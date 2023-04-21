Десятки населенных пунктов Черниговщины отрезаны от мира высокой водой, но люди боятся конца паводка

До 32 населенных пунктов из 4 районов Черниговщины обычным транспортом не добраться, дороги перелиты водой. Но местные боятся не столько прибыльной воды, как того, что будет потом, когда наводнение спадет, говорится в ТСН.

Почтальон на борту болотохода спасателей везет людям пенсию, правда, потратить ее пока негде. Села вдоль Днепра на Черниговщине превратились в сплошные островки между которыми передвигаться можно только на лодках или болотоходах. Не подтоплены дома только те, что на холмах.

Затапливать села вдоль белорусской границы начало еще посреди зимы. Такого местные старожилы не помнят. Вода подступила к самим хатам, залила погреба. Петр Куц говорит, что их подтапливает каждый год, но чтобы так высоко — такого не было давно. Люди остались даже без питьевой воды, потому что из колодцев непригодна к употреблению.

Местные, как островяне, изолированы от мира. Питьевую воду и продукты от волонтеров и "Красного креста" людям тоже развозят спасатели.

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Спасатели говорят, на эвакуацию согласилось всего пару человек, поэтому раз в несколько дней они наведываются в отдаленные хутора. “Там Днепр, большое течение, технику сносит, но люди отрезаны и им надо помогать, есть ничего. Была ситуация, что скорая позвонила нам, что нельзя доехать. Мы приехали "Богуном", погрузили на носилки и вывезли в скорую", — рассказывает начальник аварийно спасательной части ГУ ГСЧС Черниговской области Максим Жилко.

Чуть ли не у каждого дома припаркована лодка. Правда, на нем далеко не доплывешь, разве что до следующего "острова". А чтобы попасть, так сказать на большую землю, лодку нужно по суше перенести дальше в воду.

На то, что дороги появятся, когда вода спадет, здесь уже почти не надеются. Половина путей между селами и хуторами – преимущественно грунтовка, или старый асфальт. "Дороги, которые подтоплены их сильно размывает и разрушает, асфальтовые дороги их состояние не самое лучшее, они с ямами и это также, когда вода их размывает, ямы увеличиваются", — говорит староста села Валентина Деркач.

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Люди говорят, после такой воды огороды будут сажать не раньше конца июня и вряд ли что-нибудь вырастет, кроме картошки. От озимых под водой тоже ничего не будет. "Сбывай свиней, кур сбывай, потому что кормить нечем, мы посеяли для того чтобы скот кормить, а теперь его нет... Все вымокло, нет ничего, стоит вода по колено, должны нам помочь", — говорят местные.

В селах вдоль Днепра, говорят спасатели, уровень воды медленно, но снижается. Черниговщина вышла из красной зоны опасности подтоплений.

Весеннее половодье обычно – это две волны. Будет ли вторая – пока не известно. Но в "Укргидроэнерго" прогнозируют, что последствия второй будут не так неутешительны.

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