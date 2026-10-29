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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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«Десятки входных отверстий от обломков»: в каком состоянии раненые после удара по вокзалу в Днепре

Десятки входных отверстий от обломков обнаружили врачи у пострадавших от удара по Днепру. Сергей Рыженко рассказал о состоянии семи пациентов, доставленных в больницу Мечникова.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Удар по Днепру — врач рассказал о критическом состоянии раненых

Удар по Днепру — врач рассказал о критическом состоянии раненых

В больницу имени Мечникова в Днепре доставили семерых пострадавших в результате российского удара по железнодорожному вокзалу. Шестеро пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщил главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в комментарии ТСН.

«Вырванные куски тела, всех возрастов люди. Врачи анестезиологи с хиругами вдыхают в них жизнь. Видим, что в каждом человеке десятки входных отверстий от обломков. Крайне тяжелые ранения», — отметил Рыженко.

Четверо пациентов после компьютерного обследования срочно направляются в операционные. Еще двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Реаниматологи пытаются повысить у них артериальное давление, чтобы обеспечить возможность проведения операций.

Риженко добавил, что из семи пациентов больницы имени Мечникова только один получил ранения средней тяжести.

Российская атака на Днепр 29 октября — последние новости

Напомним, российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре. Удар пришелся на одну из платформ, где в этот момент находился пассажирский поезд № 866 «Днепр — Запорожье».

В результате атаки погибли 13 человек. По состоянию на 12:20 было известно о 10 раненых. Трое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, среди них — 11-летний мальчик. На месте удара работали спасатели, медики и правоохранители.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре.

«Ужасающий российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре. Россияне атаковали с помощью дрона платформу, на которой стояли обычная пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд. К сожалению, на данный момент известно о 13 погибших. Мои соболезнования родным и близким», — заявил глава государства.

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