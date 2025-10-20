Дерзкое ограбление Лувра: как действовали воры и что украли из музея

Лувр / © Pixabay

Из-за скандального ограбления Лувр до сих пор закрыт для посетителей. Злоумышленников французская полиция до сих пор не поймала. Но недалеко от места преступления удалось найти несколько похищенных украшений. Французы и туристы, как и власти страны, до сих пор не могут оправиться от случившегося. Пресса называет это самым дерзким преступлением века.

В СМИ тем временем слили информацию, что в музее не работали системы оповещения. О пробелах в безопасности журналистам рассказали и работники Лувра.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Оксаны Ткаченко.

Что известно об ограблении Лувра

На второй день после дерзкого ограбления парижский Лувр до сих пор закрыт для посетителей. Но от туристов все равно нет отбоя. Те, кто приобрел билеты за месяц и более пришли хотя бы сделать фото рядом со знаменитым музеем. Некоторые не скрывают своего разочарования.

Для самих французов ограбление Лувра казалось сюжетом из какого-то детективного фильма. Центральный музей страны считался одним из самых защищенных мест.

Работники музея не скрывают чувства глубокого стыда. Но сетуют — о пробоинах в системе охраны руководству сообщали давно.

«На протяжении многих месяцев все работники безопасности посылали тревожные сигналы, чтобы обратить внимание на уязвимые места и проблемы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Но руководство полностью проигнорировало эти предупреждения. Расследование установит личную ответственность и, вероятно, выявит ряд серьезных сбоев», — говорит Элиз Мюллер, секретарь национального профсоюза SUD Culture Лувра

Само ограбление произошло в воскресенье с 9:30 до 9:40. Музей уже был открыт для посетителей. Злоумышленникам хватило всего 7 минут, чтобы сделать то, за чем они пришли. Уже известно, что их было четверо. Все было продумано до мелочей.

Чтобы добраться на второй этаж Галереи Аполлона, где хранилась коллекция украшений, использовали припаркованный возле Сены грузовик с подъемником. Такими по всему Парижу доставляют мебель на верхние этажи. Далее вооруженные электроинструментами грабители с легкостью порезали стекло и пробрались внутрь. Работников удалось запугать угрозами. Те сразу побежали звать на помощь охрану и эвакуировать посетителей. Но пока охранники отреагировали — злоумышленники разбили стеклянные витрины, нагребли украшений и беспрепятственно скрылись на скутерах.

Что украли в музее

Что именно удалось похитить — уже разлетелось по прессе. Это были украшения, которые принадлежали Наполеону и его племяннику Наполеону III.

Грабители смогли забрать аж 10 особо редких предметов, инкрустированных тысячами бриллиантов и других драгоценных камней. Оценить их стоимость невозможно. Среди них — Тиара и брошь императрицы Евгении жены Наполеона III, изумрудное ожерелье и пара сережек императрицы Марии-Луизы, тиара, ожерелье и серьги из сапфирового гарнитура королев Марии-Амелии и Гортензии, брошь-реликварий.

Два украшения, в том числе и корону императрицы Евгении удалось найти вблизи музея. Очевидно, выпала во время побега. Специалисты считают, что воры, скорее всего, разберут украшения на отдельные элементы. Потому что продать их целыми незаметно невозможно.

Сейчас поймать наглецов французской полиции не удалось. Над делом работают аж 60 следователей. Предварительный отчет показал, что работали профессионалы. Свой план ограбления они готовили заранее и действовать могли по приказу криминальной организации.

Самое дерзкое ограбление

А вот во французские СМИ тем временем просочилась информация о пробелах в безопасности. Выяснилось, что в том крыле музея, где произошло преступление, не было камер видеонаблюдения, локальная сигнализация в галерее была сломана, и только расследование покажет, была ли она отключена намеренно.

Мировая пресса уже сейчас называет это ограбление самым дерзким за последние 100 лет. Последний раз такое было в 1911, когда итальянский националист украл шедевр Леонардо да Винчи «Мону Лизу», потому что считал ее культурным достоянием Италии. Картину тогда вернули.

Реакция политиков

Неудивительно, что и для политического истеблишмента страны, который и так находится на грани объявления досрочных выборов, нынешнее ограбление стало еще одним ударом.

Представители правых сил Марин Ле Пен и лидер «Национального объединения» Жордан Барделла назвали это ранами на душе Франции и невыносимым унижением.

Глава страны Эммануэль Макрон пообещал вернуть в Лувр украденные драгоценности и наказать всех виновных. Произошедшее политик расценивает как посягательство на культурное наследие. С января следующего года Макрон пообещал запустить проект «Новое возрождение Лувра», по которому усилят меры безопасности.

