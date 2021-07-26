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Дерзость боевиков раздражает: окрестности Широкино обстреливают большим калибром среди белого дня

Дерзость боевиков раздражает: окрестности Широкино обстреливают большим калибром среди белого дня

Скриншот

Такие обстрелы на фронте украинские бойцы называют провокациями.

Пророссийские наемники на Донбассе хаотичными обстрелами провоцируют украинских бойцов на ответный огонь, чтобы определить расположение их позиций. В нарушение минских договоренностей, противник применяет крупнокалиберную артиллерию даже среди бела дня.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Обстрелы в окрестностях Широкино со стороны боевиков происходят каждую неделю. Правда, как отмечают украинские бойцы, "прилетает" все как-то хаотично — либо в поля, или в болота. Такие обстрелы на фронте называют провокациями.

"Для того, чтобы мы дали ответ и враг узнал, где мы находимся, где наши позиции", — пояснил военнослужащий с позывным "Бес".

Иногда снаряды залетают в деревню, оставляя воронки у разрушенных ранее зданий.

Ночью обстрелы со стороны врага становятся еще более активными, снаряды ложатся ближе к украинским позициям.

"Примерно знают, где мы, и пытаются попасть. Напряжение ночью всегда есть ", — говорит военнослужащий с позывным "Гетьман".

Виталий на псевдо "Напильник" удобнее пристраивает пулемет, чтобы вечером в случае чего дать противнику ответ. Говорит, что дерзость боевиков его раздражает. Как бы в подтверждение его слов, со стороны боевиков прилетает снаряд среди бела дня. А это значит, что ночь снова будет непростой.

Репортаж с передовой: как пророссийские наемники провоцируют украинских военных

Репортаж с передовой: как пророссийские наемники провоцируют украинских военных