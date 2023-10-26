Десантные операции на левом берегу Днепра: как это изменит ситуацию на фронте

Официального подтверждения высадки с украинской стороны до сих пор не было.

На днях в украинских СМИ появилась информация со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) о том, что 20 октября украинские войска продлили наземные операции на левом берегу Херсонской области и закрепились в селе Крынки.

В подтверждение своих данных, Институт изучения войны ссылается на информацию анонимных российских военных блогеров. В частности, в сообщении IWS говорилось: "Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска закрепляются возле Крынок и продолжают удерживать свое присутствие возле Антоновского шоссе и железнодорожных мостов. Известный российский военный блоггер утверждал, что украинские войска временно продвинулись дальше в Крынки аж к дороге Козачьи Лагеря-Крынки-Корсунка, прежде чем российские авиаудары отвергли украинские войска на северную окраину населенного пункта".

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Косвенно подтверждали продвижение в Херсонской области и в украинском Генштабе. Там заявили, что враг нанес авиационные удары по поселкам Пойма и Песчановка на Левобережье. Впрочем, официального подтверждения высадки с украинской стороны до сих пор не было.

Информацию аналитиков Института изучения войны (ISW) опровергла руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк. В марафоне "Единые новости" она заявила о том, что выводы аналитиков не подтверждены военными, а преждевременные заявления вредят боевой работе украинских защитников.

"Кто воспринимает их доказательства, как утверждение, мне это очень странно слышно. Мы говорим о том, что наша боевая работа ведется на разных направлениях разными способами. Опора действительно осуществляется на контрбатарейную борьбу, поскольку есть задача вычистить часть территории левого берега от армии РФ", – говорит Гуменюк.

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Примечательно, что это далеко не первая информация Института изучения войны о ходе событий на левом берегу Херсонской области и возможном проведении десантных операций ВСУ.

В отчете Института изучения войны за 25 августа сообщили, что подразделения российской армии понесли значительные потери из-за недостаточной поддержки на островах в дельте Днепра в Херсонской области. Аналитики отметили, что большие потери личного состава вызвали негодование действиями военного командования в российском информационном пространстве. По данным Института изучения войны, так называемые "военные коры" критикуют высшее военное командование российской армии за неспособность решить неотложные проблемы войск.

В то же время, еще 12 августа тогдашняя заместитель министра обороны Анна Маляр, комментируя ход боевых действий на левобережной Херсонской области, отметила, что "поводов для ажиотажа пока нет".

"Для того чтобы там высадиться, не быть уничтоженным, да еще и закрепиться, нужно зачистить территорию и отбросить российскую армию. Командование ВСУ бережет людей, поэтому украинские военные работают контрбатарейно", — заявила Маляр.

Впрочем, уже 15 сентября на официальном сайте IWS со ссылкой на российских военных блоггеров сообщается, что 14 и 15 сентября "украинские силы активизировали свою деятельность на некоторых островах дельты реки Днепр возле Антоновского моста, чтобы закрепить позиции для будущего наступления на восточный (левый) берег Херсонской области".

В этом контексте следует упомянуть высказывания уже упомянутой руководительницы объединенного координационного прессцентра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк. Комментируя подобного характера информацию, она заявила, что "такие провозглашения, которые уже звучали и раньше в нашей зоне боевых действий, вредят боевой работе. И уже не раз было объявлено, что работа вокруг какого-то населенного пункта без закрепления не считается завершенной. Поэтому не надо спешить, а стоит доверять работающим военным".

Насколько вероятна полномасштабная десантная операция ВСУ на левом берегу и форсирование Днепра – вопрос открытый. Как показал опыт, ВСУ очень осторожно подходят к наступательным действиям большими силами.

Вооруженные силы в Херсонской области / Фото: Associated Press

В настоящее время практически вся оккупированная территория Херсонской области находится под огневым контролем со стороны ВСУ. Правый берег, контролируемый украинскими военными, значительно выше, чем левый, контролируемый оккупационными силами. А тактико-технические характеристики западного оружия в полтора-два раза превышают советско-российские, находящиеся на вооружении окупантов. Именно это позволяет Вооруженным силам Украины успешно наносить удары по тыловой инфраструктуре.

За последние дни было несколько успешных впечатлений на оккупированной территории Левобережья. Это соответственно удары по Новой Каховке, пунктам постоянной дислокации личного состава оккупационных войск в Олешках и Казачьих Лагерях. В этой связи стоит упомянуть случай с нанесением ракетного удара по российской военной колонне на Чонгарском перешейке, который фактически является воротами в Крым.

В свою очередь, успешные действия украинских военных на Запорожском направлении могут создать предпосылки для деоккупации Херсонской области. Тогда Вооруженным силам Украины не нужно форсировать Днепр. Соответственно, военный контингент оккупационных войск, сосредоточенных на левом берегу, фактически оказывается под угрозой оперативного окружения.

По информации британской разведки, Россия опасается больших наступательных действий в Запорожском направлении.

"Большой украинский прорыв в Запорожье серьезно подверг сомнению жизнеспособность российского сухопутного коридора, соединяющего Ростовскую область России и Крым", – информирует Минобороны Британии со ссылкой на свою разведку.

В настоящее время Силы обороны продолжают наступательную операцию на Запорожском направлении. В частности, в районе Вербовой Запорожской области ВСУ вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах. Напомним, на днях командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил западным СМИ, что украинские воины прорвали оборону в Вербовом Запорожской области.

Украинские военные во время контрнаступления / Фото: Getty Images

Тяжелые бои идут к югу от Роботиного, которое лежит на автодороге из Орехова в Токмак. От Роботы до этого основного логистического хаба оккупационной армии примерно 20 км. Далее открывается путь на Мелитополь. А это одна из главных целей украинского контрнаступления.

Мелитополь – ключевой транспортный хаб для российской армии. Контроль над ним создает предпосылки для контроля за сухопутным и железнодорожным сообщениями. Это дает ВСУ возможность успешного контрнаступления в направлении АР Крым. Без форсирования главного Днепра. Увольнение Мелитополя позволит ВСУ контролировать поставки российской армии через порт в Бердянске.

Бердянск – это глубоководный порт, а соответственно военно-морская база и основная локация оккупационной армии, которой осуществляется обеспечение российского контингента не только на эту область, но и с последующей передислокацией по нескольким направлениям.

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Во время боев в районе села Роботино значительные потери в живой силе и технике понесли подразделения 810-й бригады морской пехоты и 503-й мсп 19-й мсд ВС РФ.

На днях в украинском Генштабе сообщили, что Силы обороны имели успех в направлении Новопрокопки и закрепляются на новых рубежах. Новопрокоповка находится южнее Роботиного. В настоящее время ВСУ взяли под свой контроль господствующие высоты вблизи этого населенного пункта. Утрата этих позиций будет означать, что украинские средства поражения смогут держать под огневым контролем значительные территории, включая Токмак.

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Но стоит говорить и о том, что оккупанты серьезно рассматривают возможность десантной операции Вооруженных сил Украины с использованием захваченных плацдармов. По информации директора информационно-консалтинговой компании Defense Express С. Згурца, в конце сентября на правый берег было переброшено несколько наших бригад морской пехоты, в том числе 35-я, 36-я, ранее действовавшие на Бердянском направлении.

То есть, не исключается как один, так и второй сценарий. И это непонимание тактики действий украинского Генштаба побуждает оккупантов фактически перебрасывать резервы с одного направления на другое, пытаясь минимизировать негативные для себя сценарии.

В свое время представители МОУ сообщали о перемещении противником своих наиболее боеспособных частей из Херсонского направления на Запорожский: это, прежде всего, подразделения морской пехоты, Воздушно-десантных войск и 49-й армии. Они были сосредоточены прямо на второй линии обороны до подрыва Каховской ГЭС.

Такой ход событий еще раз свидетельствует, что катастрофа на Каховской ГЭС была, прежде всего, выгодна именно Российской Федерации. Ведь разлив Днепра крайне усложнял там проведение любой десантной операции, если таковая планировалась.

Кадры из Каховской ГЭС на 21 день после теракта/Скриншот

Кроме того, по информации аналитического отдела ГИ "Правое Дело", на Запорожское направление в район Орехова были переброшены подразделения 22-й и 45-й бригад спецназначения плюс подразделения 291-го мотострелкового полка.

Также сообщалось о передислокации 7-й дивизии воздушно-десантных войск с херсонского направления, где они прикрывали участок: Олешки, Новая Каховка и Казачьи Лагеря, и ее передислокацию на Запорожское направление.

По мнению военного эксперта Константина Машовца, главной целью этих действий, ради которой командование противника сознательно пошло фактически на "сточение" своей основной "пожарной команды" оперативного уровня (двух десантно-штурмовых дивизий), является выигрыш времени.

Примечательно, что российские военные открыто заявляют, что ожидают десантных операций ВСУ в районе Кинбурнской косы и Новой Каховки.

По словам Сергея Згурца, эта неопределенность работает в нашу пользу, потому что враг уже перестает опрокидывать подразделения с левого берега Херсонщины на другие участки, как он делал это раньше. По его мнению, этот туман войны сейчас играет в нашу пользу.

Успех десантной операции на левом берегу Днепра вместе с контрнаступлением на Мелитополь и использованием ATACMS может уничтожить все шансы на сопротивление россиян в Херсонской области. Одним из ключевых моментов должен стать удар по аэродрому в Джанкое, где дислоцируется авиация оккупационных войск, прикрывающих херсонскую группировку РФ.

В настоящее время Джанкойский аэродром оккупационные войска превратили в свою военную авиабазу. На сегодняшний день там базируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа армии РФ, а также россияне расположили свои вертолеты Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52 вместе с самолетами, наносящими удары по позициям ВСУ в Херсонской и Запорожской областях.

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Без воздушной поддержки к тому же при условии успешного контрнаступления Сил обороны Украины на Мелитопольском и Бердянском направлениях (что отрежет херсонскую группировку от Донбасса и России) шансы оккупантов удержать левобережье Херсонщины становятся призрачными. Соответственно, враг пытается укрепиться на юге Херсона путем возведения фортификаций, опрокидывания резервов и хаотических обстрелов правобережья Днепра.

По информации Генштаба ВСУ, в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Автор: Д. Снегирев

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