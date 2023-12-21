Дети элиты должны быть на фронте: Жорин о необходимости справедливой мобилизации

Мобилизация – один из самых критических вопросов в армии по состоянию на сегодняшний день.

Об этом заявил экс-командир "Азова" и заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в разговоре с корреспонденткой ТСН Оксаной Радионовой.

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"Это реально один из самых критических вопросов на сегодняшний день – это люди в армии. Их нужно набирать, их не хватает и они еще будут нужны", – заявил военный.

Жорин напомнил, что война никуда не делась, а количество боев только увеличивается каждый день. И кроме непосредственных потерь, есть обычная усталость у людей на фронте, поэтому их нужно менять.

"Нужно менять на кого-то, а вот этого ресурса все меньше", — заметил экс-командир "Азова".

Мобилизация должна быть справедливой

В то же время он подчеркнул, что в мобилизации обязателен вопрос справедливости. Поэтому дети людей, считающих себя политической элитой, должны быть на фронте.

"Она должна быть обязательно справедливой. А вообще правильной она должна быть, когда в этом непосредственно принимают участие те люди, которые считают себя элитой этой страны. Они должны сами своим примером показать – пойти в армию. Чтобы пошли их дети. И не на какие-то там "зашорханные" должности, где они не будут ни видеть, ни слышать взрывы, а реально пойдут и покажут. Как это было в европейских странах во время Первой Мировой войны, во время Второй Мировой войны – когда элита и дети европейской элиты реально шли на фронт пилотами самолетов, танкистами и тому подобное", – говорит Жорин.

По его мнению, если мобилизация будет справедливой, проблем при наборе людей в армию станет меньше.

Должны ли все мужчины воевать?

При этом он подчеркнул, что не считает, что абсолютно все мужчины-украинцы должны уйти в армию.

"Так не может быть и так не должно быть. Я вообще такое себе даже не представляю, это в принципе не возможно. Но большое количество их должно быть приобщено. Потому что иначе мы должны откровенно сказать: или мы все хотим победить и мы все для этого что-то делаем, или мы не идем к победе. Все, для нас вот такой выбор, другого просто не дано. Не будет так, что "да они захотели, сами повоевали, что-то там выиграют и все". Придется всем. Если мы хотим жить в свободной Украине", – подытожил Максим Жорин.

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Напомним, украинский военный и руководитель инициативы "A.Drones" Юрий Касьянов также подчеркнул, что повестки должны получать даже дети чиновников.

Ранее россиянин Илья Богданов, с 2014 года воюющий за Украину, предупредил, что в случае проигрыша война для украинцев не прекратится. Просто тогда Кремль будет использовать нас как "пушечное мясо" вместо зэков для своих новых целей.

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