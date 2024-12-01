"Дети должны уметь летать на дронах": волонтер рассказала о вызовах, стоящих перед молодежью в Украине

Сейчас в Украине странные времена, когда дети должны уметь на дронах летать, в то же время колоть дрова, находить воду и копать окопы.

Такое мнение в интервью ТСН высказала волонтер, военная, активистка Майдана Леся Литвинова.

“Сыну сейчас 15. Мы как раз говорим о том, что нужно делать в ближайшее время. Он отлично летает на дрончике, умеет пользоваться аптечкой, таскает ее за собой, занимается физической подготовкой. У нас был трудный период, когда он категорически говорил, что в 18 лет он пойдет на контракт, потому что он должен в 18 лет пойти на контракт. Но мы все же с ним договорились, что сначала он научится, он собирается поступать в КПИ на радиоэлектронику, и прийти уже в армию человеком, имеющим пул знаний и который там будет полезен не только в смысле махать лопатой. Хотя и лопатой он отлично машет и дрова он отлично рубит. Нам ужасно повезло на днях, нам подарили машину дров. Мы люди деревенские, нам это актуально. Вот и у меня ребенок, который уже на самом деле не ребенок, взял калун, и я прям была поражена тем, как у него это хорошо получается и когда он успел вырасти", — говорит волонтер.

Леся Литвинова и Наталья Нагорная/Скриншот по видео ТСН

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