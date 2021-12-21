Десятки ДТП и изуродованные машины: каких хлопот доставил снегопад на дорогах Украины

Лопатый снег в Украине ждали долго, однако он сразу дал о себе знать.

В разных регионах Украины из-за гололеда или снегопадов на дорогах произошел коллапс — десятки ДТП и изуродованные машины. Из-за ночных осадков и снижения температуры все превратилось в каток. Водители друг другу помогали ехать, а пешеходы толкали авто.

Какие хлопоты наделал снег во Львове, Запорожье и Киеве, говорится 21 декабря в сюжете ТСН.19:30.

Киев

В Киев, чтобы уменьшить количество пробок, ограничили въезд крупногабаритного транспорта. Если центральные дороги расчистили, то в спальных районах и дворах не проехать.

"Это ужас, просто ужас. Впечатление, что коммунальщики забыли о нас. Ничего не чистят. Уже всю ночь ДТП случаются", — жалуются киевляне.

Происходят ДТП в течение всего дня. Пока журналисты ездили по столице, прямо перед ними одно авто догоняет другое.

"Человек ехал передо мной. Начало носить его, хотя перед ним никого не было. Я не понимаю, может он боялся въехать в припаркованные автомобили. Я ехала за ним, пыталась притормозить, но не получилось, к сожалению", — рассказывает участница. ДТП.

Лопатый снег в Украине ждали долго, однако он сразу дал о себе знать.

Снегопады во Львове, Запорожье и Киеве наделали хлопот на дорогах | Новости Украины

Львовщина

Во Львовской области, на трассе Киев-Чоп, через ледяной мост более часа было заблокировано движение транспорта. Бороться с непогодой во Львове выехало почти сто единиц техники и чуть больше дорожников.

Запорожье

Почти три десятка ДТП за три часа произошло в Запорожье. Здесь снегом не мело так, как во Львове.

"Образовался снежный покров высотой до 2 сантиметров, но этого хватило. Температура ночью была минус 3 градуса", — рассказывает заведующая сектором Запорожского гидрометцентра Анна Фармуга.

Именно мороз превратил все в каток. На симферопольской трассе легковушка влетела в фуру. Два человека получили многочисленные травмы. Водителя из изуродованного авто доставали почти пол часа.

В Запорожье синоптики прогнозируют последующие осадки в конце недели. Будет резкое похолодание до минус 15-ти градусов.

Авторы: Иван Ильницкий, Наталья Волосацкая, Яков Носков