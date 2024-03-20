Детали ракетного удара по Харькову: количество жертв возросло

Путинская армия продолжает воевать с гражданским населением Украины. После обеда 20 марта оккупанты устроили по мирному району Харькова ракетой. Под завалами могут находиться люди.

Все, что известно об очередном террористическом ударе России, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Россия приготовила по Харькову

Харьков — в дыму, пожарные пытаются потушить огонь после очередного удара кафиров по мирному району города.

Россия приготовила по Харькову

Об ударе по городу в час дня сообщили в областной военной администрации и призвали людей срочно идти к укрытиям — была вероятность, что Россия готовит повторный удар по Харькову. Уже через несколько минут мэр города Игорь Терехов сообщил о первых пострадавших.

“В настоящее время известно о пяти пострадавших. Двое уже госпитализированы, остальные осматриваются врачами и решаются вопросы направления в больницу. Впрочем, поисковая работа продолжается, как и тушение пожара”.

Что известно о пострадавших?

Ракета рашистов попала в здание в Холодногорском районе города. Под завалами остаются люди, поэтому поиски продолжаются. Пока известно о пяти погибших.

Белгород! Приготовиться!

Россияне продолжают "охотиться" на мирных людей, а сами воют об обстрелах Белгородщины и по городу расставляют блокпосты. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

С 20 марта на территорию Козинки, Глотово, Горы-Подола, Грайвороново, Новостроевки 1-й и 2-й, Безымено будет ограничен въезд, будут поставлены блокпосты — губернатор Белгородской области Гладков. pic.twitter.com/N4yvyRKOzG — Olesya (@olesya___2701) March 20, 2024

Еда исчезает с полок русских городов

Также из Белгородской области России, где продолжается рейд российских добровольцев, планируют вывезти около девяти тысяч детей в другие регионы России. Кроме этого, россияне уже жалуются, что нечего жрать. Власти чихать, ну а что, галочку поставили за Путина? Наслаждайтесь. Бизнес уже понемногу сбегает из городов. Так, к примеру, популярные сети магазинов уже отключают доставку в Белгороде. Пока что до 20 марта включительно. Но сомневаемся, что что-нибудь изменится 21 марта.

Также в Белгороде из-за обстрелов закрываются рестораны. А теперь вы увидите видео местной жительницы. Она объехала пять магазинов в поисках еды. Да, на полках стоят соки и пока завозят хлеб, но в городе нет ни лука, ни моркови, ни мяса. А зачем вам это? У вас есть Путин.

Белгород. "Что-то вообще не айс" pic.twitter.com/hywmOLxkmS — Энергия на шару (@PowerNaShary) March 19, 2024

Угрозы от россиян и внезапная амнезия

А что вы хотели, СВО идет по плану. Напомним, Белгород опустел, российский город неожиданно для его жителей оказался на линии боевых действий. Но вместо того, чтобы засунуть языки в одно место и делать выводы, россияне в привычном для себя амплуа грозятся наносить удары по Украине. Вот только вы не учли, что мы в условиях войны живем третий год, а кто-то и все 10 лет. Так что ни грамма сожаления, каждый удар, рашисты заслужили.

Жизнь между блокпостами – ближайшее будущее жителей Белгородщины и не только. И, к слову, прежде чем выть и угрожать, стоит вспомнить, сколько раз в день страдают мирные украинские города. Только за минувшие сутки, 19 марта, россияне по артиллерии и минометам обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковщины: Гатище, Волчанск, Бочково, Бударки, Амбарное, Двуречная, Синьковка и т.д.

Авиаудары подверглись н.п. Казачья Лопань, Мокрая Ракитная, Веселое, Избицкое. В 3:45 рашисты сбросили управляемую авиационную бомбу на село Казачья Лопань Харьковского района. Часть населенного пункта оказалась без электроэнергии в результате повреждения линии электропередачи. Ранен гражданский 56-летний мужчина, госпитализирован в медучреждение. Впоследствии на это же село оккупанты сбросили еще одну управляемую авиабомбу. Повреждены два частных жилых дома, хозяйственные постройки, автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.

Команда ТСН.ua желает быстрого выздоровления пострадавшим во время ракетной атаки на Харьков и выражает соболезнования родным погибших.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В ХАРЬКОВЕ ПРОГРИМОВ МОЩНЫЙ ВЗРЫВ! Под завалами люди! Есть погибшие!

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