Дерзкая спецоперация: ССО захватили секретное оборудование РФ в Черном море — подробности
Эксклюзивные подробности рейда 73-го центра ССО на «вышки Бойко». Как украинские воины уничтожили РЛС «Нева-Б» и лишили оккупантов контроля над морем.
Спецназовцы 73-го морского центра ССО провели одну из самых дерзких операций войны - «Цитадель». Бойцы захватили секретное оборудование РФ и взорвали технический узел, который корректировал удары «Шахедов» по югу Украины.
Война в Украине: что происходит на «вышках Бойко»
Захваченные еще в 2014 году украинские буровые платформы («вышки Бойко») оккупанты превратили в военные форпосты. Благодаря высоте конструкций РФ разместила там:
РЛС «Нева-Б»: позволяла контролировать все передвижения судов в северо-западной части моря.
Ретрансляторы для Mohajer-6: иранские дроны получали связь на расстоянии более 200 км, доставая до Херсона, Одессы и Николаева.
Оборудование для Shahed: вышки помогали точнее направлять дроны-камикадзе по гражданской инфраструктуре.
Подготовка к спецоперации
Шесть недель группа тренировалась на макетах, имитирующих платформу. Отрабатывали все: от скоростного десантирования с вертолетов до работы бензорезами.
«Жук», участник операции: «Мы подключали горную подготовку, fast roping. Проводили занятия по ближнему бою в зданиях на объектах, имитирующих силосные башни. Мы ориентировались на платформе так, будто уже там были».
Как проходила операция «Цитадель»
Высадка состоялась при температуре -6°C. Последние километры группа преодолевала на малых лодках Zodiac, чтобы подойти незаметно.
"Жук»: «Выход на платформу был на высоте до 1,8 метра. Надо было ждать, пока волна поднимет лодку, и в этот момент выпрыгивать. Под тобой — 60 метров глубины, на тебе — броня, оружие, инструменты. Это был самый сложный физический момент».
Пока группа прикрытия караулила на катерах с ПЗРК Stinger и пулеметами Browning, штурмовая группа начала «бричинг». Заваренные двери пришлось срезать спецоборудованием под шум прибоя.
«Смола», командир группы: «Мы не знали достоверно, есть ли там противник. Сначала высаживалась подгруппа контроля, потом — подгруппа бричинга. Шум моря фактически поглощал звук бензореза».
Результаты операции:
Захвачено секретное оборудование: терминалы связи и элементы управления дронами Mohajer-6 переданы разведке.
Уничтожена РЛС «Нева-Б»: мачту с антеннами заминировали и взорвали.
Взрывной эффект: поскольку на платформе продолжалась добыча газа, подрыв вызвал мощный пожар, который окончательно вывел узел из строя.
«Главной целью спецназовцев было оборудование, связанное с работой дронов Mohajer-6. Группа имела фотографии и технические характеристики аппаратуры, поэтому идентифицировать ее удалось быстро», — говорят военные.
Возвращение героев
После 5 часов на объекте и изнурительного пути обратно, бойцы вернулись в Одессу в 10:00 утра.
«Жук»: «Когда ты старший матрос, а тебе капитан второго ранга помогает сбрасывать снаряжение или тянет твои сумки — это моменты, когда понимаешь: в ССО мы действительно единый организм».
За успешное выполнение «Цитадели» старший лейтенант «Смола» получил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени, а младший лейтенант «Жук " — Крест Сил специальных операций. Благодаря этой миссии враг «ослеп» в стратегически важном районе Черного моря.
Именно такие операции выполняют воины Сил специальных операций. Если хочешь присоединиться в ряды 73-го центра ССО — это возможно через ССО Рекрутинг.
Телефон: 0800357174