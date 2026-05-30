В укрытии детского сада высокие ступеньки и отсутствует санузел

В Киеве разразился скандал вокруг детского сада в Днепровском районе. Дошкольное учебное заведение (ДУЗ) №628 стало «белой вороной» среди других детсадов столицы. Дети вынуждены во время воздушных тревог ходить в туалет «на ведро», ведь в подвальном помещении отсутствует туалет, как и вентиляция. Более того, дорогой в подвал малыши должны перескакивать высокие и старые ступеньки.

Все эти проблемы связаны с тем, что заведение является не коммунальным, а государственным. Его основатель — Государственное управление делами (ГУД), которое, похоже, просто не замечает существования садика, который посещает до 150 маленьких киевлян.

Родители воспитаников рассказали ТСН.ua, что проблема с укрытием и отсутствием в нем туалета — это лишь одна из нескольких болевых точек. Просто сейчас она самая болезненная из-за постоянных воздушных атак россиян, когда маленькие дети вынуждены каждый раз бегать в необорудованный подвал и долгое время там находиться.

Бюрократический парадокс: почему садик выпал из городских программ

«Садик №628 в Киеве имеет учредителя — Государственное управление делами. То есть его статус — государственное учреждение. Другие учреждения в Киеве — коммунальные, их учредителями являются районные управления образования. Об этом парадоксе мы узнали в феврале этого года, когда после российских ударов произошла беда с ТЭЦ и исчезло отопление. Мы решили искать возможность найти альтернативное отопление для садика. Рассчитывали, что город тоже будет искать варианты, обращались в управление образования, и именно тогда узнали нашу государственную форму собственности и о том, что именно она является преградой. Нам отказали. Потому что город разрабатывает различные программы по энергоэффективности и солнечной генерации исключительно для коммунальных заведений, а поскольку мы государственные, то выпадаем из этих программ», — рассказывает ТСН.ua Елена Алексеева, мама одного из воспитанников садика.

Впоследствии выяснилось, что к ремонту укрытия в садике финансово не приобщались ни управление образования, ни учредитель — ГУД.

«Все, что делалось с укрытием, было исключительно за счет собственных средств садика и ресурсов, которые привлекала его руководительница. То есть, ни КГГА, ни РГА к этому не привлекались, потому что они не имеют законодательного права вмешиваться и финансово помогать делать такие капитальные изменения или обустраивать укрытия в государственных учебных заведениях. А ГУД уже с 2000 года финансирование вообще к этому заведению не применяет. То есть они даже не закладывают средства со своей стороны», — отмечает Елена.

Санузел в укрытии садика отсутствует, дети ходят «на ведра» / Фото родителей детей

Земляной пол с коврами и «туалет в ведро»

Женщина отмечает, что укрытие в садике действительно требует значительного улучшения, ведь там отсутствуют элементарные вещи, необходимые детям.

«Дети там находятся в одном подвальном помещении, а это все группы, которые есть в садике. Родители, зная о состоянии укрытия — что там нет вентиляции, сигнализации, что там отсутствует санузел — пытаются во время каждой тревоги через 5–10 минут прийти и забрать ребенка. Зимой, когда отсутствовало отопление, родители так же приходили как можно быстрее, потому что понимали: там холод, высокая влажность, сырость, земляные полы прикрыты коврами, местами на стенах видны следы отсырения. Условия для пребывания детей, мягко говоря, неблагоприятны», — делится мать воспитанника.

Она добавляет, что ее трехлетний ребенок уже несколько раз приносил вирусы из подвала садика, после чего болела вся семья. И это не удивительно, когда тревога затягивается и дети сидят в подвале по два-три часа.

«Что касается туалета в укрытии, то он действительно отсутствует — дети ходят „на ведро“. Санузла там нет, однако есть место для того, чтобы его установить. Но этого никто не хочет делать, потому что нужны финансы. А откуда их взять, если ГУД расходов из госбюджета на это заведение не предусматривает? Город со своей стороны долгое время финансирует заведение, но это финансирование осуществляется только в пределах заработной платы работникам, коммунальных услуг, плюс на какие-то текущие расходы: канцелярию, туалетную бумагу, ведра, швабры. Из этих денег директор детсада не может выделить достаточно средств, у нее просто не хватит их для того, чтобы обустроить санузел», — объясняют родители.

Опасная лестница и угроза для льготников

Что уж говорить о модернизации всего укрытия. Родители рассказывают, что коллективно обращались в ГУД, писали письма с просьбой обратить внимание на проблему. В частности, лестница, ведущая в подвал, находится в ужасном состоянии — она слишком высока и не приспособлена для малышей.

«Дети маленькие, у меня ребенок в яслях, ему три года. Он не очень способен прыгать по этой лестнице во время сигнала „воздушная тревога“, особенно когда все группы идут через один вход. Всего мощность заведения — это 155 детей. Садик посещает около 138 воспитанников, в зависимости от выпусков и нового набора», — говорит Елена.

Лестница слишком высока и неприспособлена для малышей / Фото родителей детей

Среди воспитанников есть дети льготных категорий: дети войны, со статусом ВПЛ, усыновленные, дети военнослужащих и дети с инклюзией.

«И здесь возникает вопрос о льготном питании, то есть возврат средств за бесплатное питание. Под эту программу подпадают только коммунальные учреждения, а мы как государственное учреждение нет. И директору приходится думать, где брать средства на питание детей льготных категорий, потому что у нее растут долги перед поставщиками. Эти средства ей не возвращаются из городского бюджета, как это происходит в коммунальных заведениях», — объясняет мать.

Кстати, как сообщили ТСН.ua в КГГА, в городе учитывается 10 заведений дошкольного образования государственной формы собственности.

Бег по кругу: ГУД кивает на Офис президента

Елена Алексеева показывает кипы переписки за последнее время с чиновниками КГГА, РГА и ГУД. Женщина соглашается, что единственный вариант, который может спасти детский садик, — это его передача из государственной в коммунальную собственность на баланс города. Тогда все проблемы исчезнут, да и город вместе с управлением образования Днепровской РГА не прочь взять садик №628 под свое крыло. Однако в ГУД в своих ответах подчеркивают, что для этого должен быть указ президента Украины.

«Именно так нам ответили в ГУД. И это очень удивительно звучит. Оказывается, что человек, решающий судьбу всей страны во время войны, должен решать вопрос одного детсада. Это действительно можно назвать коллизией, но именно так это объясняют в ГУД. В целом же все это напоминает бег по кругу. В ГУД говорят: решение за президентом. Офис президента говорит: разбирайтесь с ГУД. Мы же ходим по этому кругу, пока наши дети сидят в неустроенном укрытии», — возмущаются родители.

Чтобы выйти из этой ситуации, инициативная группа видит два варианта:

Передать детский сад Киеву. Тем более, что город уже давно декларирует готовность принять ДУЗ и осуществляет его базовое финансирование, тогда как ГУД этого не делает. Внести изменения в бюджет. ГУД должно предусмотреть статью расходов на детсад, поскольку государственное учреждение находится в их непосредственном подчинении.

Родители ждут любого из этих решений, а больше всего боятся затягивания процесса. Сейчас Киев частично финансирует садик, но это временная мера — расходы продлены до 2028 года. Однако в определенный момент город может заявить, что не имеет лишних средств на не свой объект.

Забытое заведение или подготовка к застройке?

«Нам казалось, что в ГУД просто забыли о садике с 2019 года, и работники рассказывали, что не видели там учредителей годами. Но когда родители начали посылать письма, оказалось, что там хорошо знают о „своем“ садике, даже есть люди, которые должны о нем заботиться. Более того, они приезжали в детсад, осматривали помещение и укрытие. Но все, что сделали после своего визита, отправили письмо в Днепровскую РГА с просьбой распределить средства, полученные из городского бюджета, на ремонт. Речь шла о двух миллионах гривен. Однако в РГА отказали, потому что не имеют права использовать городские средства на объекты государственной собственности — это запрещено законодательством. А вот в случае передачи сада в коммунальную собственность, они готовы его принять и устранить все проблемы», — отмечает Елена.

Из-за неопределенности по району уже поползли слухи, будто садик намеренно хотят довести до обнищания, закрыть, снести и построить на его месте очередную жилищную «свечку».

«В Минэкономики нам дали четкое разъяснение: заведение будет передаваться городу только при условии целевого использования и вместе с землей. Но здесь оказался другой нюанс — ГУД не является балансодержателем, на которого возложены определенные обязанности, им является само заведение. То есть садик, который не ведет никакой экономической деятельности, приносящей прибыль, должен самостоятельно содержать здание и территорию. И это больше всего нас пугает. Если, не дай Бог, произойдет „прилет“ и здание будет повреждено — восстанавливать его придется самостоятельно. В ГУД снова скажут, что у них нет расходов на этот объект, а город не сможет помочь из-за законодательного запрета. Тогда надежда останется только на собственные силы и помощь волонтеров», — заключает Елена Алексеева.

Что думают по этому поводу в Государственном управлении делами, пока неизвестно. ТСН.ua направил в ведомство официальный запрос. В случае получения ответа мы его обнародуем.

Дата публикации 22:45, 24.05.26 Количество просмотров 23

