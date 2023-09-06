Детей спасают в реанимации: в Киеве и области вспышка острой кишечной инфекции

В Киевской области и в столице зафиксирована масштабная вспышка острой кишечной инфекции. Отравились дети из детских садов Киева и области.

По словам Олега Рубана, начальника главного управления Госпродпотребслужбы Киева, в Фастове отравились 18 детей – они сейчас в реанимации. Это дети в возрасте от 2 до 6 лет, из шести частных детских садов области.

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"Также выявлена вспышка острой кишечной инфекции в частных детсадах Дарницкого района столицы, зарегистрировано заболевание у 4 детей. Установлено, что поставщик и организатор питания детей — кейтеринговая компания. Она поставляет питание в 38 дошкольных учреждений столицы и области. 25 учреждений (садики и школы) в Киеве мы уже нашли, но хочу предупредить частные учебные заведения, которые получали питание от этой компании, они должны срочно от него отказаться и искать другого поставщика", — рассказал сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева.

Он добавляет, что компания обеспечивала питание для 700 детей.

"Но там нет ни условий для приготовления пищи, ни соответствующей документации", — добавляет Олег Рубан.

Он отмечает, что продолжается эпидрасследование и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий совместно со специалистами Киевской области.

Напомним, в Минздраве сообщили о потенциальной угрозе вспышки кори, поскольку из-за войны РФ против Украины не все дети получили прививки вовремя.

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