Детали строительства завода по производству "Байрактаров" в Украине: эксклюзив с владельцем завода

Его "Байрактары" стали настоящей легендой русско-украинской войны.

Люди в Украине в буквальном смысле так называют своих детей и домашних любимцев, вышивают это название на национальной одежде как оберег и даже поют о нем песни.

О поддержке Украины, отношениях с Турцией и планах построить завод боевых дронов на территории Украины эксклюзивно для ТСН рассказал генеральный директор компании "Байкар" Халюк Байрактар.

"Между Турцией и Украиной — высокий уровень стратегического сотрудничества. И беспилотники являются одной из главных критических ее частей. Прошло 4 или 5 лет, когда мы начали сотрудничество в этой области. К сожалению, началась агрессивная война. Дроны начали использовать на И мы стали достаточно популярны в борьбе против агрессора ради защиты страны и вашей независимости., помогать вашим военным выжимать из этих систем как можно больше, чтобы они были эффективными в бою."

Несколько дней назад вы встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским. Можете ли вы раскрыть какие-то подробности этой встречи, и были ли какие-то переговоры?

"Львовская встреча была очень теплой и очень плодотворной, учитывая такое критическое время. Турция очень старается остановить войну и установить мир. Были договоренности о турецкой поддержке в восстановлении украинских территорий. Хотел бы, чтобы эта встреча помогла Украине в установлении мира и периоде восстановления, который будет после него. В этом смысле, мне кажется, встреча была очень полезной."

Удовлетворены ли вы лично работой "Байрактаров" в Украине, как ими пользуются украинские воины, или видите, что можно усовершенствовать?

"Наши беспилотные летательные системы усиливают армию на поле боя, помогают пользователям иметь понимание ситуации 24/7, вести длительное наблюдение и поддерживать боевые действия на земле. До войны мы тренировали украинских операторов, поэтому они умело используют беспилотники. Я слежу за их работой с новостей и вижу их эффективность.Конечно, в зависимости от отзывов с поля боя происходит усовершенствование.Вы постоянно должны улучшать их.И из-за динамики на поле боя и через среду, где они работают, эта работа никогда не прекращается. Отмечу, что ваши операторы делают все возможное и демонстрируют очень хорошие навыки в использовании беспилотников."

Компания "Байкар" годами оказывала техническую поддержку Украине.

"Это не началось с полномасштабным вторжением. Пошли годы, пока мы начали местную компанию и сервис технической поддержки. И если были какие-то технические проблемы — помогали решать их. В вопросе обратной связи — работа продолжается постоянно, и есть фидбек по механизму. Хочу также отметить, что "Байрактар ТВ-2" эффективно используют в Турции, Азербайджане, Северной Сирии и других частях мира. И имеет много опыта на разных площадках. Поэтому мы получали немало обратной связи и проводили модернизацию."

Заказ Байкар Макина расписан на три года вперед и сейчас компания сотрудничает с двадцатью странами. Повлияла ли война в Украине на производство?

"Куда бы ни поставляли "Байрактары ТВ-2", они доказывали свою состоятельность на поле боя, в проведении операций и давали свои результаты. Если посмотреть с точки зрения производительности и расходов — это очень надежные дроны.

В некоторых случаях это играет критическую роль. Конечно, и до войны эти беспилотники были достаточно популярны в мире. Но, после начала масштабных боевых действий в Украине, на европейском континенте повысилась осведомленность о наших дронах, они привлекли внимание. Ранее беспилотники считались эффективной технологией в так называемых "асимметричных войнах", когда силы не равны. Сейчас Украина сталкивается с такой мощной агрессией в рамках традиционного понятия войны. И эти технологии показали, что в таких случаях страны нуждаются в защите себя с высокими технологиями."

Как вы оцениваете шансы страны-агрессорки завладеть технологией производства ударных беспилотников уровня вашей продукции?

"Мы, как компания "Байкар", годами инвестировали в Турцию и так же сотрудничали с Украиной. Это, как живой организм. Прошло немало времени, прежде чем наши стратегические оценки привели к эффективным решениям. Мы инвестируем более двадцати лет в эти технологии". Годы идут на то, чтобы провести исследование и наладить производство Технология дронов не доступна просто так на рынке, например, Турция раньше хотела покупать их в других странах, таких как США и Израиль, и столкнулась со многими сложностями. системы за деньги, и, наконец, мы начали работать на собственное государство и делали поставки нашим братским народам, как Украине.В Украине, кстати, было так же.В 2018-м ваша страна хотела закупить боевые беспилотные системы., кроме Турции, тогда не соглашалась сотрудничать с вами в этом вопросе.И использование "Байракторов ТВ-2" принесло свои результаты."

Мы знаем, что ваши "Байрактары" немного украинские. Имею в виду, что внутри беспилотников используются детали от наших производителей. Поделитесь, пожалуйста, с украинскими зрителями, которым сложно понять технические детали, о чем идет речь?

"Как я уже говорил, у Турции и Украины есть стратегический уровень партнерства. Между нашими двумя странами есть стратегические советы наивысшего уровня с 2011-го года. Сотрудничество в воздушном и космическом оборонном секторе после поставки "Байракторов" только ускорилось. Обе стороны получают сейчас свои преимущества". В настоящее время наша компания имеет проект завода, который мы начали несколько лет назад, когда президент Украины посетил "Байкар" — это было путешествие Зеленского в Турцию в 2019. Тогда украинские операторы именно тренировались в Турции, он посетил их на наших объектах.Когда Владимир Зеленский увидел здешнюю инфраструктуру, он попросил нас начать проект строительства завода в Украине, где бы мы не только изготовляли, но и исследовали эти технологии.Кроме того, Украина — одна из немногих стран в мире, которая имеет способность производить турбинные двигатели.Когда наши страны начали близко сотрудничать на стратегическом уровне, мы решили использовать ти эти и другие детали. Особенно в "Акиндже". "Акинджи" — это стратегический беспилотник, совершивший свой первый полет с украинским двигателем. Мы уже доставляли их турецким военным. А сейчас мы работаем над технологией беспилотных истребителей под названием "Кизилелма". "Кизилелма" — так же оснащена вашими двигателями. Поэтому между нашими странами есть отношения, которые приносят свои реальные плоды и обе стороны действительно из этого пользу. Кстати, по плану постройки завода в Украине, там должны производить и такие беспилотные истребители, как "Кизилелма". Это новое поколение. И это будущее военно-воздушного пространства."

Украинский посол в Турции анонсировал строительство вашего завода на территории Украины. Каковы Ваши планы и внесла ли война коррективы?

Мы активно работаем над планом строительства завода после визита Владимира Зеленского. Работаем над дизайном предприятия и макетом. Уже приобрели участок, где будет стоять этот завод. Мы также начали официальную подачу заявки на такое строительство. Ердогана в Киев: во время этой встречи были подписаны два крупных соглашения, одно из которых — соглашение о свободной торговле, а другое — о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиации и космической отрасли, и это соглашение стало серьезным посредником для плана постройки завода. Ее подписали 3 февраля, до войны. А впоследствии началось вторжение. Однако, наши планы до сих пор действительны и мы продолжаем работу, придерживаемся дедлайнов. Можно сказать, мы продвигаемся в этом вопросе."

Благодаря "Байрактарам" начался феномен, когда обычные люди, не правительства государств, а сами собирают деньги на беспилотник за рекордные промежутки времени. Так уже поступили в Литве, Украине, Польше. Вы решили отдавать их бесплатно. Как было принято такое решение и почему?

"Для нас это стало настоящей неожиданностью, видеть, как собирают средства в Украине, Литве и Польше. Недавно сбор открыли в Латвии. Люди со всего мира не только в самой Украине, пытаются вас поддержать, поддержать в войне против этой агрессии, защитить вашу независимость" Мы, как компания "Байкар", и наши сотрудники, хотели быть частью этой инициативы.Мы имеем свои принципы и в такие непростые времена мы также имеем свою ответственность и как производители, и как люди — поддержать и сделать все возможное для вас. Во всех собраниях мы решили, что не будем брать деньги, а их сохранят и будут направлять, например, на гуманитарные нужды украинцев.У нас много друзей в Украине, и мы знаем, как они полны энергии... Во время последней поездки во Львов, я в этом еще раз убедился очень четко."

Следите ли Вы в новостях, куда именно пошли деньги, сохраненные на покупке "Байракторов"?

"Да, я следил за новостями. Литва объявляла, как они потратили деньги для украинцев. Относительно Украины, видел, что Фонд Притулы, который собрал огромную сумму и которому мы предоставили бесплатно "Байрактары". Они приобрели спутник. Мы следим за этим так же, как все — из медиа. Но наша ответственность была в том, что мы пожертвовали беспилотники, а сохраненные деньги, я так понимаю, использовали самым нужным для Украины на этот момент способом."

Напомним, в Кремле обеспокоены тем, что в Украине будут производить турецкие беспилотники "Байрактар". Поэтому там прибегли к очередным угрозам — на этот раз они говорят, что могут "разбомбить" производство летательных аппаратов.

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