Дешевый лук против дворца на тысячу комнат: выборы в Турции – конец эпохи или третье десятилетие правления Эрдогана

Впервые почти за 20 лет эпоха правления Реджепа Тайипа Эрдогана и его консервативно-националистической Партии "Справедливости и развития" может уйти в прошлое. Хотя почти наверняка Эрдоган считал, что эти выборы станут его триумфом, потому что голосование приходится на 100-летие создания Турецкой Республики (100 лет после правления первого президента Ататюрка исполняется в октябре – ред.). Хотя эксперты и аналитики предостерегают – возможно, все: как продолжение правления Эрдогана на третье десятилетие, так и окончательная потеря им власти.

Предстоящие результаты выборов до сих пор окутаны туманом неопределенности. Последние соцопросы (ТСН.ua ориентировались на данные Metropoll и ORC – ред.) свидетельствуют, что второго тура президентских выборов, где Реджеп Тайип Эрдоган уступает кандидату от объединенной оппозиции шести партий Кемалю Киличдароглу, не избежать. Прогнозировать возможные результаты парламентской гонки еще сложнее. Около 5 млн избирателей впервые примут участие в выборах. Именно за их голоса между действующей властью и объединенной оппозицией развернулась ожесточенная борьба. В то же время именно эти избиратели – молодежь – неохотно идут на участки и еще не определились со своим выбором.

Хотя многие называют Кемаля Киличдароглу и объединенную оппозицию более прозападной, эксперты советуют не очаровываться. Если они и придут к власти, им будет крайне трудно отказаться от многолетней политики балансировки и заигрывания с Кремлем, которая за последние годы правления Эрдогана и его партии, особенно после попытки госпереворота 2016 года, приобрела крайне антизападное направление.

ТСН.ua выяснял основные предвыборные обещания Эрдогана и Киличдароглу, куда следует Турция и как результаты выборов повлияют на отношения Украины с Турцией и ее позицию в отношении России.

Обещания Эрдогана

"Сейчас легко забыть, что президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана когда-то называли образцом "мусульманского демократа", который мог бы служить образцом для всего исламского мира. В начале 2000-х на харизматичного бывшего футбольного нападающего, получившего только одну красную карточку за свою игровую кар были большие надежды, как ни странно за то, что он послушал судью", — пишет Politico.

Кто-то называет стиль правления Эрдогана популистским авторитаризмом, другие откровенной автократией. В прессе можно найти много упреков, что Эрдоган правит Турцией из своего Президентского дворца в Анкаре на 1000 комнат (площадь которого превосходит Белый дом в 50 раз), который он построил для себя. Однако бесспорный факт в том, что Эрдоган уже слишком долго у власти, о сохранении которой он в последнее время, по всей видимости, обеспокоен больше, чем о реальной стабилизации государства. Поэтому можно предположить, что во время третьего десятилетия правления Эрдогана, если он выиграет выборы, мы увидим еще большее подчинение медиа властям, контроль над судами и дальнейшее выдавливание западного влияния в Турции, несмотря на ее членство в НАТО.

Как ни странно, проблемы Эрдогана со здоровьем (напомним, что 25 апреля ему стало плохо в прямом эфире, поползли даже слухи об инфаркте, впрочем, потом эту информацию опровергли, заявив, что это был желудочный грипп) не повлияли на ход кампании. Как ни сильно доминировала в предвыборном дискурсе и тема преодоления последствий землетрясения, жертвами которого стали более 50 тыс. человек, а около 6 млн остались без крова. Foreign Affairs пишет, что, используя свое широкое влияние на турецкие СМИ, Эрдогану удалось исключить эти темы из информационного дискурса.

В то же время действующий президент сделал ставку на оборонную промышленность и крупные инфраструктурные проекты. Относительно последнего это было предсказуемо. Именно при президентстве Эрдогана в Стамбуле построили самый большой в мире аэропорт. Заявлялось и о строительстве канала Стамбул в обход Босфора, который должен был соединить Черное и Мраморное моря. Однако этот проект уже ушел в прошлое – на его реализацию у Турции нет денег из-за крайне сложной экономической ситуации и катастрофических последствий сильнейшего от 1939 года землетрясения.

Эрдоган обещает, что в Турции будет все отечественное: от собственного электричества, нефти и газа до самолетов и космонавтов. На какие инфраструктурные проекты сделал Эрдоган ставку:

27 апреля Эрдоган и Путин приняли участие в доставке ядерного топлива на первую в Турции АЭС "Аккую", которую строил, а теперь и полностью контролирует "Росатом", и которая будет обеспечивать до 10% потребностей страны в электроэнергии (ниже ТСН.ua остановится на этом подробнее в контексте российских влияний – ред.);

первый отечественный электромобиль TOGG (правда, пока он недоступен для обычных граждан, только для министров и иностранных лидеров);

крупнейшая в Европе солнечная электростанция площадью 2800 футбольных полей;

скоростной поезд Стамбул-Анкара;

самый длинный в Турции 14-км тоннель между городами Гюмюшхане и Трабзон (маршрут является частью Шелкового пути).

Что касается оборонки, если наблюдать за предвыборными обещаниями Эрдогана, можно заключить, что он скорее к войне и полету в космос готовится. И это не совсем уж шутка. Помимо обычно бесплатного газа. Эрдоган пообещал по 25 куб м ежемесячно в течение года каждой семье из месторождений Черного моря. Основные оборонные и космические фишки предвыборной кампании Эрдогана:

первый отечественный авианосец TCG Anadolu, являющийся первым в мире носителем беспилотников;

первый отечественный легкий штурмовик HÜRJET, уже совершивший свой первый полет;

новые беспилотники-истребители Bayraktar Kızılelma (с украинским двигателем) и Bayraktar TB3 SİHA;

собственные военные и телекоммуникационные спутники, а до конца года на МКС отправится первый турецкий космонавт.

Обещания Киличдароглу

Самое первое и самое главное, что играет против Эрдогана и его партии, это ужасная экономическая ситуация. Проблемы начались задолго до пандемии COVID-19, спровоцировавшей глобальную рецессию. В статье Центра анализа европейской политики (CEPA) говорится, что второе десятилетие правления Эрдогана – это обесценивание лиры до 90%, выход инвесторов, падение прямых инвестиций и снижение уровня жизни в результате чрезмерной концентрации власти.

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Больше всего по этой теме в соцсетях разлетелся ролик Кемаля Киличдароглу, который он записывал на кухне с очень скромным интерьером с луком в руках, апеллируя во дворец в Анкаре, где работает Эрдоган. Киличдароглу отмечал: если Эрдоган останется у власти, стоимость килограмма лука подскочит с 30 лир (57 грн) до 100 лир (190 грн). Для сравнения, в Украине килограмм лука стоит 50-60 грн (по данным сайтов украинских супермаркетов – ред.).

Почти во всех предвыборных репортажах западной прессы из Турции говорится об ужасной экономической "яме", в которой оказалась экономика страны. The Washington Post приводит комментарии жителей Стамбула, которые теперь меньше покупают мясо и не могут позволить себе отпуск. Особенно популярны такие комментарии среди молодежи, которая, хотя и предпочитает оппозицию, впрочем, некоторые говорят, что и 74-летний экономист и бывший госслужащий Кемаль Киличдароглу не представляет их интересов. Financial Times в репортаже из Мерсина (город на юго-восточном побережье Турции, куда переехало много турок, пострадавших от ужасного землетрясения в феврале) также приводит комментарии недовольных экономической ситуацией людей.

Однако следует также подчеркнуть, что во всех этих статьях очень много комментариев рядовых турок, которые недовольны снижением уровня жизни, но одновременно поддерживают Эрдогана и его партию. Общий тезис, присущий большинству таких комментариев, – пусть уж лучше стабильность, чем победа ничего не предлагающего оппозиции и неопределенность. Это очень ярко показывает высокий уровень поляризации общества. Все западное и американское стали своеобразными "страшилками" этой предвыборной кампании. Чего только стоят угрозы Эрдогана "похоронить оппозицию в урнах" за поддержку ЛГБТ. Эксперты Европейского совета по международным отношениям отмечали, что действующее правительство обвиняло оппозицию в том, что она является инструментом Запада для разделения Турции из-за распространения темы об однополых браках, чтобы ослабить традиционные турецкие семейные ценности.

Экономика. Если победит Кемаль Киличдароглу и объединение шести оппозиционных партий, почти наверняка они обратятся за помощью в МВФ и Запад, вернув независимость Центробанка. Ведь, как отмечают эксперты, придется повышать процентные ставки (в настоящее время процентная ставка на уровне 8,5% – ред.), против чего всегда выступал Эрдоган. Это непременно еще больше раскрутит инфляцию, однако, в итоге, как отмечают эксперты, позволит стабилизировать экономику.

НАТО. Представители шести оппозиционных партий особо подчеркивают членство Турции в НАТО, поддержку политики и совместных решений Альянса, если они придут к власти. Даже возобновление переговоров с ЕС о вступлении обещают. Также они уже заявили, что отменят вето Эрдогана на вступление Швеции в НАТО (вероятно, это произойдет уже до Вильнюсского саммита Альянса в июле) и в целом вернут в Турцию демократию вместе с парламентской формой правления с ограничением избираться президентом только на один 7-летний срок. После референдума 2017 года через год после попытки госпереворота Турция перешла к президентской форме правления, должность премьера была упразднена, а его полномочия перешли к президенту.

"Молодежь хочет демократии. Они не хотят, чтобы полиция приходила к их двери ранним утром лишь потому, что они что-то написали в Twitter", — цитирует ВВС Кемаля Киличдароглу. Напомним, осенью 2022 года парламент Турции принял закон, предложенный Эрдоганом, предусматривающий уголовную ответственность за распространение дезинформации (хотя, что подпадает под это определение непонятно – ред.) в Интернете и соцсетях.

Чего ждать Украине

В случае прихода оппозиции к власти почти наверняка официальный Киев уже не услышит заявлений о том, что полномасштабная война России против Украины – это на самом деле "Холодная война 2.0", как об этом на днях сказал советник Эрдогана Ибрагим Калин (который также заявил, что Россия не собирается захватывать новые украинские территории, а только пытается построить справедливый мировой порядок – ред.). Или заявлений типа "война России против Украины – это действительно война США и Китая", как об этом говорили некоторые турецкие дипломаты на разных международных площадках.

Однако нельзя ожидать, что Турция присоединится к санкциям против Москвы и сразу же начнет блокировать двойной импорт в Россию. Хотя, по информации западных СМИ, ЕС уже обсуждает новый санкционный механизм в отношении третьих стран, которые помогают Москве обходить санкции и получать западные комплектующие для производства тех же ракет, которыми Россия убивает украинцев. Не секрет, что среди таких стран, кроме Турции, еще и Казахстан, ОАЭ и Китай. Да и сам Киличдароглу уже сделал своеобразный реверанс в сторону Пекина, предложив построить "Шелковый путь 21 в." от Китая в Турцию.

Во-первых, следует иметь в виду зависимость Турции от русских туристов. По крайней мере, это постоянно подчеркивают действующие турецкие власти. Однако, учитывая санкции, распространяемые на российский авиапарк, количество рейсов будет существенно ограничено. Хотя некоторые турецкие компании, несмотря на санкции, продолжают обслуживать российские самолеты на турецких аэродромах, а во время последнего телефонного разговора Эрдоган и Путин договорились о введении общей платежной системы именно для российских туристов во время их отдыха в Турции, которая будет работать по принципу электронного кошелька.

Во-вторых, никуда не делась зависимость Турции от российского газа и недавно от атомной энергетики (построена первая в Турции АЭС "Аккую", которая будет обеспечивать до 10% всех потребностей страны в электроэнергии, находится под полным контролем "Росатома" – ред.), что будет вносить свои коррективы.

А вот с проблемой российских комплексов С-400, которые Эрдоган приобрел у России, чем подвергся американским санкциям, оппозиции в случае прихода к власти придется решать, если она хочет возобновить сотрудничество с США по истребителям F-35. Тем более, что пункт о возвращении к программе F-35 из США находится в совместном Меморандуме, который в январе подписали шесть оппозиционных партий.

Интересно, что на днях о российских системах ПРО С-400 упомянул министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, заявив, что Вашингтон просил Анкару отправить их в Украину. Конечно, Турция отказала, назвав это вмешательством в ее внутренние дела. В то же время Чавушоглу отрезал, что Анкара не хочет возвращаться в программу по истребителям F-35 из США. В то же время хочет получить от США деньги, которые заплатила за эти истребители, потому что уже производит собственные легкие штурмовики.

Как видим, легко Украине в отношениях с Турцией не будет ни при оппозиции, если она победит на выборах, ни при Эрдогане, если он удержится у власти. Непризнание российской оккупации Крыма со стороны Анкары останется неизменным. Однако если к власти придет Киличдароглу, политика Турции будет больше синхронизироваться с НАТО и Западом, которые очень боятся прямого военного столкновения с Россией. Неопределенной по оппозиции будет и судьба зерновой сделки, которая является проектом действующего президента. В случае же победы Эрдогана на выборах Киев, очевидно, и дальше будет слышать призывы к мирным переговорам, возобновление диалога с Москвой и новую "новую Холодную войну".

Конечно, все будет зависеть от результатов президентских и парламентских выборов 14 мая. И действительно возможны даже достаточно непредсказуемые конфигурации.

К примеру, если победу на президентских выборах одержит Киличдароглу, а на парламентских — объединение партий во главе с политсилой Эрдогана. В таком случае, по мнению многих западных экспертов, Эрдогану может быть даже выгодно возвращение к парламентской форме правления и демократическим свободам в СМИ, чтобы иметь возможность критиковать новоизбранного президента, а затем вернуть себе президентское кресло.

Есть и другой вариант. Если разрыв между кандидатами в президенты или между двумя основными партийными коалициями на парламентских выборах будет незначительным, многие прогнозируют, что действующие власти Эрдогана начнут обжаловать выборы и потребуют пересчета голосов вплоть до назначения еще одного тура выборов, как это уже было с выборами мэра Стамбула. года.