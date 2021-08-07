Десятки кораблей и мощных катеров: россияне активно перебрасывают в Крым свои войска

Украина должна показывать, что готова защищать свое море.

Россияне активно перебрасывают в Крым свои войска. За несколько последних лет в Черное и Азовское моря враги перегнали десятки кораблей и мощных катеров — некоторые даже из Баренцева моря, что за тысячи километров от Крыма.

О том, как ведут себя россияне на море и что может противопоставить им Украина — 7 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Порт Мариуполя, на небольшом катере государственной пограничной службы журналисты ТСН выходят в открытое море и сразу же отправляются в сторону Крыма.

Несколько слов по радио, проверили связь — вот и все переговоры. Украинские пограничники сохраняют радиомолчание. Противник рядом и, наверное, все внимательно прослушивает. Через полчаса между торговыми судами замечают темный силуэт — это "Донбасс" — крупнейший украинский корабль на Азовском море. Пограничники швартуются и вот уже командир корабля Юрий Денькович проводит небольшую экскурсию. "Донбасс" не новый, ему 40 лет, но до сих пор это грозный корабль — два спаренных 30-миллиметровых автоматических орудия, крупнокалиберные пулеметы. На вопрос, почему "Донбасс" несет боевое дежурство именно в этом месте, командир показывает на матроса. Тот внимательно высматривает в бинокль корабль противника: уже через несколько миль стоит корабль ФСБ России.

Украинские пограничники говорят — как только они уйдут, россияне подойдут ближе, слишком близко.

Новости мира: россияне продолжают интенсивно перебрасывать в Крым свои войска

Сейчас в этом районе один российский корабль, а несколько дней назад их было 2, а еще у них на боевом дежурстве с десяток кораблей и еще боевые катера, которые могут быстро подтянуться из Керчи, замечает командир "Донбасса".

В последнее время немного успокоились, говорит командир, потому экипаж "Донбасса" уже не раз демонстрировал — украинские пограничники готовы принять бой. Но уже не на камеру офицеры признают — силы на Азове не равны.

"Мы — морская держава, мы имеем 2 прекрасных моря — Азовское и Черное, если мы хотим иметь море, мы должны иметь флот, у нас должны быть корабли, катера, мы должны показывать что мы готовы защищать свое море, у нас есть чем это делать ", — отметил он.

Да, побережье Азовского моря неплохое укреплено, и пограничники и вооруженные силы постоянно проводят обучение — как эффективно уничтожать вражеский десант. Но лучше вообще не подпускать противника к своим берегам, отмечают военные, держать его далеко в море. А это можно сделать, только имея мощную флотилию на Азове.

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