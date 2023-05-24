Десятки людей в Харькове остаются безвылазно в бомбоубежищах: боятся выйти даже ради лечения

В Харькове десятки людей живут в бомбоубежищах, в основном пережившие массированные бомбардировки Северной Салтовки, или переселенцы из прифронтовых районов, едва спасшихся от российских обстрелов. Свой быт они до сих пор обустраивают в подвалах, а на улицу выходят только при необходимости, говорится в ТСН.

На прогулку с бомбоубежищами они выходят в перерывы между сиренами и совсем ненадолго. В укрытии с десяток самодельных кроватей. За год войны каждый уже обустроил свой быт. В этом бомбоубежище постоянно живет с десяток человек. Это в основном пенсионеры из Северной Салтовки или прифронтовых сел, где не утихают обстрелы. Анна из Херсона, из оккупированного села сбежала еще летом. "Мы под бомбами, под вертолетами шли. Нас обстреливали. Куда люди ехали, туда и я ехала. Вот посадили и уехала”, – говорит женщина.

Женщине и ее соседям предлагали переехать в общежитие, но они боятся. "Мы вообще здесь безвылазно сидели, даже во двор не выходили, сидели здесь 7 месяцев", — рассказывает Светлана.

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Таких, как они, в Харькове много. В городе по несколько раз в сутки объявляют тревогу. До Харькова из Белгорода ракета долетает через 40 секунд. “Даже если бахкает, мы здесь спокойно могли спать. Дома конечно ужасно. Оно сирена. И куда же бежать? А среди ночи? А тут – ну бахнуло и бахнуло”, — говорит Татьяна.

Каждый день волонтеры развозят им горячие обеды и уговаривают переехать в лучшие условия. "Они говорят откровенно, что они боятся. Они просят, чтобы мы привезли к ним психолога. Потому что им очень тяжело, у женщины начала развиваться астма с более мощной силой. Я ей предлагала, чтоб она переехала в больницу. Но она боится”, – отмечает волонтер.

Несмотря на то, что в Харькове стало тише по сравнению с прошлой весной, страхи у людей никуда не исчезли, говорят психологи. В состоянии стресса они советуют делать именно то, что считаешь нужным. «Нет шаблона, что если взрыв, то мы пугаемся, или, если сирена, то мы продолжаем спать. Все индивидуально. Если вы думаете, что каждый раз, если сирена и вы должны бежать в подвал, бегите в подвал. Ведь это ваша ответственность. Если вам комфортно большинство времени проводить в бомбоубежищах – практикуйте, пока вам это комфортно”, – говорит психолог Даниэла Иким-Бондарь.

Впрочем, психолог предупреждает: длительная изоляция человека из-за страха может вызвать проблемы с социальной адаптацией в будущем.

По данным Минздрава, из-за войны посттравматического стрессового расстройства в Украине имеют двадцать процентов женщин и восемь процентов мужчин.

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