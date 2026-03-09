ССО провели успешную операцию в Черном море

Спецназовцы 73-го морского центра ССО провели одну из самых дерзких операций войны - «Цитадель». Бойцы захватили секретное оборудование РФ и взорвали технический узел, который корректировал удары «Шахедов» по югу Украины.

Война в Украине: что происходит на «вышках Бойко»

Захваченные еще в 2014 году украинские буровые платформы («вышки Бойко») оккупанты превратили в военные форпосты. Благодаря высоте конструкций РФ разместила там:

РЛС «Нева-Б»: позволяла контролировать все передвижения судов в северо-западной части моря.

Ретрансляторы для Mohajer-6: иранские дроны получали связь на расстоянии более 200 км, доставая до Херсона, Одессы и Николаева.

Оборудование для Shahed: вышки помогали точнее направлять дроны-камикадзе по гражданской инфраструктуре.

Спецоперация ССО

Подготовка к спецоперации

Шесть недель группа тренировалась на макетах, имитирующих платформу. Отрабатывали все: от скоростного десантирования с вертолетов до работы бензорезами.

«Жук», участник операции: «Мы подключали горную подготовку, fast roping. Проводили занятия по ближнему бою в зданиях на объектах, имитирующих силосные башни. Мы ориентировались на платформе так, будто уже там были».

Характеристика оружия

Как проходила операция «Цитадель»

Высадка состоялась при температуре -6°C. Последние километры группа преодолевала на малых лодках Zodiac, чтобы подойти незаметно.

"Жук»: «Выход на платформу был на высоте до 1,8 метра. Надо было ждать, пока волна поднимет лодку, и в этот момент выпрыгивать. Под тобой — 60 метров глубины, на тебе — броня, оружие, инструменты. Это был самый сложный физический момент».

Пока группа прикрытия караулила на катерах с ПЗРК Stinger и пулеметами Browning, штурмовая группа начала «бричинг». Заваренные двери пришлось срезать спецоборудованием под шум прибоя.

«Смола», командир группы: «Мы не знали достоверно, есть ли там противник. Сначала высаживалась подгруппа контроля, потом — подгруппа бричинга. Шум моря фактически поглощал звук бензореза».

Результаты операции:

Захвачено секретное оборудование: терминалы связи и элементы управления дронами Mohajer-6 переданы разведке. Уничтожена РЛС «Нева-Б»: мачту с антеннами заминировали и взорвали. Взрывной эффект: поскольку на платформе продолжалась добыча газа, подрыв вызвал мощный пожар, который окончательно вывел узел из строя.

«Главной целью спецназовцев было оборудование, связанное с работой дронов Mohajer-6. Группа имела фотографии и технические характеристики аппаратуры, поэтому идентифицировать ее удалось быстро», — говорят военные.

Возвращение героев

После 5 часов на объекте и изнурительного пути обратно, бойцы вернулись в Одессу в 10:00 утра.

«Жук»: «Когда ты старший матрос, а тебе капитан второго ранга помогает сбрасывать снаряжение или тянет твои сумки — это моменты, когда понимаешь: в ССО мы действительно единый организм».

За успешное выполнение «Цитадели» старший лейтенант «Смола» получил орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени, а младший лейтенант «Жук " — Крест Сил специальных операций. Благодаря этой миссии враг «ослеп» в стратегически важном районе Черного моря.

