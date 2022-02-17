"Дети были, как окаменевшие": очевидцы рассказали об обстреле детсада в Станице Луганской

"Дети были, как окаменевшие": очевидцы рассказали об обстреле детсада в Станице Луганской

Местные не планируют уезжать из Станицы Луганской.

Российские оккупанты 17 февраля обстреляли сразу несколько населенных пунктов, в том числе детсад в Станице Луганской.

Об этом 17 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Дети завтракали, когда начался обстрел оккупантов

Боевики утром устроили обстрел детсада. На видео видно, что побило стены, разбросало игрушки и просто чудо, что никто не пострадал. Детей эвакуировали спасатели и полицейские. После этого в садик принесли строительные материалы, что залатать дыру в стене.

"Сегодня здесь было 20 детей. Они испугались", — рассказала ТСН руководитель детсада Наталья Бутенко.

Контузии получили двое сотрудников детсада – помощница воспитателя и рабочий.

"Дети завтракали, наверху сидели. Когда попало, то весь детский сад задрожал, детей собрали и быстро вывели. Дети были, как окаменевшие", — говорят очевидцы.

Новости с фронта: какая ситуация на передовой и продолжается ли обострение

Зинаида Ивановна – учительница украинского языка. Она показывает подвал, куда прятались вместе с сыном Дмитрием.

"Здесь пили воду, здесь сидели в креслах – не плакали. Хотя – испуганы были", — говорит женщина.

Зинаида Ивановна рассказывает, что в самые трудные моменты обстрелов сюда приходят люди. В подвале стоит буржуйка. Раньше здесь пряталось до 40 человек.

Сегодняшний обстрел местных напугал. Люди говорят, что им пришлось пить успокоительное.

Военные говорят, что оккупанты провоцировали их

Военные же успокаивают – это не так называемое полномасштабное вторжение, это чтобы попугать. Военнослужащий Богдан говорит, что так оккупанты провоцируют украинскую армию, чтобы ВСУ открыли ответный огонь.

Завтра дети не пойдут на занятия в детский сад. Местные говорят, что, несмотря на обстрелы оккупантов, они не планируют никуда убегать.

"А куда я денусь. Это моя земля", — говорит Зинаида Ивановна.

Украинские власти уверяют, что угрозы полномасштабного вторжения РФ нет

Президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов и министр внутренних дел Денис Монастырский 17 февраля побывали в Приазовье. А после обеда – на передовой, где Зеленскому, показали новейшее оружие, которое предоставили Украине западные партнеры. В ходе поездки глава государства рассказал: готов к переговорам с Путиным в любом формате.

Киев регулярно запрашивает у Москвы переговоры, но ответа не получает. А Западу Зеленский в очередной раз напомнил о приглашении Украины в НАТО.

Секретарь СНБО Данилов говорит, что пока угрозы полномасштабного вторжения нет, однако если это изменится, то власти сообщат об опасности.

Зеленский назвал обстрел детсада в Станице Луганской "Большой провокацией" | Новости мира

Напомним, в четверг, 17 февраля, в 09:04 во время артобстрела в результате прямого попадания снаряда было повреждено здание детского сада. Дети с воспитателями на момент обстрела находились в детском саду.

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