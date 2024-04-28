Детей из Херсона похитил известный российский политик: неизвестные до сих пор детали и уникальные кадры военного преступления РФ

Девочку из херсонского детдома российские политики Сергей Миронов и Инна Варламова оставили себе, а мальчика "выбросили", потому что он оказался больным. Теперь местонахождение малыша неизвестно.

На этой же неделе прозвучала сенсационная новость о том, что Россия и Украина "впервые сели за стол прямых переговоров" в Катаре.

Озвучила новость военный преступник, российский детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Речь шла о якобы прямых договоренностях о возвращении украинских детей: которых незаконно вывезли в Россию. Но украинский омбудсмен называет заявление Львовско-Беловой фейковым.

"Никаких прямых переговоров с российской делегацией – не происходило. Возвращение украинских детей и переговоры с РФ происходят при посредничестве Катара и катарских дипломатов", – заявил "ТСН Неделе" Дмитрий Лубинец во время пребывания там.

Тем временем нашему Андрею Цаплиенко с помощью Офиса омбудсмена удалось раскрутить подлинную детективную историю. И узнать неизвестные до сих пор детали, как семья депутата Госдумы похитила украинских детей из оккупированного тогда Херсона! Мы знаем точно, где находится по крайней мере один из этих малышей. Мы получили уникальные кадры и похитители очень бы не хотели, чтобы они попали в эфир.

Попечители и государственные учреждения Украины позволили показать лицо детей в этом сюжете. Специально – чтобы не было сомнений, что именно их требуем вернуть в Украину. А их похитителей к ответственности.

Двое пожилых "молодоженов" принадлежат к элите российского режима: Сергей Миронов, лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме, и Инна Варламова, сотрудница аппарата Госдумы. У нее – четвертый брак, у него – пятый. В принципе, неважно, в каком количестве таких брачных церемоний оба успели принять участие. Важно, что накануне именно этой своей росписи два российских власть имущих совершили то, что называют термином "военное преступление".

В церкви они окрестили свою дочь Марину Миронову. На самом же деле она не Марина, не Миронова и не их дочь. Девочку они украли из оккупированного Херсона. Вероятно, как раз для того, чтобы скрепить свой брак.

Ее подлинное имя Маргарита Прокопенко. Она родилась в октябре 2021-го, перед российским вторжением. Первые месяцы своей жизни провела в ныне безлюдном, закрытом здании. Здесь был Херсонский областной дом ребенка. Варламова как минимум дважды приезжала сюда во время оккупации – отбирать детей. Ей помогала предательница Татьяна Завальская, перед которой оккупация Херсона внезапно открыла дверь социального лифта и сделала ее главным врачом "Дома ребенка".

"По нашим последним данным, имеющимся в материалах уголовного производства, она находится на территории аннексированного Крыма", – говорит начальница Департамента защиты детей Офиса Генпрокурора Юлия Усенко

Благодаря помощи киберспециалистов нам удалось получить доступ к переписке Инны Варламовой. Она свидетельствует, что именно Завальская и посоветовала московской чиновнице двух украинских малышей – мальчика Илью и девочку Маргариту.

В конце августа 2022 года Варламова, презрев все юридические нормы, окончательно определилась, кого из малышей она хочет забрать с собой. Маленькая Маргарита в тот момент была здесь, в детской больнице, с бронхитом.

"Миронова посетила это медицинское учреждение, и именно после этого россияне забрали двух украинских детей", – говорит украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Первого сентября 2022-го малышей внезапно перестали лечить и отправили обратно в детдом. На следующий день забрали из Дома ребенка и увезли в Москву.

"Никаких обстоятельств не было установлено, свидетельствующих о том, что эти дети действительно должны быть эвакуированы с целью предоставления им особой медицинской помощи. Такой потребности не было", – отмечает Юлия Усенко.

Документально подтверждено, что похищением руководила соратница Миронова по партии депутат Госдумы Яна Лантратова. Это позволяет предположить, что лидер "Справедливой России", отправив в Херсон своего человека, с самого начала был в курсе похищения. В целом Офис Генпрокурора официально считает участниками этого похищения семь человек.

Вместе с десятимесячной Маргаритой похитители забрали мальчика, двухлетнего Илью. Илья есть только на одной фотографии, которую удалось найти.

4 сентября 2022 херсонских детей привезли в Москву, в детскую клиническую больницу на Ленинском проспекте. Якобы для обследования. А дальше в московскую больницу пришли вооруженные люди и забрали малышей.

Затем их перевезли в квартиру Варламовой. Ровно через месяц она официально вышла замуж за Сергея Миронова. Пропутинский политик утверждает, что вся эта история – вымысел журналистов. Но переписка Варламовой со своей родственницей Еленой Поликарповой свидетельствует, что Миронов и его новая жена сразу после свадьбы обсуждали похищение со старшими детьми Варламовой и приказали им держать все в тайне.

Но если хоть на секунду вы поверили в благие намерения этих людей, вы жестоко ошиблись. Уже через неделю молодые супруги лишились одного из малышей. Выяснилось, что у Ильи проблемы со здоровьем. Своей дальней родственнице новая жена лидера "Справедливой России" жалуется на главу Херсонского детдома, мол, подсунула некачественного ребенка.

Больной, значит, не нужен. Илью, как надоевший котенок, просто выставили за порог.

"Да, действительно, по нашим данным, Варламова лишилась мальчика, когда стало известно, что у Ильи Ващенко диагностирована болезнь", – говорит Лубинец.

Варламова лишилась больного малыша 17 октября 2022 года. Где он находится сейчас, неизвестно.

"Конкретно об Илье у нас нет информации, где сейчас находится мальчик", — говорит начальница Департамента защиты детей Офиса Генпрокурора.

Также читайте Похищенного в Украине мальчика усыновил российский десантник-убийца

Поддельное свидетельство о рождении – это первое, что делают в России для того, чтобы невозможно было найти похищенных детей в Украине. Девочки, которую оставили Миронов и Варламова, полностью изменили личность. Теперь, как написано в новом свидетельстве, она не украинка Маргарита Прокопенко, а Марина Миронова, родившаяся в Московской области. Вряд ли Миронов, лидер крупной думской фракции, не знает, что совершил действия, имеющие признаки геноцида.

"Перемещение детей из одной этногруппы в другую определяется как геноцид. Россияне как раз это и делают. Они забрали двух украинских детей, они изменили им данные, изменили им документы и, таким образом, совершили завершенное военное преступление", — объясняет украинский омбудсман.

Для Офиса украинского омбудсмена, как для СБУ и прокуратуры, дело возвращения Маргариты и Ильи в приоритете. Но российское правительство утверждает, что ему не известна эта история.

"Мы максимально стараемся теми ресурсами, формы и методы раскрывать я не могу, но искать детей, которые находятся на территории Российской Федерации. Поэтому мы верим в то, что перспектива привлечения к ответственности всех причастных за депортацию украинских детей абсолютно реальна", — добавляет начальница Департамента защиты детей Офиса Генпрокурора Юлия Усенко.

В июле прошлого года Варламова делает анализ крови себе и украденному ребенку, вероятно, надеясь, что будет совпадение по группе. Оказалось, что они у них разные. Но Варламова радуется, потому что совпало с группой Миронова.

Похоже, похитительница надеется, что Маргарита со временем привыкнет и к новой семье, и к новому имени. Мол, это лучше, чем быть одинокой сиротой в детдоме. Но дело в том, что у Маргариты есть родные люди – и сестра, и законная опекунка. Никто не спрашивал их разрешения, когда Маргариту вывозили из Херсона. Они ищут украденную девочку и готовы дать ей настоящую семью.

Дмитрий Лубинец: "У нас уже есть семья, которая готова стать новой родной семьей для Маргариты. Тем более что эта семья воспитывает родную сестру Маргариты. Поэтому у нас есть все обязательства от государства обратиться к посредникам, а также в международное сообщество, чтобы они требовали от РФ срочного возвращения Маргариты к своей родной сестре и, таким образом, произойдет воссоединение украинской семьи".

Аня, родная сестричка украденной Маргариты, живет вместе со своей крестной в солнечной благополучной Греции. Дарья Репина смогла вывезти ее вместе со своей родной дочерью из оккупированного Херсона. Отныне благодаря поддержке Офиса Омбудсмена, Дарья официальный опекун и Ани, и Маргариты Прокопенко.

"Так как они сестры, я бы очень хотела, чтобы они росли вместе", — говорит официальный опекун Маргариты Прокопенко Дарья Репина.

После разговора с нами Аня Прокопенко нарисовала рисунок, где она вместе с сестрой. Девочка верит, что день, когда они увидятся, непременно настанет. А мы – что однажды влиятельные похитители Маргариты и Ильи увидят лицо судей международного трибунала. Так же, как и кремлевский диктатор, уже получивший ордер на арест именно за похищение украинских детей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Детей из Херсона похитил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов! У ТСН есть доказательства для Гааги!