Десятки ударов в сутки: бойцы в Сумской области констатируют увеличение интенсивности обстрелов из России

Сумщина под массированным огнем окупантов. Враг использует танки "Ноны" и ствольную артиллерию, снаряды летят и в поля, и прямо в села, говорится в ТСН.

Когда не тихая пограничная Сумщина тонет в эхо утренних взрывов, в воздух бойцы поднимают дрон, чтобы искать вражескую пушку. Враг рядом и напоминает здесь о себе каждый день. Снаряды летят в поля у деревни и даже в городки, ежедневно по несколько десятков обстрелов по разным общинам. "Ближние села, в 3-5 км от границы, уже разбиты дотла, там местных нет", — рассказывают бойцы.

Пустырь всюду, куда достает "русский мир" своими пушками. “Ночью бывает затишье, а днем не пахнет тишиной. Каждый день, а последние две недели интенсивность огня увеличилась в разы”, — убеждают военные.

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По обе стороны дороги стоит разбитый автомобиль, который в дырах как сито. оккупанты разбили из минометов гражданских — корректируя с воздуха беспилотниками.

Когда обстрелы утихают, оккупанты прибегают к другим провокациям и постоянно держат в напряжении. "БМП, танки, БРДМ заводят, вероятно создают психологическое давление, заводят газируют, покатались, вернулись, они тоже боятся", — убеждают ребята.

Ребята пристально наблюдают за врагом, потому что на той стороне оккупанты возводят новые фортификационные укрепления, бетонируют до этого и копают шанцы. В качестве дармовой силы используют своих местных. Все поля вокруг заминированы, ребята круглосуточно не сводят глаз ни с окупантов ни оружия. Уже год как они в полях вдали от семей, прошли горнило войны в разных точках Донбасса и Луганщины, устали, но не сломились. "Время утомительно, а моральный дух, как то, не дождутся", — говорят бойцы.

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