Десант речной флотилии показал себя в действии: готовы выполнять задания в разных регионах Украины

Речной дивизион для Украины не в новинку, когда столица имела уже такой, в начале прошлого века и во время Второй мировой.

БТР, дроны и катера — в Киевской области состоялась масштабная выучка речного десантного дивизиона и бойцов территориальной обороны. Тренировались, как действовать, если вражеский ДРГ попытается подняться по реке и высадиться в столице, говорится в ТСН.

По легенде, по реке, в направлении столицы поднималась враждебная ДРГ, 136-й БАТ ТРО ее обнаружил и вступил в бой. "Первая моя группа развернулась, чтобы максимальное количество огня было сосредоточено на враге, после этого я скомандовал второй огневой группе также выйти на контакт, чтобы обеспечить поддержку и прицельный огонь против врага", — рассказывает командир.

В помощь первым группам выдвинулась третья, с бронетехникой, между прочим трофейной, захваченной у россиян. Об этой поддержке, и еще одной группе, первые — ничего не знают, но начинают общее окружение врага. Хотя и на этом сюрпризы для наших военных не завершились — незакрытый фланг закрывает десант речной флотилии Киевщины. "Конечно, было в новинку привлечения водного десанта сегодня, мы этого вообще не ожидали, но все удалось", — говорит боец Дмитрий.

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Пока "котики" взаимодействовали с пехотой, речной дивизион имел свой сюрприз — оказывается, что вражеская ДРГ имела еще группу на воде, но и это сражение также завершено успешно.“ Есть основной замысел, который реализуется. Однако при работе каждая группа получает дополнительные задачи, на которые реагирует и принимает решение, командир группы на месте непосредственно. Мы должны быть готовы к любым вызовам», – говорят в штабе.

Речной дивизион для Украины не в новинку, когда столица имела уже такой, в начале прошлого века и во время Второй мировой. Вести длительные и успешные бои позволяли многочисленные Киевские острова и заводи, хорошо пригодные для маневров. В прошлом году флотилию восстановили, по большей части, с новыми катерами западных образцов. “Они выполняют задачи по патрулированию реки Днепр и впадающих в него рек, чтобы исключить любые проявления развед-деятельности врага. По состоянию на данный момент такого не было замечено, но каждая сила должна быть тренирована”, — убежден командующий объединенными силами СЗУ Сергей Наев.

Но, несмотря на название "Киевский дивизион", спецназовцы речной флотилии могут, и готовы, выполнять задачи в разных регионах Украины.

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