на левом берегу Днепра. В Крынках нет ни одного уцелевшего дома, ни одного живого дерева. Тяжелее всего там раненым. Одного из бойцов догнал вражеский дрон. Он смог наложить себе жгут и дождался помощи.

Крынки держатся, пока есть снаряды, пока ребят прикрывает артиллерия с правой стороны Днепра.

Да, враг атакует! Да, он захватил Авдеевку, но это Пировая победа. Ибо захватил он только место, где была Авдеевка. Да и места не всюду видны под тысячами российских трупов. Но и эти изуродованные дома мы вернем. Перегруппируемся и вернем. Было бы оружие.

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Есть потери, есть раненые, пленные! Как ВСУ уловками не дали устроить котел в Авдеевке