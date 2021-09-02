Дешевый бархатный сезон: сколько стоит отдохнуть в Железном Порту, Затоке, Кирилловке и Одессе осенью 2021

Дешевый бархатный сезон: сколько стоит отдохнуть в Железном Порту, Затоке, Кирилловке и Одессе осенью 2021

Отдых на популярных украинских курортах в сентябре, как правило, спокойный и тихий.

Бархатный сезон в Украине стартует в конце августа и продолжается целый месяц, до конца сентября. В это время курорты постепенно снижают цены, а море все еще остается теплым и приветливым. К тому же, снижение цен на весь номерной фонд почти вдвое и даже втрое — хороший повод устроить отпуск.

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ТСН.ua предлагает обзор отдыха на популярных курортах в бархатный сезон.

Железный Порт (Херсонская область)

На курорте c конца августа заметно упала стоимость на проживание в коттеджах. Например, цены за 2-местное размещение снизились c 1560 грн за номер до 750 грн, с учетом трехразового питания в столовой.

Гостевые дома также снизили цены на проживание на 25%.

golos.ua

Кстати, некоторые базы продолжают работать даже после окончания основного сезона. Сейчас базы отдыха предлагают своим гостям акционную цену на жилье со скидкой в 60%. В любом случае много баз продолжают работать, если есть желающие отдохнуть и сохраняется теплая, солнечная погода. Позвонив, можно договориться об индивидуальной скидкt на отдых в бархатный сезон.

Сергей только что вернулся из отдыха в Железном Порту, говорит, что понравилось.

"Свободных мест — полно. Людей очень мало, пляжи чистые. Почти нет продавцов кукурузы, медовой пахлавы. Можно наслаждаться cпокойствием", — поделился впечатлениями мужчина.

Температура воды в море

Сегодня, 2 сентября, температура воды в Черном море — 24 градуса. На курорте температура воздуха — 19 градусов, ожидаются дожди и ветер.

Затока (Одесская область)

Затока — хорошее место для уютного отдыха осенью на море. Вода теплая, пляжи не так заполнены, цены на жилье снизились.

С начала бархатного сезона снять жилье в Затоке можно снять за 300 гривен. Бюджетные варианты предлагают отели, базы отдыха, пансионаты.

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Даже на первой линии в отелях можно снять номер стоимостью 280 гривен. В пик сезона цены стартовали от 800 гривен.

Базы отдыха тоже не отстают: цены за номер стартуют от 380 грн.

В гостевом доме номер сейчас стоит 250 грн.

"Из-за нашествия медуз вынуждены снижать цены. Погода уже не радует, туристов мало. Сегодня море немного штормит", — сказала администратор гостиницы.

Температура воды в море

На сегодня температура воды в Черном море — 24 градуса. Температура воздуха — 19 градусов.

Кирилловка (Запорожская область)

Бархатный сезон в Кирилловке начинается с 26 августа и продолжается до 20 сентября.

В среднем скидки на жилье в сентябре достигают 30-50% от стоимости в разгар сезона, особенно это заметно на примере дорогих комфортабельных номеров, поскольку они в первую очередь становятся доступными и востребованными. Поэтому можно не только хорошо отдохнуть, но и неплохо сэкономить.

База отдыха: 250 грн в сутки

Семейный отель: 280 грн в сутки

Отель: 380 грн в сутки

Температура воды в море

Сегодня, 2 сентября, температура воды в море — 23 градуса. Температура воздуха — 22 градуса, осадков не ожидается.

Одесса

Туристический сезон в Одессе закончится еще нескоро. Море все еще прогревается до +20 градусов, а солнце позволяет находиться на пляже весь день, поэтому цены не падают.

Цены на посуточную аренду жилья начнут снижаться на второй-третьей неделе сентября. К этому времени на бюджетный отдых рассчитывать не стоит.

Так, снять однокомнатную квартиру в Аркадии можно от 1000 гривен в сутки. Дешевые варианты можно найти только в Лузановке и на 14-16 станции Большого Фонтана. Там сдают жилье за 500-700 гривен в сутки.

Можно найти комнаты, которые сдают владельцы частных домов. В сентябре — от 150 гривен в сутки с человека.

А вот туристам в отеле придется потратить немалую сумму. Стандартный номер на двоих в центре города стоит 1300-1500 гривен в сутки.

Также можно арендовать отдельную комнату в хостеле с удобствами. Она обойдется в 600-700 гривен, а за место просят 150-200 гривен в сутки.

Что говорят медики

Медики уверены, что бархатный сезон — это оптимальное время для оздоровления организма. Комплексное оздоровление и укрепление иммунитета во время отдыха на побережье в бархатный сезон достигается благодаря морскому аэрозолю (польза морского воздуха, насыщенного микроэлементами) и морской воде.

Медики в один голос утверждают, что в бархатный сезон полезно ездить на море детям-аллергикам и астматикам. Кроме того, можно дольше находиться на пляже, солнце уже не так печет.

"Жара постепенно спадает, солнечные лучи становятся не такими горящими и опасными. Шансов получить ожоги практически нет", — сказала ТСН.ua медсестра Антонина, которая работает в ожоговом отделении Херсонской областной больницы.

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