Десятки украинских путешественников застряли в аэропорту Милана: что известно

Авиарейс из Милана в Киев перенесли более чем на 15 часов.

В Италии в среду, 8 декабря, в результате задержки рейса "Милан — Киев" авиакомпании Wizz Air более сотни украинских путешественников застряли в аэропорту.

Об этом с места происшествия сообщает редактор сайта ТСН.ua Алина Онопа.

По ее словам, рейс, который должен был вылететь из Милана в 21.30 по местному времени, внезапно перенесли на 13.00 следующего дня. Сотрудники аэропорта заявили, что причиной соответствующего решения стала переработка пилотов.

Так, накануне авиационный персонал самолета якобы потратил на подготовку воздушного судна больше времени, чем ожидалось, из-за чего в течение дня совершил несколько перелетов с опозданием.

В Милане самолет также приземлился позже, чем планировалось, так что для безопасности пассажиров вылет решили отсрочить. Однако украинцы, вынужденно оставшиеся в терминале, возмущены.

"Почему это не было предусмотрено раньше? Зачем назначать пилотов, уже имеющих перелимит часов в других странах, на рейс из Милана еще в Киев? Вообще непонятно, — говорят туристы. — Речь идет даже не о погодных условиях. Хотя падает снег, это условие не ставят как приоритетное".

Одна из пассажирок рассказала, что собиралась лететь на похороны отца. После информации о задержке она спросила, возможно ли вылететь в Украину другим рейсом, однако получила отказ. Теперь украинка не знает, нужно ли ей вообще лететь, ведь "похороны не ждут".

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