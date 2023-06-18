Детей переполняли эмоции: киевские байкеры устроили для пациентов "Охматдета" громкий сюрприз

Такие мероприятия байкеры проводят не в первый раз и уже анонсировали свой следующий приезд.

На несколько часов столичная больница "Охматдет" превратилась в настоящий мотоклуб. Юных пациентов госпиталя посетили байкеры. Раненых и больных детей из всех регионов страны развлекали, чтобы отвлечь от войны и печальных мислей, говорится в ТСН.

У малышей разбегались глаза от разнообразия двухколесных, всем хотелось оседлать байк и чем сильнее прокрутить ручку газа, а чтобы прокатиться выстроилась очередь на несколько десятков метров. Такой праздник для пациентов "Охматдета" создали столичные байкеры. С начала полномасштабной войны они здесь уже во второй раз. “Вы сами понимаете, эти обстрелы, взрывы, ночные сборы-спуски в подвалы, и тем более здесь, в больнице. И им нужно помогать, потому что дети – это наше все”, — говорит Сергей.

От таких развлечений дети в восторге, эмоции на детской площадке зашкаливают. “Мы хотим донести до людей, что байкеры — это не только те люди, которые гоняют по городу. Мы тоже хорошие”, – говорит байкер Шамиль.

Элеонора с мамой в столичном госпитале во второй раз, ведь "ковод" дал осложнение на спинной мозг. Такая реабилитация девочке нравится. “Немножко отвлечься, ведь положительные эмоции необходимы в такое время. Мы не сдаемся. Мы идем на поправку», – говорит о дочери мама.

Изюминкой дня стал трюкач.

Эмоции маленьких пациентов зашкаливали: байкеры подняли шум возле "Охматдета"

“В моем отделении детишки лежат годами в ожидании трансплантации почки. И сегодня у них был лучший день в их жизни, потому что они смогли быть свободными, независимыми. Они пришли и говорят: "Спасибо", — рассказывают работники больницы.

Байкеры оставили пакеты с подарками и пообещали, что в августе снова приедут.

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