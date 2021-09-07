Детей, которые умирали от отравления грибами в Винницкой области, родители не везли в больницу 5 дней

Детей, которые умирали от отравления грибами в Винницкой области, родители не везли в больницу 5 дней

Врачи говорят, что не смогли спасти детей, потому что было упущено много времени.

В Винницкой области пятеро детей отравились грибами. Две девочки 4 и 12 лет умерли в больнице. За жизнь их 13-летнего брата сейчас борются медики.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

С легкими симптомами в больнице еще двое младших детей. Все из одной семьи, живут в селе Крутогорб. Семья на учете в социальных службах не состоит.

Сначала родители пытались лечить детей самостоятельно, но только потеряли время, скорую вызвали уже на пятый день болезни, когда младшей девочке стало совсем плохо — в больницу ее доставили в состоянии комы.

Мать сначала не рассказывала, что ели дети, а потом призналась, что употребляли грибы и ягоды, которые собрали накануне в лесу. Что именно убило детей, точно должна выяснить экспертиза. Предварительно медики говорят — это бледная поганка. «Ребенка, в сознании, мы опросили и ребенок сказал, что они ели грибы. К тому времени, когда мы оказывали помощь, мы не могли понять, какой это был яд, тем больше этот токсин был в организме с первого числа. То есть дети от первого числа поели грибы и состояние их ухудшалось на глазах», — говорит и.о. заведующего реанимации Гайсинской больницы Дмитрий Кондратюк.

В полиции открыли уголовное производство, следователи проверяют также и действия медиков.

Новости Украины: пять детей из одной семьи отравились грибами, двое из них умерли в больнице

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку