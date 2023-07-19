"Дети ежеминутно зовут маму": в Киеве в роддоме при странных обстоятельствах умерла 36-летняя роженица

В Киевском городском центре репродуктивной и пренатальной медицины (четвертый роддом) умерла 36-летняя роженица после родов. Татьяну Стрелец доставили в медучреждение из-за повышенной температуры. Женщина родила мертвого ребенка, а к утру умерла сама. Родные считают, что трагедия произошла из-за халатности врачей. В роддоме продолжается расследование.

Муж умершей Александр Стрелец рассказывает ТСН.ua, что Татьяна была на 36 неделе беременности третьим ребенком. 13 июля женщина пожаловалась на самочувствие, у нее поднялась температура, поэтому они вызвали скорую. Женщину забрали в четвертый роддом, что в Оболонском районе.

“Буквально через несколько часов скупился, все, что нужно было для ребенка. Тогда мне позвонила по телефону жена и говорит, что ребенок не дышит по УЗИ. Рожать будет сама, потому что они ей сказали, что будут вызывать, поставят капельницу, чтобы вызвать схватки. Я приехал туда. Понятно, что ребенка нет… он еще родился. Мы с ней пообщались", – говорит мужчина.

По словам Александра, перед родами врачи просили подписать документ на утилизацию тела ребенка. Он отказался и сказал, что они с женой будут решать это утром после того, как родится ребенок.

Роды прошли нормально

“В час ночи перезвонила мне жена. Говорит, что в принципе роды прошли нормально. Но ребенок мертв. На заднем плане сильно меня уверяли, что будет все в порядке, мы сейчас ей ставим какую-нибудь капельницу и все будет отлично. Жена сказала, что все хорошо, ехать не надо. Ну и у нас ехать уже нельзя, потому что комендантский час. В семь утра я начал звонить на телефон, уже никто не поднимал трубку. А где-то в районе 9-10 часов уже перезвонили, сказали, что все…” – рассказывает Александр.

Мужчина говорит, что был возмущен общением с сотрудниками роддома. По телефону после известия о смерти жены ему сказали, что сейчас к ним ехать не нужно – только после того, как проведут экспертизу.

“Ну и, соответственно, мы приступили к своим действиям. Поехали ускорять процессы экспертизы. Как нам рассказали, что практически всех хотели уже "зарядить" деньгами. Но врачи не взяли на себя такую ответственность. Написали, что она скончалась от потери крови, к ней никто не подошел, да и порваны все женские органы. От потери крови люди без рук, без ног остаются в живых. Как можно от потери крови умереть в роддоме… Это бред”, – говорит муж Татьяны.

Он рассказывает, что Татьяна хотела рожать в другом роддоме, но не успела подписать с ним документы. В августе женщине должно было исполниться 37 лет. У нее остались двое детей – восьмилетняя дочь и трехлетний сын.

Родные считают, что врачи хотят скрыть правду

“Нам сразу сказали, что у нее тромб оторвался легочный, мы все снимали на телефон. Но мы получили заключение патологоанатома, оказавшейся специалистом очень порядочным, написав в заключении геморрагический шок, внутрибрюшное кровотечение, разрыв маточной части шейки матки. Ей не была оказана помощь профессионально, ее оставили в комнате, где стояло гинекологическое кресло на первом этаже. Она (врач – ред.) оставила двоих несовершеннолетних детей без мамы. Они каждую минуту спрашивают, когда придет мама", – рассказала родственница умершей Анна Кнапиш.

Александр считает, что врачи пытались скрыть истинную причину трагедии.

“У меня осталось двое детей на руках. Одной восемь, малому будет четыре 31 числа. Я не знаю, как этим людям спится. Они сначала сказали, что оторвался тромб и сказали сиди дома, жди, мы здесь все решаем. А тебе уже по факту дадут, что они хотят… скрыть это все", – считает Александр.

Что говорят в роддоме

В медицинском заведении, где произошла трагедия, говорят, что делали все возможное, чтобы спасти роженицу. Там рассказывают, что беременная женщина была доставлена в медицинское учреждение каретой скорой помощи с внутриутробной гибелью плода.

"Беременной было назначено соответствующее лечение, учитывая всю клиническую картину", – рассказала сайту ТСН.ua исполняющая обязанности директора Киевского городского центра репродуктивной и пренатальной медицины Оксана Голикова.

Роды у женщины начались почти одновременно с прибытием в медицинское учреждение. Во время родов, по словам медиков, у роженицы сохранялась температура и проводилось лечение.

"Женщина родила в тот же день, к сожалению, мертвого мальчика. Кровопотеря при родах была небольшая, поэтому, согласно всем нашим протоколам, в послеродовом периоде женщина находилась в родильном зале. У женщины были обычные послеродовые выделения. Тяжелое состояние пациентки развилось внезапно. Поэтому ее транспортировали в отделение реанимации, где проводили все необходимые реанимационные мероприятия. Но они, к сожалению, эффекта не дали и женщина скончалась", – рассказывает ТСН.ua Оксана Голикова.

Сейчас проводится расследование причин трагедии и качества медицинской помощи.

"Конечный вывод о причинах и обстоятельствах смерти пациентки и возможных особенностях течения болезни можно будет сделать только после результатов соответствующего исследования. Конечно, если вина врача будет доказана, то она будет нести за это ответственность согласно действующему законодательству. На время служебного расследования врач отстранена от исполнение своих профессиональных обязанностей", – отмечает Оксана Голикова.

Авторы: Карина Бондаренко, Александр Марущак.

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