Дерзкий побег с "Гильбоа": из израильской тюрьмы ускользнули палестинцы, выкопав ржавой ложкой тоннель

Заключенные сбежали через туннель, который месяцами копали ржавой ложкой.

Из самой строгой тюрьмы Израиля "Гильбоа", где держат террористов, за одну ночь сбежали шестеро палестинцев. Как пишут израильские СМИ, заключенные за несколько месяцев ржавой ложкой выкопали туннель в канализационную шахту, через которую и вышли.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок 7 сентября.

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Все детали побега пока неизвестны. В частности, непонятно, как беглецам удалось сделать отверстие в бетонном полу камеры. В тюремной администрации также сообщили, что снаружи палестинцев ждала машина, а побег координировали с помощью незаконно пронесенного в тюрьму мобильного телефона.

Предполагают, что беглецы могли двинуться в сторону Иордании или в палестинский город Дженин. Полиция и спецназ, поднятые по тревоге, ведут поиск с помощью вертолетов и беспилотников.

Новости мира: для побега из тюрьмы палестинци за несколько месяцев ржавой ложкой выкопали тоннель

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