Десятки ДТП и изуродованные машины: каких хлопот доставил снегопад на дорогах Украины

Лопатый снег в Украине ждали долго, однако он сразу дал о себе знать.
В разных регионах Украины из-за гололеда или снегопадов на дорогах произошел коллапс — десятки ДТП и изуродованные машины. Из-за ночных осадков и снижения температуры все превратилось в каток. Водители друг другу помогали ехать, а пешеходы толкали авто.
Какие хлопоты наделал снег во Львове, Запорожье и Киеве, говорится 21 декабря в сюжете ТСН.19:30.
Киев
В Киев, чтобы уменьшить количество пробок, ограничили въезд крупногабаритного транспорта. Если центральные дороги расчистили, то в спальных районах и дворах не проехать.
"Это ужас, просто ужас. Впечатление, что коммунальщики забыли о нас. Ничего не чистят. Уже всю ночь ДТП случаются", — жалуются киевляне.
Происходят ДТП в течение всего дня. Пока журналисты ездили по столице, прямо перед ними одно авто догоняет другое.
"Человек ехал передо мной. Начало носить его, хотя перед ним никого не было. Я не понимаю, может он боялся въехать в припаркованные автомобили. Я ехала за ним, пыталась притормозить, но не получилось, к сожалению", — рассказывает участница. ДТП.
Лопатый снег в Украине ждали долго, однако он сразу дал о себе знать.
Львовщина
Во Львовской области, на трассе Киев-Чоп, через ледяной мост более часа было заблокировано движение транспорта. Бороться с непогодой во Львове выехало почти сто единиц техники и чуть больше дорожников.
Запорожье
Почти три десятка ДТП за три часа произошло в Запорожье. Здесь снегом не мело так, как во Львове.
"Образовался снежный покров высотой до 2 сантиметров, но этого хватило. Температура ночью была минус 3 градуса", — рассказывает заведующая сектором Запорожского гидрометцентра Анна Фармуга.
Именно мороз превратил все в каток. На симферопольской трассе легковушка влетела в фуру. Два человека получили многочисленные травмы. Водителя из изуродованного авто доставали почти пол часа.
В Запорожье синоптики прогнозируют последующие осадки в конце недели. Будет резкое похолодание до минус 15-ти градусов.
Авторы: Иван Ильницкий, Наталья Волосацкая, Яков Носков
Напомним, что в Киеве во время снегопада ложили асфальт (видео).
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