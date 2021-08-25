Дерзкое нападение на детей под Киевом: у мальчика два ножевых ранения, у девочки сломан нос

Дерзкое нападение на детей под Киевом: у мальчика два ножевых ранения, у девочки сломан нос

Мотивы нападавшего — неизвестны. Пострадавшие говорят — не знают обидчика.

Дерзкое нападение на детей произошло накануне Дня независимости. В ночь на вторник мужчина ночью ворвался в чужое помещение — порезал 8-летнего мальчика и сломал нос 14-летней девочке.

Об этом 25 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Происшествие произошло в доме в поселке Глеваха Киевской области. Очевидно злоумышленник перепрыгнул невысокий забор и потом через окно залез во двор.

"Приехали отдохнуть, а оказались в больнице. У дочки — перелом носа, правда, без смещения. Мы успели проснуться. У сына — два ножевых (ранения — Ред.). Одно — поверхностное, одно — проникающее", — рассказывает мать детей.

Новости Украины: мужчина ночью ворвался в чужое жилье - порезал мальчика и сломал нос девочке

"Я проснулась от того, что он начал меня просто бить кулаком. И от криков моего брата", — рассказывает девочка.

Пострадавшие говорят, что видели нападающего первый раз в жизни и о его мотивах ничего не знают.

Первыми задерживать злоумышленника взялись родители детей. Нападающий даже успел ранить отца. После этого его уже передали полицейским.

"Свои мотивы совершения данного преступления он до сих пор не объясняет и не может даже объяснить, что собственно случилось. Нго проверили на наличие алкоголя в крови. Уровень очень низкий — 1 промилле", отметила пресс-секретарь полиции Киевщины Ирина Прянишникова.

Сегодня мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит пожизненное заключение.

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